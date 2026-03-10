聽新聞
經典賽／莊陳仲敖對捷克好投 大聯盟官網點名關注
美國職棒大聯盟官網盤點這次經典賽表現亮眼的新秀，其中效力運動家隊體系的投手莊陳仲敖，在台灣對捷克之戰好投也被注意到。
莊陳仲敖在世界棒球經典賽（WBC）預賽穿上台灣隊球衣，面對捷克隊扛起先發，繳出2.2局無失分、4次三振的演出，幫助台灣隊最終以14比0大勝，在0勝2敗後開始反彈，自己也收下勝投。
大聯盟官網撰文介紹，美職各球隊排名前30的新秀中，有14人在經典賽繳出好表現，其中提到莊陳仲敖這位運動家隊排名第27的新秀時，除了提到他為台灣隊取得第1勝，也點出莊陳仲敖被擊出的球只有一顆較為強勁，並製造9次揮空，投出55球中有39顆都是好球。
文中另外提到的還包含澳洲隊狀元郎、克里夫蘭守護者隊頭號新秀巴札納（Travis Bazzana），他曾在對台灣隊一戰開轟，對韓國隊也敲出1分打點安打；另外還有巴西隊右投喬瑟夫．康崔拉斯（Joseph Contreras），17歲的他讓「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出雙殺，父親是曾效力中華職棒中信兄弟隊的康崔拉斯（Jose Contreras）。
