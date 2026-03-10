經典賽／奇蹟沒來 中華隊無緣晉級8強

中華隊等待的奇蹟，最終並未發生，昨天南韓隊以七比二擊敗澳洲隊，完成艱難的數學題，靠較優的失分率取得晉級八強門票。中華隊連三屆止步預賽，中華隊沒搭上前往邁阿密的包機，將在今天晚上搭機返回台北。

中華隊先一步以二勝二敗完成預賽，能否晉級要隔岸觀火韓澳之戰結果，需要南韓隊擊敗澳洲隊，且南韓隊攻下八分以上、澳洲隊攻下三分以上，劇本只完成半套，南韓隊贏了，但分數差了那麼一點。

南韓隊此役從五比○領先出發，雙方差距在五分、四分之間來回，門票也在兩隊之間擺盪。

九局上金倒永保送、李政厚安打，加上澳洲隊失誤，為南韓隊開啟機會，安賢民高飛犧牲打送回巨大的一分，這一分為南韓隊鎖定八強門票，現場南韓球迷激動為國家隊喝彩，這張八強門票，他們也已經等了十七年。

三隊二勝二敗局面，中華隊十八局失七分，澳洲隊十八局失七分，南韓隊十九局失七分，比較失分率後，南韓隊排名分組第二，前進八強。

中華隊、澳洲隊失分率相同，而澳洲隊責失分少一分，比較責失分率後由澳洲隊排名第三、中華隊第四。

回顧中華隊此次經典賽備戰一波三折，鄰近開賽前夕，台美混血強打龍恩、旅美重砲李灝宇相繼因傷退賽，隊形被迫緊急調整，隊長陳傑憲也在第一場比賽就傷了左手食指。

首戰澳洲隊踢到鐵板，直接讓中華隊的晉級之路難易度暴漲。隔天再遭衛冕冠軍日本隊打爆，前景一片慘淡，但憑藉面對捷克隊的大捷穩住陣腳，前天再奮戰十局擊敗南韓隊，也為自己留住晉級生機，只可惜這最終還是一趟雖敗猶榮的旅程，但仍在本屆賽會留下首度擊敗南韓隊、單場八盜大會紀錄的成績。中華棒協理事長辜仲諒昨天特別邀請全隊吃燒肉，並說「這是一場非常痛快、讓所有台灣球迷都感到驕傲的勝利」。

從一月十五日在高雄左營國訓中心開訓，至打完預賽最後一戰，中華隊歷經五十三天集訓、比賽，建立起革命情感，連美籍台裔費爾柴德與團隊短短相處十天都為之動容。