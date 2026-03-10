經典賽／大聯盟記者回顧「台捷」大戰：台灣球迷熱情點亮東京巨蛋

大聯盟記者回顧「台捷」大戰，投手曾峻岳登板關門成功，東京巨蛋內逾4萬名球迷齊舉手機、開手電筒，把整座球場變成閃耀的巨型球體，瞬間讓曾峻岳彷彿回到台灣主場。美國職棒主播也表示，不得不給台灣球迷一個大讚。

世界棒球經典賽（WBC）預賽的台灣賽程已結束，大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）8日發出以「有長號走天下 台灣球迷點亮東京巨蛋」專文，報導東京時間7日，中華隊以14比0大勝捷克隊的球迷盛況。

克雷爾形容，「事發現場」並非台北巨蛋，甚至不是曾峻岳效力於中職富邦悍將隊的主場新莊棒球場。這裡是東京巨蛋，日本武士隊的主場。

「有那麼一瞬間，我以為我回到家了。」曾峻岳說。

報導寫道，中華隊球迷在本屆世界棒球經典賽的表現令人矚目。每場比賽都有成千上萬的觀眾到場，整場比賽都在唱歌，無論是像對陣捷克取得勝利，還是被日本隊血洗，都從頭唱到尾。

「這裡的氛圍非常特別。」紅襪新秀鄭宗哲對克雷爾說。雖然這不是主場比賽，但東京巨蛋的棒球比賽歷史悠久。能夠代表台灣在這裡比賽，他感到無比榮幸。所有從台灣飛來的球迷都很熱情，「給我額外的動力」。

「為他們而戰總是讓我感到無比快樂，無論結果如何，我們都永不放棄。」

這股特別的熱情，也來自飛到東京的啦啦隊。舞者和啦啦隊成員在球員休息區上方應援，激勵現場觀眾，帶動全場保持高昂鬥志。

今年也出現歷來規模最大的應援樂隊，包含8位小號手、4位長號手和2位薩克斯風手用音樂「點燃」看台。

其中一名薩克斯風手對克雷爾表示，樂隊成員來自台灣各地，例如台北、高雄、台中。「我們一知道有這些比賽，馬上訂機票，就為了能來現場看球。」

報導指出，在亞洲棒球比賽中，啦啦隊很常見，但每支球隊風格各異。韓國隊通常會有類似足球領唱的領隊，帶領大家進行一問一答式的吶喊助陣。日本隊的「應援團」則揮舞旗幟，並將震撼的太鼓聲與號角聲融合在一起。

鼓手大衛受訪表示，他們的音樂和舞蹈融合台灣元素，而且他們人手充足，相信自己是最強啦啦隊。樂團成員多有工作，請假飛來東京應援，只在中華隊上場打擊時演奏，而且每個打者都有「專屬應援曲」。大衛說，「如果我們有機會得分，或者這局打到很晚，我們就會演奏一些助陣曲。」

根據報導，球員和教練們也注意到場上響起的音樂和雷鳴般的掌聲。總教練曾豪駒說，「我們得到了粉絲們的大力支持，粉絲們的熱情深深感動我們所有人。每次演出，粉絲們都會給我們額外的能量，我們對此感激不盡。」

同樣在8日，美國職棒主播尼爾森（Stephen Nelson）也在社群媒體X推文表示，「不得不說這句：要向台灣球迷深深致意」。整個賽事期間，他們的表現精彩到令人難以置信，就像在2023年主辦賽事時一樣，台灣球迷再次為世界棒球經典賽營造獨特的氛圍。