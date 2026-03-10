經典賽／美國兩轟擊跨墨西哥 與委內瑞拉、波多黎各都是3連勝

世界棒球經典賽（WBC）B組今天的美墨大戰，美國靠3局下兩發全壘打灌進5分，終場5比3擊敗墨西哥

美國靠3局下兩發全壘打灌進5分，終場5比3擊敗墨西哥；波多黎各與委內瑞拉今天也都贏球，都取得3勝0敗優勢。

美墨兩隊賽前都是2勝0敗，誰贏將更有利爭取分組第一。美國派出效力匹茲堡海盜的賽揚強投史金恩茲（Paul Skenes）掛帥先發，墨西哥先發投手則是去年曾來台短暫效力過味全龍的鎛銳（Manny Barreda）。

鎛銳主投2局雖有3次四壞但沒失分。3局下美國在墨西哥換投後，賈吉（Aaron Judge）、安東尼（Roman Anthony）分別轟出兩分砲、三分砲，就靠這5分拿下勝利。史金恩茲主投4局送出7K沒失分，墨西哥雖然6上追回2分，8上再添1分，最終仍吞敗。

A組哥倫比亞今天4比3擊敗巴拿馬，兩隊同為1勝3敗；A組另一場波多黎各4比1擊敗古巴取得3勝0敗有利位置，古巴2勝1敗。

B組英國8比1大勝巴西後勝場開胡（1勝3敗）、巴西4戰全敗；D組委內瑞拉4比0擊敗尼加拉瓜後3勝0敗，尼加拉瓜則4戰盡墨。