經典賽／中華隊王牌投手 徐若熙、古林睿煬 投滿4局

職棒賽季開始前登場的世界棒球經典賽，投手調整難度遠高於野手。體現在中華隊過往悲慘的團隊防禦率，本屆依然是偏高的五點六三，但多位投手霸氣演出，徐若熙、古林睿煬面對強大的對手都演出四局壓制，這組廿五歲雙王牌，成為中華隊與列強抗衡的終極武器。

中華隊稱霸的二○二四年世界十二強棒球賽，時序為十一月、緊接在職棒賽季之後，多數選手都還在比賽狀態，兌現在比賽場上是十三位投手群的神勇演出，團隊防禦率二點五一勇冠所有參賽球隊。

反觀仍是春訓調整階段的三月初，就要打經典賽，對於投手來說調整難度極高。古林睿煬在前天賽後也坦言，要在賽季前來打這個比賽並不容易，希望球迷無論如何都能幫選手加油。回顧中華隊在過去五屆賽事，合計五勝十二敗，十七場比賽狂失一二三分，場均丟掉七點二四分，打線再神勇都難以回天。

中華隊徐若熙具有王牌投手的身手。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊本屆手握多張王牌，也確實繳出王牌內容，首戰徐若熙對澳洲隊演出四局無失分好投，第三戰面對捷克隊出牌旅美投手莊陳仲敖，以二點二局無失分、四次三振拿下勝投，第四戰推出古林睿煬，以四局失一分好投壓制南韓隊，為中華隊抗韓勝利鋪墊好基石。

經典賽設有首輪單場最多六十五球限制，要投長局數並不容易。中華隊兩位先發投手投滿四局，目前是Ｃ組唯一，南韓隊、捷克隊都無人投滿四局，澳洲隊一人，日本隊剩下今與捷克隊一戰，目前僅菅野智之對澳洲隊投滿四局，連山本由伸都只留下二點二局投球。