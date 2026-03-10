快訊

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

川普不認識的伊朗「戰時領袖」 是強硬派也是談判高手

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／大聯盟記者回顧「台捷」大戰：台灣球迷熱情點亮東京巨蛋

中央社／ 華盛頓9日專電
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊投手曾峻岳上場時現場球迷點亮手機燈光。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊投手曾峻岳上場時現場球迷點亮手機燈光。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

大聯盟記者回顧「台捷」大戰，投手曾峻岳登板關門成功，東京巨蛋內逾4萬名球迷齊舉手機、開手電筒，把整座球場變成閃耀的巨型球體，瞬間讓曾峻岳彷彿回到台灣主場。美國職棒主播也表示，不得不給台灣球迷一個大讚。

世界棒球經典賽（WBC）預賽的台灣賽程已結束，大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）8日發出以「有長號走天下 台灣球迷點亮東京巨蛋」專文，報導東京時間7日，中華隊以14比0大勝捷克隊的球迷盛況。

克雷爾形容，「事發現場」並非台北巨蛋，甚至不是曾峻岳效力於中職富邦悍將隊的主場新莊棒球場。這裡是東京巨蛋，日本武士隊的主場。

「有那麼一瞬間，我以為我回到家了。」曾峻岳說。

報導寫道，中華隊球迷在本屆世界棒球經典賽的表現令人矚目。每場比賽都有成千上萬的觀眾到場，整場比賽都在唱歌，無論是像對陣捷克取得勝利，還是被日本隊血洗，都從頭唱到尾。

「這裡的氛圍非常特別。」紅襪新秀鄭宗哲對克雷爾說。雖然這不是主場比賽，但東京巨蛋的棒球比賽歷史悠久。能夠代表台灣在這裡比賽，他感到無比榮幸。所有從台灣飛來的球迷都很熱情，「給我額外的動力」。

「為他們而戰總是讓我感到無比快樂，無論結果如何，我們都永不放棄。」

這股特別的熱情，也來自飛到東京的啦啦隊。舞者和啦啦隊成員在球員休息區上方應援，激勵現場觀眾，帶動全場保持高昂鬥志。

今年也出現歷來規模最大的應援樂隊，包含8位小號手、4位長號手和2位薩克斯風手用音樂「點燃」看台。

其中一名薩克斯風手對克雷爾表示，樂隊成員來自台灣各地，例如台北、高雄、台中。「我們一知道有這些比賽，馬上訂機票，就為了能來現場看球。」

報導指出，在亞洲棒球比賽中，啦啦隊很常見，但每支球隊風格各異。韓國隊通常會有類似足球領唱的領隊，帶領大家進行一問一答式的吶喊助陣。日本隊的「應援團」則揮舞旗幟，並將震撼的太鼓聲與號角聲融合在一起。

鼓手大衛受訪表示，他們的音樂和舞蹈融合台灣元素，而且他們人手充足，相信自己是最強啦啦隊。樂團成員多有工作，請假飛來東京應援，只在中華隊上場打擊時演奏，而且每個打者都有「專屬應援曲」。大衛說，「如果我們有機會得分，或者這局打到很晚，我們就會演奏一些助陣曲。」

根據報導，球員和教練們也注意到場上響起的音樂和雷鳴般的掌聲。總教練曾豪駒說，「我們得到了粉絲們的大力支持，粉絲們的熱情深深感動我們所有人。每次演出，粉絲們都會給我們額外的能量，我們對此感激不盡。」

同樣在8日，美國職棒主播尼爾森（Stephen Nelson）也在社群媒體X推文表示，「不得不說這句：要向台灣球迷深深致意」。整個賽事期間，他們的表現精彩到令人難以置信，就像在2023年主辦賽事時一樣，台灣球迷再次為世界棒球經典賽營造獨特的氛圍。

經典賽

延伸閱讀

經典賽日本東京開打 蔡明忠現身巨蛋力挺中華隊

中職／為WBC台灣棒球加油 味全龍徵選熱血球迷開球

經典賽／對戰韓國台灣應援震撼東京巨蛋 日網友直呼驚人

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

相關新聞

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

頂著12強冠軍光環，中華隊的世界棒球經典賽依然「卡關」首輪，下一場一級國際賽事將是2027年世界12強棒球賽，同時也是洛杉磯奧運資格賽，中華隊將尋求暌違20年的奧運門票。

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給更多打席

費爾柴德（Stuart Fairchild）暫離守護者隊春訓，毅然投入中華隊經典賽征程，他的好表現，守護者教頭沃特（Stephen Vogt）也注意到了，他期待費爾柴德接下來回到團隊中，看看如何安排他的位置，盡可能在春訓給他更多打席。

經典賽／三屆元老陳冠宇「國家隊退役」感謝發文大點名 陳傑憲暖回：感謝有你

韓國隊於昨晚世界棒球經典賽（WBC）以7比2擊敗澳洲隊，中華隊正式無緣八強賽。曾參加過三屆經典賽的投手陳冠宇發文，感謝中華隊陣中一起打拚作戰的隊友後，宣布從國家隊退役，但也感性地說：「他們（中華隊）的故事會持續走下去」，並感謝球迷們的支持。

經典賽／中華隊連2屆「擊敗晉級球隊」！球迷嘆可惜 網指關鍵：怨不得人

2026世界棒球經典賽（WBC）9日晚間賽事南韓對澳洲7：2，最終由南韓晉級八強；中華隊確定無緣晉級。一名球迷發文，指出中華隊在2023、2026年經典賽都打贏過從預賽晉級的對手，但都沒能順利進到八強，令他非常憤怒。對此，網友們普遍認為中華隊自己沒打贏澳洲隊，「怨不得人」，只能重振旗鼓期待下一屆。

經典賽／9局下滑接美技拯救南韓 李政厚：感覺有幸運女神幫忙

世界棒球經典賽韓國隊長李政厚在昨天對澳洲之戰，9局下關鍵美技守備被韓媒稱「拯救了韓國」，賽後李政厚也情緒激動、喜極而泣，...

經典賽／美國兩轟擊跨墨西哥 與委內瑞拉、波多黎各都是3連勝

世界棒球經典賽（WBC）B組今天的美墨大戰，美國靠3局下兩發全壘打灌進5分，終場5比3擊敗墨西哥；波多黎各與委內瑞拉今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。