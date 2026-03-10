經典賽／中華隊打擊亮點 張育成最穩、費仔最炸、鄭宗哲最衝

快訊

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
張育成（右）是中華隊最穩定打者，四場都有安打。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊在本屆世界棒球經典賽打擊狀況從冰凍到升溫，最終可以收下兩勝，追平中華隊在歷屆經典賽單屆最多勝場，三位具大聯盟資歷的打者表現至關重要，張育成最穩、費爾柴德最炸、鄭宗哲最衝。

中華隊四戰打完團隊打擊率一成八六、上壘率三成○七、長打率三成○五，敲出廿二安打、四轟、攻下十九分。

張育成上屆豪奪分組ＭＶＰ，本屆仍是中華隊最穩定打者，他是唯一四場都有安打貢獻者，以四成打擊率敲出六安打、五分打點。

台美混血費爾柴德（左）在經典賽證明具有大聯盟級水準。特派記者余承翰／東京攝影
費爾柴德帳面成績十二打數敲三安打、吞下五次三振，打擊率二成五○不算出色，但兩轟都在關鍵時刻。首先是面對捷克隊滿壘開砲，成為中華隊攻勢的起爆劑，再於面對南韓隊之戰第八局敲兩分砲，拯救中華隊扭轉二比三落後，才有後續延長賽，突破僵局擊敗南韓隊，將自己從「費仔」打成「費神」。

中華隊首度啟用外籍戰力就找到「至寶」，台美混血費爾柴德證明大聯盟級戰力真的有料，也允諾若中華隊的邀請再次捎來，自己會樂意再披上ＣＴ戰袍。經典賽旅程落幕，費爾柴德暖心向台灣球迷說，「我真的度過一段很棒的時光，這段時間感覺就像做夢一樣。」他說開心透過這段旅程認識中華隊隊友、教練、後勤團隊，以及給予滿滿支持與愛的台灣球迷，「加油台灣。相信我們很快會在台灣相見。」

鄭宗哲（右）稱職扮演開路先鋒。特派記者余承翰／東京攝影
鄭宗哲是中華隊打者的另一亮點，狂選五保送、四盜壘，上壘率高達五成七一，穩定上壘展現破壞力，稱職扮演開路先鋒、攻勢引線。

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

中華隊前進邁阿密夢碎！世界棒球經典賽8強門票今天在澳洲、南韓隊之間來回擺盪，到不了中華隊想要晉級需要的劇本，南韓隊9局上靠高飛犧牲打送回巨大的1分，以7：2擊敗澳洲隊，比較失分率後取得晉級門票，中止連3屆止步預賽。中華隊遭到淘汰，連3屆無緣晉級。

經典賽／澳洲韓職游擊手致命失誤 韓媒：「東京奇蹟」出現了

南韓隊今晚在世界棒球經典賽與澳洲隊上演「算數大戰」，終場以7：2擊敗澳洲，比較三隊失分率後由南韓晉級，睽違17年打入經典賽8強，韓媒形容這是「東京奇蹟」。

經典賽／南韓挨8轟並列大會最慘 教頭感覺球在東蛋飛更遠了

南韓隊打完世界棒球經典賽預賽前3戰，投手群被轟出8支全壘打，和巴西隊並列挨轟最多的球隊，總教練柳志炫賽前談到這個問題，認為小白球在東京巨蛋特別會飛，他說：「這次比賽感覺球飛更遠，即使在訓練中也感覺得到，不只我們，其他球隊也經常出全壘打。」

經典賽／中華隊4戰湧進16萬3943人次 日本人簡直無法相信

中華隊結束世界棒球經典賽C組預賽，戰績2勝2敗，能否晉級八強就等今晚南韓、澳洲之戰的結果；中華隊這4場比賽除了對日本之戰，台灣球迷在另3戰都讓東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，日本人驚嘆不已。

經典賽／費爾柴德談WBC之旅像夢境一般 太太的最愛是「歐告」

費爾柴德（Stuart Fairchild）在本屆經典賽將自己從「費仔」打成「費神」，完成4場預賽，是否還能攜手繼續下一輪旅程是未知數。費爾柴德透過經紀公司影片表達感謝，也相約「相信我們很快會在台灣相見」，太太漢娜（Hanna Fairchild）在影片中與他並肩而坐，兩人相視後的一抹甜笑，讓球迷透過螢幕也被閃瞎。

經典賽／炸裂東京 中華隊4戰超過16萬人次觀戰

世界棒球經典賽預賽Ｃ組將在今天日本、捷克隊之戰結束後落幕，地主日本隊成為全球首支闖進八強的球隊，南韓隊搶下第二席；中華隊雖無緣晉級，但四場比賽湧進超過十六萬人次觀戰，把東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，讓日本民眾驚嘆不已。

