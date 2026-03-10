經典賽／悍將之光！富邦大董發240萬元大紅包 李東洺、戴培峰也有份

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
富邦集團大董頒發240萬元獎金給參與經典賽的悍將成員。圖／富邦悍將提供
富邦集團大董頒發240萬元獎金給參與經典賽的悍將成員。圖／富邦悍將提供

世界棒球經典賽小組賽告一段落，中華隊雖未能晉級八強，但擊敗強敵南韓，寫下賽史首次對南韓奪勝的里程碑，全隊展現高度韌性與拚勁。富邦特別頒發總獎金240萬元表揚本次賽會表現傑出的悍將代表，包括球員張育成、張奕、曾峻岳、教練高國輝各50萬元，訓練員高挺耀、防護員林家儀各10萬元，另外入選培訓隊的戴培峰李東洺也各獲得10萬元獎金，感謝悍將們為國爭光。

本屆經典賽悍將共有5名球員張育成、張奕、曾峻岳、戴培峰、李東洺入選培訓隊，最後張育成、張奕、曾峻岳入選中華隊。

中華隊雖不敵澳洲、日本，在擊敗捷克拿下首勝後，面對陣中擁有多名大聯盟球星的南韓隊，悍將3位選手皆有精彩表現：張育成敲出陽春全壘打先馳得點；張奕9局上場守住壘上有人危機、取得勝投；曾峻岳在10局封鎖對手拿下救援成功。悍將代表們連線締造歷史性勝利，張育成更連續4場比賽敲安打，是中華隊最火燙的打者。

富邦集團大董頒發240萬元獎金給參與經典賽的悍將成員。圖／<a href='/search/tagging/2/富邦悍將' rel='富邦悍將' data-rel='/2/122246' class='tag'><strong>富邦悍將</strong></a>提供
富邦集團大董頒發240萬元獎金給參與經典賽的悍將成員。圖／富邦悍將提供

富邦集團董事長蔡明忠不僅在集訓時曾到場為中華隊頒贈加菜金，正式賽會期間親臨東京巨蛋為中華隊打氣，比賽中更化身球迷，高舉張育成等人的應援毛巾吶喊加油，以實際行動力挺中華隊及悍將選手。

儘管中華隊最終未能晉級八強賽，但本屆賽事的拚戰精神，將每一位台灣球迷連結一起。富邦將頒發獎金總獎金240萬元，鼓勵慰勞選手們為國辛勤付出。

經典賽 富邦悍將 李東洺 戴培峰 高國輝 張育成

