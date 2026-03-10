經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

快訊

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
中華隊下一場一級國際賽事將是2027年世界12強棒球賽，以衛冕冠軍之姿出賽，尋求洛杉磯奧運門票。特派記者余承翰／攝影
中華隊下一場一級國際賽事將是2027年世界12強棒球賽，以衛冕冠軍之姿出賽，尋求洛杉磯奧運門票。特派記者余承翰／攝影

頂著12強冠軍光環，中華隊的世界棒球經典賽依然「卡關」首輪，下一場一級國際賽事將是2027年世界12強棒球賽，同時也是洛杉磯奧運資格賽，中華隊將尋求暌違20年的奧運門票。

中華隊本屆經典賽預賽打下2勝2敗，「開門戰」對澳洲隊未能拿下勝利，註定晉級之路將走得艱險，雖奮力搶下對捷克、南韓隊的勝利，仍落居分組第四，連續3屆無緣八強，中華隊結束經典賽之旅，全隊今天晚上9點搭機返回台灣。

中華隊下一場一級國際賽事將是明年12強賽（擴編16隊），以衛冕冠軍之姿出賽，挑戰二連霸，同時也要尋求鎖定奧運門票。

大聯盟未放行40人名單內選手參與12強賽，中華隊戰力將有折損，以現況來說，包括李灝宇、莊陳仲敖、鄭宗哲、鄧愷威都不能打，選手參賽資格認定也回歸國籍，費爾柴德（Stuart Fairchild）無法披上中華隊戰袍；但對於其他球隊的影響更巨大，屆時日本隊、美國隊都不會是「無敵艦隊」，上屆12強賽中華隊已經完美示範，這些棒球強權是可以翻越的高山，想透過12強賽鎖定奧運門票，不是不可能。

2028年洛杉磯奧運棒球項目維持在6隊規模，本屆經典賽就將頒出兩張參賽門票，但限定美洲球隊前兩名；中華隊有兩途徑爭取奧運門票，首先是2027年12強賽，將誕生1張亞洲、1張歐洲／大洋洲門票，其次則是預計在2028年3月之前舉辦的最終資格賽，參賽隊伍為最近一屆洲際錦標賽尚未取得資格球隊，包括亞錦賽前兩名、歐錦賽前兩名、非錦賽第一名、大洋洲錦標賽第一名。

中華隊前一次參戰奧運已是2008年北京奧運，接下來5屆僅在2020年東京奧運（2021年舉辦）有棒球項目，中華隊因疫情放棄挑戰最終資格賽，現役選手中只剩李振昌、鄭凱文、郭嚴文有奧運資歷。

