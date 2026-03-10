經典賽／三屆元老陳冠宇「國家隊退役」感謝發文大點名 陳傑憲暖回：感謝有你

韓國隊於昨晚世界棒球經典賽（WBC）以7比2擊敗澳洲隊，中華隊正式無緣八強賽。曾參加過三屆經典賽的投手陳冠宇發文，感謝中華隊陣中一起打拚作戰的隊友後，宣布從國家隊退役，但也感性地說：「他們（中華隊）的故事會持續走下去」，並感謝球迷們的支持。

韓國昨天雖以7比2擊敗澳洲，製造台灣、韓、澳同為2勝2敗局面，然而最終比較失分率仍由韓國隊進入複賽，中華隊連3屆無緣晉級。

中華隊確定無緣8強後，曾參加3屆經典賽的中華隊投手陳冠宇在IG發文，表示他一直很期待與中華隊的學弟一起相處，每個人的性格也各有特點，陳柏毓對每件事都侃侃而談、莊陳仲敖性格沉穩、沙子宸思緒清晰、林維恩雖然平時搞笑，但好勝心十足、徐若熙疾不徐、「美美」鄭浩均專心一致追求目標、張峻瑋更會安撫隊友緊張的心情、孫易磊超有禮貌、林詩翔安靜又真誠、曾峻岳則是勸他加入中華隊的好夥伴，個人表現也非常讓人放心。

陳冠宇透露，有次跟溫柔的古林睿煬聊天時，他問說：「學長好佩服你，怎麼可以堅持打這麼多次中華隊的？」，陳冠宇坦言，身上的球衣雖然是種驕傲，但也讓他壓力很大，畢竟中華隊載了所有棒球人的夢想，不過能夠為全台灣人打拚、追求最高榮光，他還是感到很開心。

除了學弟們外，陳冠宇也感謝老戰友們的陪伴，張奕、吳念庭、胡智爲、林凱威、江坤宇、陳傑憲與陳晨威，能與隊友一起打球使他非常開心也滿足，「讓他能在最後一場國家隊比賽畫上完美句點」。

「他們的故事會持續走下去」，陳冠宇感性地說，中華隊的未來讓他很放心，也會持續讓球迷們感到驕傲，最後感謝球迷們的支持，他的20年國家隊的旅途，畫上了句號。

此文一出，許多中華隊戰友紛紛留言，陳晨威說：「你打的話跟你吃的東西一樣多。愛你哦」；曾峻岳表示不會忘記跟陳冠宇做過的每件事；沙子宸回應：「學長辛苦了，謝謝照顧」；張奕很榮幸能一起跟他參加三次國家隊；隊長陳傑憲則說：「感謝台灣有你」。