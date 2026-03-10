經典賽／教頭生死宣言 南韓驚險重返8強

南韓隊面臨連四屆經典賽在預賽打包的危機，昨天對澳洲隊賽前，總教練柳志炫坦言非常沮喪，召開全隊會議希望球員正面思考，「專注比賽三小時做好自己的工作，好的結果自然會到來」，最後驚險達成目標，暌違十七年重返八強。

南韓隊前天在延長十局以四比五不敵中華隊，昨天對決澳洲隊毫無退路，效力道奇隊的金慧成更傳出傷勢，對中華隊之戰十局下盜壘造成左手手指受傷，確定不會列入先發名單；現場南韓媒體形容，柳志炫賽前發表一番「生死攸關」宣言，強調目前形勢嚴峻。

儘管南韓隊順利過關，但投手群在預賽四場比賽被揮出九支全壘打，成為大會挨轟最多的球隊，也刷新隊史單屆最差紀錄，柳志炫認為小白球在東京巨蛋特別會飛，他說：「這次比賽感覺球飛更遠，即使在訓練中也感覺得到，不只我們，其他隊也常轟出全壘打。」