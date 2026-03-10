經典賽／中華隊連2屆「擊敗晉級球隊」！球迷嘆可惜 網指關鍵：怨不得人

2026世界棒球經典賽（WBC）9日晚間賽事南韓對澳洲7：2，最終由南韓晉級八強；中華隊確定無緣晉級。一名球迷發文，指出中華隊在2023、2026年經典賽都打贏過從預賽晉級的對手，但都沒能順利進到八強，令他非常憤怒。對此，網友們普遍認為中華隊自己沒打贏澳洲隊，「怨不得人」，只能重振旗鼓期待下一屆。

經典賽預賽南韓以7：2擊敗澳洲隊晉級八強，而中華隊雖然贏過南韓隊，但還是無緣晉級。副總統蕭美琴表示，「冠軍之路的終點，不是冠軍，而是那條路」，雖然中華隊本屆賽事走到了終點，但相信球員們經過國際級強度的洗禮，一定也有收穫，未來帶著這些養分，持續保持勇氣與韌性的精神，台灣棒球一定能走到更遠的地方。

中華隊被淘汰也讓諸多球迷不甘心，一位球迷在PTT發文，表示中華隊在2023年預賽打敗過義大利、今年擊敗南韓隊，但都未能順利晉級，反而是義大利與南韓隊進入到八強賽，每屆都要算晉級數據，坦言非常生氣。

此文一出，許多網友覺得怨不得人，既然第一場沒贏澳洲，只能怪自己，「輸澳洲，怪自己囉」、「誰叫我們第一場打那樣」、「第一場沒贏下來怨不得人，重振旗鼓下次再來」、「技不如人啊，有什麼好講的」、「輸了真的沒話說」、「自己打澳洲一分都拿不到有什麼好氣的」。

但還是有網友表達惋惜之意，希望中華隊下一屆能把握好晉級機會，「我相信以昨天的打擊狀況，不一定會輸澳洲」、「可惜，台灣隊是12強冠軍，明顯比這兩隊強，更有資格晉級」、「少失一分，結果就會大不相同」、「下一次就把機會握在自己手裡吧」。