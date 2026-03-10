聽新聞
經典賽／多明尼加10比1擊倒以色列 預賽3連勝晉8強
第6屆世界棒球經典賽（WBC）各小組預賽火熱進行中，多明尼加今天投打俱佳，終場以10比1擊敗以色列，並取得D組預賽3連勝，確定晉級8強戰。
擁有眾多美國職棒大聯盟MLB球星的多明尼加隊於2局上率先展開攻勢，當時以色列先發投手普拉格（Ryan Prager）控球不穩，接連丟出保送堆滿壘包。
多明尼加第9棒打者貝德摩（Geraldo Perdomo）就在滿壘時選到保送，幫球隊拿下首分，之後開路先鋒塔提斯（Fernando Tatis Jr.）大棒一揮敲出左外野滿貫砲，一舉把比數拉開成5比0。
到了4局上，多明尼加第7棒打者克魯斯（OneilCruz）擊出中右外野陽春砲，使比分來到6比0。
以色列全場唯一拿下的分數是在4局下，當時開路先鋒霍威茲（Spencer Horwitz）扛出中右外野陽春全壘打。
比賽來到7局上，塔提斯在二、三壘有人時擊出左外野方向滾地安打，把隊友送回本壘，多明尼加就以8比1大幅領先以色列。
多明尼加打線又於8局上、9局上開啟零星攻勢取分，終場就以10比1大勝。
多明尼加投手貝約（Brayan Bello）今天表現出色，先發5局僅被敲出1支陽春砲失1分，且送出7次三振、沒有保送，順利奪下勝投，後援方面則有4名投手輪番上陣，讓以色列打線後面4局都沒能得分。
另一位致勝功臣就是塔提斯，整場4打數2安打，其中包含1支滿貫全壘打，總共掃進6分打點。
多明尼加的D組預賽戰績已來到3勝0敗，確定闖進8強戰，而最後一場小組賽對手，將是目前戰績為2勝0敗的勁敵委內瑞拉。
除了多明尼加，本屆已經晉級8強隊伍還有C組的日本與韓國，以及D組的委內瑞拉。
日本曾經3度稱霸WBC，多明尼加也在2013年拿過冠軍，兩者皆被各界視為本屆奪冠熱門隊伍。
