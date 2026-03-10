快訊

經典賽／美國兩轟擊跨墨西哥 與委內瑞拉、波多黎各都是3連勝

中央社／ 邁阿密9日綜合外電報導
賈吉今天轟出2分砲為美國先馳得點。 路透通訊社
世界棒球經典賽（WBC）B組今天的美墨大戰，美國靠3局下兩發全壘打灌進5分，終場5比3擊敗墨西哥

美國靠3局下兩發全壘打灌進5分，終場5比3擊敗墨西哥；波多黎各與委內瑞拉今天也都贏球，都取得3勝0敗優勢。

美墨兩隊賽前都是2勝0敗，誰贏將更有利爭取分組第一。美國派出效力匹茲堡海盜的賽揚強投史金恩茲（Paul Skenes）掛帥先發，墨西哥先發投手則是去年曾來台短暫效力過味全龍的鎛銳（Manny Barreda）。

鎛銳主投2局雖有3次四壞但沒失分。3局下美國在墨西哥換投後，賈吉（Aaron Judge）、安東尼（Roman Anthony）分別轟出兩分砲、三分砲，就靠這5分拿下勝利。史金恩茲主投4局送出7K沒失分，墨西哥雖然6上追回2分，8上再添1分，最終仍吞敗。

A組哥倫比亞今天4比3擊敗巴拿馬，兩隊同為1勝3敗；A組另一場波多黎各4比1擊敗古巴取得3勝0敗有利位置，古巴2勝1敗。

B組英國8比1大勝巴西後勝場開胡（1勝3敗）、巴西4戰全敗；D組委內瑞拉4比0擊敗尼加拉瓜後3勝0敗，尼加拉瓜則4戰盡墨。

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

頂著12強冠軍光環，中華隊的世界棒球經典賽依然「卡關」首輪，下一場一級國際賽事將是2027年世界12強棒球賽，同時也是洛杉磯奧運資格賽，中華隊將尋求暌違20年的奧運門票。

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給更多打席

費爾柴德（Stuart Fairchild）暫離守護者隊春訓，毅然投入中華隊經典賽征程，他的好表現，守護者教頭沃特（Stephen Vogt）也注意到了，他期待費爾柴德接下來回到團隊中，看看如何安排他的位置，盡可能在春訓給他更多打席。

經典賽／三屆元老陳冠宇「國家隊退役」感謝發文大點名 陳傑憲暖回：感謝有你

韓國隊於昨晚世界棒球經典賽（WBC）以7比2擊敗澳洲隊，中華隊正式無緣八強賽。曾參加過三屆經典賽的投手陳冠宇發文，感謝中華隊陣中一起打拚作戰的隊友後，宣布從國家隊退役，但也感性地說：「他們（中華隊）的故事會持續走下去」，並感謝球迷們的支持。

經典賽／中華隊連2屆「擊敗晉級球隊」！球迷嘆可惜 網指關鍵：怨不得人

2026世界棒球經典賽（WBC）9日晚間賽事南韓對澳洲7：2，最終由南韓晉級八強；中華隊確定無緣晉級。一名球迷發文，指出中華隊在2023、2026年經典賽都打贏過從預賽晉級的對手，但都沒能順利進到八強，令他非常憤怒。對此，網友們普遍認為中華隊自己沒打贏澳洲隊，「怨不得人」，只能重振旗鼓期待下一屆。

經典賽／9局下滑接美技拯救南韓 李政厚：感覺有幸運女神幫忙

世界棒球經典賽韓國隊長李政厚在昨天對澳洲之戰，9局下關鍵美技守備被韓媒稱「拯救了韓國」，賽後李政厚也情緒激動、喜極而泣，...

