經典賽／中華隊王牌投手 徐若熙、古林睿煬 投滿4局

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
中華隊古林睿煬表現亮眼。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊古林睿煬表現亮眼。特派記者余承翰／東京攝影

職棒賽季開始前登場的世界棒球經典賽，投手調整難度遠高於野手。體現在中華隊過往悲慘的團隊防禦率，本屆依然是偏高的五點六三，但多位投手霸氣演出，徐若熙古林睿煬面對強大的對手都演出四局壓制，這組廿五歲雙王牌，成為中華隊與列強抗衡的終極武器。

中華隊稱霸的二○二四年世界十二強棒球賽，時序為十一月、緊接在職棒賽季之後，多數選手都還在比賽狀態，兌現在比賽場上是十三位投手群的神勇演出，團隊防禦率二點五一勇冠所有參賽球隊。

反觀仍是春訓調整階段的三月初，就要打經典賽，對於投手來說調整難度極高。古林睿煬在前天賽後也坦言，要在賽季前來打這個比賽並不容易，希望球迷無論如何都能幫選手加油。回顧中華隊在過去五屆賽事，合計五勝十二敗，十七場比賽狂失一二三分，場均丟掉七點二四分，打線再神勇都難以回天。

中華隊徐若熙具有王牌投手的身手。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊徐若熙具有王牌投手的身手。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊本屆手握多張王牌，也確實繳出王牌內容，首戰徐若熙對澳洲隊演出四局無失分好投，第三戰面對捷克隊出牌旅美投手莊陳仲敖，以二點二局無失分、四次三振拿下勝投，第四戰推出古林睿煬，以四局失一分好投壓制南韓隊，為中華隊抗韓勝利鋪墊好基石。

經典賽設有首輪單場最多六十五球限制，要投長局數並不容易。中華隊兩位先發投手投滿四局，目前是Ｃ組唯一，南韓隊、捷克隊都無人投滿四局，澳洲隊一人，日本隊剩下今與捷克隊一戰，目前僅菅野智之對澳洲隊投滿四局，連山本由伸都只留下二點二局投球。

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

中華隊前進邁阿密夢碎！世界棒球經典賽8強門票今天在澳洲、南韓隊之間來回擺盪，到不了中華隊想要晉級需要的劇本，南韓隊9局上靠高飛犧牲打送回巨大的1分，以7：2擊敗澳洲隊，比較失分率後取得晉級門票，中止連3屆止步預賽。中華隊遭到淘汰，連3屆無緣晉級。

經典賽／澳洲韓職游擊手致命失誤 韓媒：「東京奇蹟」出現了

南韓隊今晚在世界棒球經典賽與澳洲隊上演「算數大戰」，終場以7：2擊敗澳洲，比較三隊失分率後由南韓晉級，睽違17年打入經典賽8強，韓媒形容這是「東京奇蹟」。

經典賽／南韓挨8轟並列大會最慘 教頭感覺球在東蛋飛更遠了

南韓隊打完世界棒球經典賽預賽前3戰，投手群被轟出8支全壘打，和巴西隊並列挨轟最多的球隊，總教練柳志炫賽前談到這個問題，認為小白球在東京巨蛋特別會飛，他說：「這次比賽感覺球飛更遠，即使在訓練中也感覺得到，不只我們，其他球隊也經常出全壘打。」

經典賽／中華隊4戰湧進16萬3943人次 日本人簡直無法相信

中華隊結束世界棒球經典賽C組預賽，戰績2勝2敗，能否晉級八強就等今晚南韓、澳洲之戰的結果；中華隊這4場比賽除了對日本之戰，台灣球迷在另3戰都讓東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，日本人驚嘆不已。

經典賽／費爾柴德談WBC之旅像夢境一般 太太的最愛是「歐告」

費爾柴德（Stuart Fairchild）在本屆經典賽將自己從「費仔」打成「費神」，完成4場預賽，是否還能攜手繼續下一輪旅程是未知數。費爾柴德透過經紀公司影片表達感謝，也相約「相信我們很快會在台灣相見」，太太漢娜（Hanna Fairchild）在影片中與他並肩而坐，兩人相視後的一抹甜笑，讓球迷透過螢幕也被閃瞎。

經典賽／炸裂東京 中華隊4戰超過16萬人次觀戰

世界棒球經典賽預賽Ｃ組將在今天日本、捷克隊之戰結束後落幕，地主日本隊成為全球首支闖進八強的球隊，南韓隊搶下第二席；中華隊雖無緣晉級，但四場比賽湧進超過十六萬人次觀戰，把東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，讓日本民眾驚嘆不已。

