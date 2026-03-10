經典賽／莊陳仲敖對捷克好投 大聯盟官網點名關注

快訊

中央社／ 台北10日電
美國職棒大聯盟官網盤點這次經典賽表現亮眼的新秀，有注意到效力運動家隊體系的投手莊陳仲敖。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
美國職棒大聯盟官網盤點這次經典賽表現亮眼的新秀，有注意到效力運動家隊體系的投手莊陳仲敖。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

美國職棒大聯盟官網盤點這次經典賽表現亮眼的新秀，其中效力運動家隊體系的投手莊陳仲敖，在台灣對捷克之戰好投也被注意到。

莊陳仲敖在世界棒球經典賽（WBC）預賽穿上台灣隊球衣，面對捷克隊扛起先發，繳出2.2局無失分、4次三振的演出，幫助台灣隊最終以14比0大勝，在0勝2敗後開始反彈，自己也收下勝投。

大聯盟官網撰文介紹，美職各球隊排名前30的新秀中，有14人在經典賽繳出好表現，其中提到莊陳仲敖這位運動家隊排名第27的新秀時，除了提到他為台灣隊取得第1勝，也點出莊陳仲敖被擊出的球只有一顆較為強勁，並製造9次揮空，投出55球中有39顆都是好球。

文中另外提到的還包含澳洲隊狀元郎、克里夫蘭守護者隊頭號新秀巴札納（Travis Bazzana），他曾在對台灣隊一戰開轟，對韓國隊也敲出1分打點安打；另外還有巴西隊右投喬瑟夫．康崔拉斯（Joseph Contreras），17歲的他讓「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出雙殺，父親是曾效力中華職棒中信兄弟隊的康崔拉斯（Jose Contreras）。

相關新聞

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

頂著12強冠軍光環，中華隊的世界棒球經典賽依然「卡關」首輪，下一場一級國際賽事將是2027年世界12強棒球賽，同時也是洛杉磯奧運資格賽，中華隊將尋求暌違20年的奧運門票。

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給更多打席

費爾柴德（Stuart Fairchild）暫離守護者隊春訓，毅然投入中華隊經典賽征程，他的好表現，守護者教頭沃特（Stephen Vogt）也注意到了，他期待費爾柴德接下來回到團隊中，看看如何安排他的位置，盡可能在春訓給他更多打席。

經典賽／三屆元老陳冠宇「國家隊退役」感謝發文大點名 陳傑憲暖回：感謝有你

韓國隊於昨晚世界棒球經典賽（WBC）以7比2擊敗澳洲隊，中華隊正式無緣八強賽。曾參加過三屆經典賽的投手陳冠宇發文，感謝中華隊陣中一起打拚作戰的隊友後，宣布從國家隊退役，但也感性地說：「他們（中華隊）的故事會持續走下去」，並感謝球迷們的支持。

經典賽／中華隊連2屆「擊敗晉級球隊」！球迷嘆可惜 網指關鍵：怨不得人

2026世界棒球經典賽（WBC）9日晚間賽事南韓對澳洲7：2，最終由南韓晉級八強；中華隊確定無緣晉級。一名球迷發文，指出中華隊在2023、2026年經典賽都打贏過從預賽晉級的對手，但都沒能順利進到八強，令他非常憤怒。對此，網友們普遍認為中華隊自己沒打贏澳洲隊，「怨不得人」，只能重振旗鼓期待下一屆。

經典賽／9局下滑接美技拯救南韓 李政厚：感覺有幸運女神幫忙

世界棒球經典賽韓國隊長李政厚在昨天對澳洲之戰，9局下關鍵美技守備被韓媒稱「拯救了韓國」，賽後李政厚也情緒激動、喜極而泣，...

經典賽／美國兩轟擊跨墨西哥 與委內瑞拉、波多黎各都是3連勝

世界棒球經典賽（WBC）B組今天的美墨大戰，美國靠3局下兩發全壘打灌進5分，終場5比3擊敗墨西哥；波多黎各與委內瑞拉今天...

