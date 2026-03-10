【重磅快評】經典賽淘汰出征韓國文保景 激進球迷丟盡台灣人臉

由於戰績都是2勝2負，經典賽C組小組賽澳洲與韓國之戰，反而成為中華隊能否晉級八強戰的關鍵戰役。韓國隊強打文保景「站著被三振」，讓中華隊確定小組賽出局。賽後部分球迷「出征」文保景的IG，用難聽字眼辱罵，甚至修改文保景的維基百科資料，瘋狂行徑，令人咋舌。

在戰績相同情況下，中華隊晉級機會操之在韓國和澳洲表現。只有在韓國勝出，且雙方比分至少在8:3以上，中華隊才能藉由失分率優勢出線。9局上半，韓國以7比2領先，只要韓國再得1分以上，且澳洲在9局下半再得1分以上，晉級的就將是中華隊。

但此時韓國在1、2壘有人情況下，之前打擊出色的文保景，竟然「站著被三振」，將韓國隊得分鎖定在7分，徹底斷送中華隊晉級機會。9局下半澳洲反攻無力，最終韓國就以7比2的比分獲勝，以小組賽第2成績進軍經典賽8強，中華隊則落居小組賽第4，無緣晉級。

從競技運動的觀點來看，文保景的作法當然有為了控分而「消極表現」嫌疑；但從職業比賽角度來看，文保景的選擇無可厚非。因為對韓國而言，獲得7分就已經達成任務，取分再多，都與晉級與否無涉，接下來就只是看韓國投手能否壓制澳洲打擊而已；「積極打擊」雖可能拉大比分，卻也可能造成打者、跑者甚至防守者不必要的受傷風險。因此，文保景「站著被三振」結束這一局，不是為了「淘汰中華隊」，而只是職業選手的合理選擇而已。

在此情況下，台灣球迷「出征」文保景，用極其難聽的字眼辱罵他，就顯得極不理性，也缺乏運動精神。此舉也引發韓國媒體反擊，說台灣球迷言行「水準比未能晉級的中華隊還低」；可以說連中華隊選手，也被不理性的球迷牽連。而且這種「出征」之舉，此次經典賽小組賽也非第一次出現。首仗澳洲投手不慎打傷中華隊隊長陳傑憲手指，導致陳傑憲接下來無法上場，該名投手的社群網站也遭台灣球迷出征到關閉。這些球迷，說是球迷中的老鼠屎都不為過。

更何況，無論從韓國或澳洲表現看來，兩隊任何一隊對得起「晉級八強」。在對陣小組冠軍日本時，兩隊都展現旺盛求勝意志，甚至曾領先日本，鏖戰到最後都未曾放棄。對照被日本0比13「扣倒」的中華隊，韓國隊出線並不是意外，更非僥倖。

中華隊在經典賽小組賽出局，球迷可以有很多抱怨，也可繼續沉浸在12強戰世界冠軍，或者此次在延長賽以5比4擊敗韓國的歷史陳跡裡，但競技運動有輸有贏，更何況還是「掌握在別人手裡的輸贏」。輸了，想辦法下次再贏回來便是。輸了卻不理性「出征」，才是輸了面子，也輸了裡子。但願球迷，都能因此獲得寶貴教訓。