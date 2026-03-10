快訊

【重磅快評】經典賽淘汰出征韓國文保景 激進球迷丟盡台灣人臉

聯合報／ 主筆室
2026世界棒球經典賽韓國擊敗澳洲，由於韓國隊強打文保景「站著被三振」，讓中華隊失去晉級機會，賽後部分球迷「出征」文保景的IG。圖為文保景先馳得點敲出的兩分砲後與隊友擊掌。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽韓國擊敗澳洲，由於韓國隊強打文保景「站著被三振」，讓中華隊失去晉級機會，賽後部分球迷「出征」文保景的IG。圖為文保景先馳得點敲出的兩分砲後與隊友擊掌。特派記者余承翰／東京攝影

由於戰績都是2勝2負，經典賽C組小組賽澳洲與韓國之戰，反而成為中華隊能否晉級八強戰的關鍵戰役。韓國隊強打文保景「站著被三振」，讓中華隊確定小組賽出局。賽後部分球迷「出征」文保景的IG，用難聽字眼辱罵，甚至修改文保景的維基百科資料，瘋狂行徑，令人咋舌。

在戰績相同情況下，中華隊晉級機會操之在韓國和澳洲表現。只有在韓國勝出，且雙方比分至少在8:3以上，中華隊才能藉由失分率優勢出線。9局上半，韓國以7比2領先，只要韓國再得1分以上，且澳洲在9局下半再得1分以上，晉級的就將是中華隊。

但此時韓國在1、2壘有人情況下，之前打擊出色的文保景，竟然「站著被三振」，將韓國隊得分鎖定在7分，徹底斷送中華隊晉級機會。9局下半澳洲反攻無力，最終韓國就以7比2的比分獲勝，以小組賽第2成績進軍經典賽8強，中華隊則落居小組賽第4，無緣晉級。

從競技運動的觀點來看，文保景的作法當然有為了控分而「消極表現」嫌疑；但從職業比賽角度來看，文保景的選擇無可厚非。因為對韓國而言，獲得7分就已經達成任務，取分再多，都與晉級與否無涉，接下來就只是看韓國投手能否壓制澳洲打擊而已；「積極打擊」雖可能拉大比分，卻也可能造成打者、跑者甚至防守者不必要的受傷風險。因此，文保景「站著被三振」結束這一局，不是為了「淘汰中華隊」，而只是職業選手的合理選擇而已。

在此情況下，台灣球迷「出征」文保景，用極其難聽的字眼辱罵他，就顯得極不理性，也缺乏運動精神。此舉也引發韓國媒體反擊，說台灣球迷言行「水準比未能晉級的中華隊還低」；可以說連中華隊選手，也被不理性的球迷牽連。而且這種「出征」之舉，此次經典賽小組賽也非第一次出現。首仗澳洲投手不慎打傷中華隊隊長陳傑憲手指，導致陳傑憲接下來無法上場，該名投手的社群網站也遭台灣球迷出征到關閉。這些球迷，說是球迷中的老鼠屎都不為過。

更何況，無論從韓國或澳洲表現看來，兩隊任何一隊對得起「晉級八強」。在對陣小組冠軍日本時，兩隊都展現旺盛求勝意志，甚至曾領先日本，鏖戰到最後都未曾放棄。對照被日本0比13「扣倒」的中華隊，韓國隊出線並不是意外，更非僥倖。

中華隊在經典賽小組賽出局，球迷可以有很多抱怨，也可繼續沉浸在12強戰世界冠軍，或者此次在延長賽以5比4擊敗韓國的歷史陳跡裡，但競技運動有輸有贏，更何況還是「掌握在別人手裡的輸贏」。輸了，想辦法下次再贏回來便是。輸了卻不理性「出征」，才是輸了面子，也輸了裡子。但願球迷，都能因此獲得寶貴教訓。

經典賽／台韓澳同失7分 台灣隊未晉級輸在守備出局數

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

從盼「韓國輸」變「韓國贏」 韓國瑜要再改名？

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

頂著12強冠軍光環，中華隊的世界棒球經典賽依然「卡關」首輪，下一場一級國際賽事將是2027年世界12強棒球賽，同時也是洛杉磯奧運資格賽，中華隊將尋求暌違20年的奧運門票。

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給他更多打席

費爾柴德（Stuart Fairchild）暫離守護者隊春訓，毅然投入中華隊經典賽征程，他的好表現，守護者教頭沃特（Stephen Vogt）也注意到了，他期待費爾柴德接下來回到團隊中，看看如何安排他的位置，盡可能在春訓給他更多打席。

經典賽／三屆元老陳冠宇「國家隊退役」感謝發文大點名 陳傑憲暖回：感謝有你

韓國隊於昨晚世界棒球經典賽（WBC）以7比2擊敗澳洲隊，中華隊正式無緣八強賽。曾參加過三屆經典賽的投手陳冠宇發文，感謝中華隊陣中一起打拚作戰的隊友後，宣布從國家隊退役，但也感性地說：「他們（中華隊）的故事會持續走下去」，並感謝球迷們的支持。

經典賽／賽季前投WBC不容易 中華隊雙王牌辦到山本由伸沒辦到的事

職棒賽季開始前登場的世界棒球經典賽，投手調整難度遠高於野手。體現在中華隊過往悲慘的團隊防禦率，本屆依然是偏高的五點六三，但多位投手霸氣演出，徐若熙、古林睿煬面對強大的對手都演出四局壓制，這組廿五歲雙王牌，成為中華隊與列強抗衡的終極武器。

經典賽／中華隊打擊亮點 張育成最穩、費仔最炸、鄭宗哲最衝

中華隊在本屆世界棒球經典賽打擊狀況從冰凍到升溫，最終可以收下兩勝，追平中華隊在歷屆經典賽單屆最多勝場，三位具大聯盟資歷的打者表現至關重要，張育成最穩、費爾柴德最炸、鄭宗哲最衝。

經典賽／中華隊連2屆「擊敗晉級球隊」！球迷嘆可惜 網指關鍵：怨不得人

2026世界棒球經典賽（WBC）9日晚間賽事南韓對澳洲7：2，最終由南韓晉級八強；中華隊確定無緣晉級。一名球迷發文，指出中華隊在2023、2026年經典賽都打贏過從預賽晉級的對手，但都沒能順利進到八強，令他非常憤怒。對此，網友們普遍認為中華隊自己沒打贏澳洲隊，「怨不得人」，只能重振旗鼓期待下一屆。

