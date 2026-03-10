經典賽／9局下滑接美技拯救南韓 李政厚：感覺有幸運女神幫忙

世界棒球經典賽韓國隊長李政厚在昨天對澳洲之戰，9局下關鍵美技守備被韓媒稱「拯救了韓國」，賽後李政厚也情緒激動、喜極而泣，「真的感覺所有運氣都來到我們這邊」。

世界棒球經典賽（WBC）韓國隊昨天以7比2擊退澳洲隊，在比較失分率之後，由韓國睽違17年晉級WBC八強。韓國媒體Newsis報導指出，9局下李政厚「如畫一般的美技守備拯救了韓國隊」。

李政厚賽後難掩激動，他表示，「在日本擊敗澳洲之後，給了我們再一次機會，而且我們在領先的情況下先攻，這也算是很大的運氣。」他也提到，9局上跑者朴海旻跑壘非常精彩，對方游擊手也發生失誤，「真的感覺很多事情幸運都來到我們這邊」。

談到9下美技滑接，李政厚表示，當下2好球後就把守備站位移到中右邊，「感覺也是幸運女神幫忙，我只想著一定要接到，球有一瞬間被燈光吃掉了，那時候也覺得運氣站在我這邊。」李政厚直呼，「最後守備時，我覺得大概是我人生中最緊張的一次」。

李政厚指出，在2023年WBC慘敗也成為他的動力之一，「那一瞬間我想到，或許我曾是慘敗的一部分，但還有像（柳）賢振前輩這樣締造王朝的人，還有年輕的隊友們可以寫下新的王朝，那股力量真的很強」。

而給李政厚帶來好運的精品黑色幸運草項鍊，也引起相當多討論，李政厚親自在社群媒體上說明，「因為是象徵幸運的四葉草，所以每場比賽都會戴，是我自己花錢買的」。

也有許多韓國網友在社群媒體上留言，直言李政厚戴這個項鍊比女生還適合，「雖然買不起，但支持他各種顏色都戴」。