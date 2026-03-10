快訊

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給他更多打席

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
2026世界棒球經典賽中華隊以14：0大勝捷克隊，拿下本屆賽事首勝，敲出滿貫全壘打的費爾柴德賽後展示開轟球。（特派記者余承翰／東京攝影）
費爾柴德（Stuart Fairchild）暫離守護者隊春訓，毅然投入中華隊經典賽征程，他的好表現，守護者教頭沃特（Stephen Vogt）也注意到了，他期待費爾柴德接下來回到團隊中，看看如何安排他的位置，盡可能在春訓給他更多打席。

費爾柴德具備5年大聯盟資歷，但走得並不順遂，職棒生涯已經效力過7支球隊，光是去年就待過紅人、勇士、光芒隊，今年以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約加入守護者，正值卡位關頭，仍投入中華隊行列，並不是件容易的事。

守護者陣中的費爾柴德、澳洲狀元郎巴札納（Travis Bazzana）都已經結束經典賽賽程，沃特今天在春訓基地也被問到兩人何時回歸，他表示，「我目前還沒聽到他們何時會回來的消息，他們才剛被淘汰，所以我猜應該還要等一段時間，我是預期應該這個周末就會看到他們回來。」

沃特表示，因為還有時差問題，也要看看兩人身體感覺如何，「我們會確保他們100%準備好再回到陣中。」

沃特坦言，自己並沒有非常關注賽事，但隊上有很多人在看，因此稍微有所了解，也知道兩人都有好幾支關鍵安打，「我們看到了費爾柴德的力量，守備表現也很好，再來就是等他回到隊上，看看這塊拼如要如何放進團隊，在之後的比賽盡量安排給他更多打席。」

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

中華隊前進邁阿密夢碎！世界棒球經典賽8強門票今天在澳洲、南韓隊之間來回擺盪，到不了中華隊想要晉級需要的劇本，南韓隊9局上靠高飛犧牲打送回巨大的1分，以7：2擊敗澳洲隊，比較失分率後取得晉級門票，中止連3屆止步預賽。中華隊遭到淘汰，連3屆無緣晉級。

經典賽／中華隊打擊亮點 張育成最穩、費仔最炸、鄭宗哲最衝

中華隊在本屆世界棒球經典賽打擊狀況從冰凍到升溫，最終可以收下兩勝，追平中華隊在歷屆經典賽單屆最多勝場，三位具大聯盟資歷的打者表現至關重要，張育成最穩、費爾柴德最炸、鄭宗哲最衝。

經典賽／賽季前投WBC不容易 中華隊雙王牌辦到山本由伸沒辦到的事

職棒賽季開始前登場的世界棒球經典賽，投手調整難度遠高於野手。體現在中華隊過往悲慘的團隊防禦率，本屆依然是偏高的五點六三，但多位投手霸氣演出，徐若熙、古林睿煬面對強大的對手都演出四局壓制，這組廿五歲雙王牌，成為中華隊與列強抗衡的終極武器。

經典賽／澳洲韓職游擊手致命失誤 韓媒：「東京奇蹟」出現了

南韓隊今晚在世界棒球經典賽與澳洲隊上演「算數大戰」，終場以7：2擊敗澳洲，比較三隊失分率後由南韓晉級，睽違17年打入經典賽8強，韓媒形容這是「東京奇蹟」。

經典賽／南韓挨8轟並列大會最慘 教頭感覺球在東蛋飛更遠了

南韓隊打完世界棒球經典賽預賽前3戰，投手群被轟出8支全壘打，和巴西隊並列挨轟最多的球隊，總教練柳志炫賽前談到這個問題，認為小白球在東京巨蛋特別會飛，他說：「這次比賽感覺球飛更遠，即使在訓練中也感覺得到，不只我們，其他球隊也經常出全壘打。」

經典賽／中華隊4戰湧進16萬3943人次 日本人簡直無法相信

中華隊結束世界棒球經典賽C組預賽，戰績2勝2敗，能否晉級八強就等今晚南韓、澳洲之戰的結果；中華隊這4場比賽除了對日本之戰，台灣球迷在另3戰都讓東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，日本人驚嘆不已。

