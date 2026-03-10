經典賽／韓國下一場對手有多強？網揭「多明尼加4巨頭」：把大谷當小弟在K

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友介紹實力強勁的多明尼加隊。（歐新社）
中華隊雖然止步於經典賽（WBC）預賽，但仍有不少強隊值得球迷們關注。一名網友發文，介紹韓國隊於八強賽的對手多明尼加隊，陣中眾星雲集，不僅有合約金超過大谷翔平的強打者Juan Soto、更有費城人隊巨投Sanchez，投打兼具實力強勁，讓不少網友非常期待。

世界棒球經典賽（WBC）昨晚在東京巨蛋上演奇蹟，韓國隊以7比2擊敗澳洲隊，睽違17年晉級8強。教練柳志炫在賽後接受訪問時激動落淚。他並表示，「雖然過程非常艱難，但最後是球員們救了我」；多明尼加隊則在今日以10比1擊敗以色列，預計在3月14日對戰韓國隊。

一名網友在Threads發文，分享多明尼加隊的「4巨頭」，指出每名球員都是大聯盟主力：

Juan Soto

在2024年底與紐約大都會隊簽下一份震驚棒球界的15年、7.65億美元（約新台幣249億元）的超級天價合約，超越大谷翔平。去年在大聯盟繳出43轟、38次盜壘、OPS（整體攻擊指數）超過0.9的頂尖打者，在大谷的統治下，仍然能威脅到國聯MVP位置，實力有目共睹。原PO開玩笑地稱：「台灣有王Soto（王柏融），多明尼加也有Juan Soto」。

紐約大都會隊巨星Juan Soto。（法新社）
Tatis Jr.

教士隊當家球星，曾在2021、2024與2025年入選全明星賽，不僅打擊能力強勁，守備能力更是招牌，曾兩度拿到金手套獎。在場上個性狂野，有次主持人問他「誰擁有最酷的髮型」時，他非常自信地回答：「抱歉，我必須說是我」，是個既有實力又有個人獨特魅力的球星。

Guerrero Jr.

父親為大聯盟名人堂外野手Vladimir Alvino Guerrero Sr.，藍鳥隊頂尖球星，五度進入明星賽，於2021年與大谷競爭MVP的強打者，更是去年道奇隊在季後賽最恐怖的敵人，季後賽總共打出八轟，並喜歡在全壘打後享受敵對球迷噓聲。

Sanchez

費城人隊主力王牌投手，上賽季13勝、5敗、防禦率僅有2.5、並繳出212次三振的恐怖投手，「把大谷當小弟在K」，當有人問他如何解決大谷時，他只是說：「我只是執行自己的計劃而已」，拿手球種便是招牌變速球。

原PO透露，其他的打擊選手也都是大聯盟的主力球員，球隊星度不輸美國隊。多明尼加預計在3月14日對陣韓國隊，還請球迷們敬請期待。

此文一出，許多網友也期待多明尼加隊在八強賽的表現，「想起都興奮，多明尼加豪華打線」、「韓國應該待不久，多明尼加狠人多」、「韓國投手壓力巨大」。

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

頂著12強冠軍光環，中華隊的世界棒球經典賽依然「卡關」首輪，下一場一級國際賽事將是2027年世界12強棒球賽，同時也是洛杉磯奧運資格賽，中華隊將尋求暌違20年的奧運門票。

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給他更多打席

費爾柴德（Stuart Fairchild）暫離守護者隊春訓，毅然投入中華隊經典賽征程，他的好表現，守護者教頭沃特（Stephen Vogt）也注意到了，他期待費爾柴德接下來回到團隊中，看看如何安排他的位置，盡可能在春訓給他更多打席。

經典賽／三屆元老陳冠宇「國家隊退役」感謝發文大點名 陳傑憲暖回：感謝有你

韓國隊於昨晚世界棒球經典賽（WBC）以7比2擊敗澳洲隊，中華隊正式無緣八強賽。曾參加過三屆經典賽的投手陳冠宇發文，感謝中華隊陣中一起打拚作戰的隊友後，宣布從國家隊退役，但也感性地說：「他們（中華隊）的故事會持續走下去」，並感謝球迷們的支持。

經典賽／賽季前投WBC不容易 中華隊雙王牌辦到山本由伸沒辦到的事

職棒賽季開始前登場的世界棒球經典賽，投手調整難度遠高於野手。體現在中華隊過往悲慘的團隊防禦率，本屆依然是偏高的五點六三，但多位投手霸氣演出，徐若熙、古林睿煬面對強大的對手都演出四局壓制，這組廿五歲雙王牌，成為中華隊與列強抗衡的終極武器。

經典賽／中華隊打擊亮點 張育成最穩、費仔最炸、鄭宗哲最衝

中華隊在本屆世界棒球經典賽打擊狀況從冰凍到升溫，最終可以收下兩勝，追平中華隊在歷屆經典賽單屆最多勝場，三位具大聯盟資歷的打者表現至關重要，張育成最穩、費爾柴德最炸、鄭宗哲最衝。

經典賽／中華隊連2屆「擊敗晉級球隊」！球迷嘆可惜 網指關鍵：怨不得人

2026世界棒球經典賽（WBC）9日晚間賽事南韓對澳洲7：2，最終由南韓晉級八強；中華隊確定無緣晉級。一名球迷發文，指出中華隊在2023、2026年經典賽都打贏過從預賽晉級的對手，但都沒能順利進到八強，令他非常憤怒。對此，網友們普遍認為中華隊自己沒打贏澳洲隊，「怨不得人」，只能重振旗鼓期待下一屆。

