經典賽／中華隊打擊亮點 張育成最穩、費仔最炸、鄭宗哲最衝

中華隊在本屆世界棒球經典賽打擊狀況從冰凍到升溫，最終可以收下兩勝，追平中華隊在歷屆經典賽單屆最多勝場，三位具大聯盟資歷的打者表現至關重要，張育成最穩、費爾柴德最炸、鄭宗哲最衝。

中華隊四戰打完團隊打擊率一成八六、上壘率三成○七、長打率三成○五，敲出廿二安打、四轟、攻下十九分。

張育成上屆豪奪分組ＭＶＰ，本屆仍是中華隊最穩定打者，他是唯一四場都有安打貢獻者，以四成打擊率敲出六安打、五分打點。

台美混血費爾柴德（左）在經典賽證明具有大聯盟級水準。特派記者余承翰／東京攝影

費爾柴德帳面成績十二打數敲三安打、吞下五次三振，打擊率二成五○不算出色，但兩轟都在關鍵時刻。首先是面對捷克隊滿壘開砲，成為中華隊攻勢的起爆劑，再於面對南韓隊之戰第八局敲兩分砲，拯救中華隊扭轉二比三落後，才有後續延長賽，突破僵局擊敗南韓隊，將自己從「費仔」打成「費神」。

中華隊首度啟用外籍戰力就找到「至寶」，台美混血費爾柴德證明大聯盟級戰力真的有料，也允諾若中華隊的邀請再次捎來，自己會樂意再披上ＣＴ戰袍。經典賽旅程落幕，費爾柴德暖心向台灣球迷說，「我真的度過一段很棒的時光，這段時間感覺就像做夢一樣。」他說開心透過這段旅程認識中華隊隊友、教練、後勤團隊，以及給予滿滿支持與愛的台灣球迷，「加油台灣。相信我們很快會在台灣相見。」

鄭宗哲（右）稱職扮演開路先鋒。特派記者余承翰／東京攝影

鄭宗哲是中華隊打者的另一亮點，狂選五保送、四盜壘，上壘率高達五成七一，穩定上壘展現破壞力，稱職扮演開路先鋒、攻勢引線。