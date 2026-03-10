經典賽／韓國下一場對手有多強？網揭「多明尼加4巨頭」：把大谷當小弟在K

中華隊雖然止步於經典賽（WBC）預賽，但仍有不少強隊值得球迷們關注。一名網友發文，介紹韓國隊於八強賽的對手多明尼加隊，陣中眾星雲集，不僅有合約金超過大谷翔平的強打者Juan Soto、更有費城人隊巨投Sanchez，投打兼具實力強勁，讓不少網友非常期待。

世界棒球經典賽（WBC）昨晚在東京巨蛋上演奇蹟，韓國隊以7比2擊敗澳洲隊，睽違17年晉級8強。教練柳志炫在賽後接受訪問時激動落淚。他並表示，「雖然過程非常艱難，但最後是球員們救了我」；多明尼加隊則在今日以10比1擊敗以色列，預計在3月14日對戰韓國隊。

一名網友在Threads發文，分享多明尼加隊的「4巨頭」，指出每名球員都是大聯盟主力：

Juan Soto

在2024年底與紐約大都會隊簽下一份震驚棒球界的15年、7.65億美元（約新台幣249億元）的超級天價合約，超越大谷翔平。去年在大聯盟繳出43轟、38次盜壘、OPS（整體攻擊指數）超過0.9的頂尖打者，在大谷的統治下，仍然能威脅到國聯MVP位置，實力有目共睹。原PO開玩笑地稱：「台灣有王Soto（王柏融），多明尼加也有Juan Soto」。

紐約大都會隊巨星Juan Soto。（法新社）

Tatis Jr.

教士隊當家球星，曾在2021、2024與2025年入選全明星賽，不僅打擊能力強勁，守備能力更是招牌，曾兩度拿到金手套獎。在場上個性狂野，有次主持人問他「誰擁有最酷的髮型」時，他非常自信地回答：「抱歉，我必須說是我」，是個既有實力又有個人獨特魅力的球星。

Guerrero Jr.

父親為大聯盟名人堂外野手Vladimir Alvino Guerrero Sr.，藍鳥隊頂尖球星，五度進入明星賽，於2021年與大谷競爭MVP的強打者，更是去年道奇隊在季後賽最恐怖的敵人，季後賽總共打出八轟，並喜歡在全壘打後享受敵對球迷噓聲。

Sanchez

費城人隊主力王牌投手，上賽季13勝、5敗、防禦率僅有2.5、並繳出212次三振的恐怖投手，「把大谷當小弟在K」，當有人問他如何解決大谷時，他只是說：「我只是執行自己的計劃而已」，拿手球種便是招牌變速球。

原PO透露，其他的打擊選手也都是大聯盟的主力球員，球隊星度不輸美國隊。多明尼加預計在3月14日對陣韓國隊，還請球迷們敬請期待。

此文一出，許多網友也期待多明尼加隊在八強賽的表現，「想起都興奮，多明尼加豪華打線」、「韓國應該待不久，多明尼加狠人多」、「韓國投手壓力巨大」。