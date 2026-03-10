經典賽／中華隊連2屆「擊敗晉級球隊」！球迷嘆可惜 網指關鍵：怨不得人

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名球迷指出中華隊在2023、2026年經典賽都打贏過從預賽晉級的對手，但都沒能順利進到八強。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽（WBC）9日晚間賽事南韓對澳洲7：2，最終由南韓晉級八強；中華隊確定無緣晉級。一名球迷發文，指出中華隊在2023、2026年經典賽都打贏過從預賽晉級的對手，但都沒能順利進到八強，令他非常憤怒。對此，網友們普遍認為中華隊自己沒打贏澳洲隊，「怨不得人」，只能重振旗鼓期待下一屆。

經典賽預賽南韓以7：2擊敗澳洲隊晉級八強，而中華隊雖然贏過南韓隊，但還是無緣晉級。副總統蕭美琴表示，「冠軍之路的終點，不是冠軍，而是那條路」，雖然中華隊本屆賽事走到了終點，但相信球員們經過國際級強度的洗禮，一定也有收穫，未來帶著這些養分，持續保持勇氣與韌性的精神，台灣棒球一定能走到更遠的地方。

中華隊被淘汰也讓諸多球迷不甘心，一位球迷在PTT發文，表示中華隊在2023年預賽打敗過義大利、今年擊敗南韓隊，但都未能順利晉級，反而是義大利與南韓隊進入到八強賽，每屆都要算晉級數據，坦言非常生氣。

此文一出，許多網友覺得怨不得人，既然第一場沒贏澳洲，只能怪自己，「輸澳洲，怪自己囉」、「誰叫我們第一場打那樣」、「第一場沒贏下來怨不得人，重振旗鼓下次再來」、「技不如人啊，有什麼好講的」、「輸了真的沒話說」、「自己打澳洲一分都拿不到有什麼好氣的」。

但還是有網友表達惋惜之意，希望中華隊下一屆能把握好晉級機會，「我相信以昨天的打擊狀況，不一定會輸澳洲」、「可惜，台灣隊是12強冠軍，明顯比這兩隊強，更有資格晉級」、「少失一分，結果就會大不相同」、「下一次就把機會握在自己手裡吧」。

經典賽 中華隊

相關新聞

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

頂著12強冠軍光環，中華隊的世界棒球經典賽依然「卡關」首輪，下一場一級國際賽事將是2027年世界12強棒球賽，同時也是洛杉磯奧運資格賽，中華隊將尋求暌違20年的奧運門票。

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給他更多打席

費爾柴德（Stuart Fairchild）暫離守護者隊春訓，毅然投入中華隊經典賽征程，他的好表現，守護者教頭沃特（Stephen Vogt）也注意到了，他期待費爾柴德接下來回到團隊中，看看如何安排他的位置，盡可能在春訓給他更多打席。

經典賽／三屆元老陳冠宇「國家隊退役」感謝發文大點名 陳傑憲暖回：感謝有你

韓國隊於昨晚世界棒球經典賽（WBC）以7比2擊敗澳洲隊，中華隊正式無緣八強賽。曾參加過三屆經典賽的投手陳冠宇發文，感謝中華隊陣中一起打拚作戰的隊友後，宣布從國家隊退役，但也感性地說：「他們（中華隊）的故事會持續走下去」，並感謝球迷們的支持。

經典賽／賽季前投WBC不容易 中華隊雙王牌辦到山本由伸沒辦到的事

職棒賽季開始前登場的世界棒球經典賽，投手調整難度遠高於野手。體現在中華隊過往悲慘的團隊防禦率，本屆依然是偏高的五點六三，但多位投手霸氣演出，徐若熙、古林睿煬面對強大的對手都演出四局壓制，這組廿五歲雙王牌，成為中華隊與列強抗衡的終極武器。

經典賽／中華隊打擊亮點 張育成最穩、費仔最炸、鄭宗哲最衝

中華隊在本屆世界棒球經典賽打擊狀況從冰凍到升溫，最終可以收下兩勝，追平中華隊在歷屆經典賽單屆最多勝場，三位具大聯盟資歷的打者表現至關重要，張育成最穩、費爾柴德最炸、鄭宗哲最衝。

經典賽／教頭生死宣言激勵 南韓暌違17年重返8強

南韓隊面臨連四屆經典賽在預賽打包的危機，昨天對澳洲隊賽前，總教練柳志炫坦言非常沮喪，召開全隊會議希望球員正面思考，「專注比賽三小時做好自己的工作，好的結果自然會到來」，最後驚險達成目標，暌違十七年重返八強。

