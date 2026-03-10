快訊

經典賽／奇蹟沒來 中華隊無緣晉級8強

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
賽前被看好晉級機會較大的澳洲隊，昨天在世界棒球經典賽以五分之差輸給南韓隊，與中華隊一起喪失八強門票，澳洲球員賽後露出沮喪神情。路透
中華隊等待的奇蹟，最終並未發生，昨天南韓隊以七比二擊敗澳洲隊，完成艱難的數學題，靠較優的失分率取得晉級八強門票。中華隊連三屆止步預賽，中華隊沒搭上前往邁阿密的包機，將在今天晚上搭機返回台北。

中華隊先一步以二勝二敗完成預賽，能否晉級要隔岸觀火韓澳之戰結果，需要南韓隊擊敗澳洲隊，且南韓隊攻下八分以上、澳洲隊攻下三分以上，劇本只完成半套，南韓隊贏了，但分數差了那麼一點。

南韓隊此役從五比○領先出發，雙方差距在五分、四分之間來回，門票也在兩隊之間擺盪。

九局上金倒永保送、李政厚安打，加上澳洲隊失誤，為南韓隊開啟機會，安賢民高飛犧牲打送回巨大的一分，這一分為南韓隊鎖定八強門票，現場南韓球迷激動為國家隊喝彩，這張八強門票，他們也已經等了十七年。

三隊二勝二敗局面，中華隊十八局失七分，澳洲隊十八局失七分，南韓隊十九局失七分，比較失分率後，南韓隊排名分組第二，前進八強。

中華隊、澳洲隊失分率相同，而澳洲隊責失分少一分，比較責失分率後由澳洲隊排名第三、中華隊第四。

回顧中華隊此次經典賽備戰一波三折，鄰近開賽前夕，台美混血強打龍恩、旅美重砲李灝宇相繼因傷退賽，隊形被迫緊急調整，隊長陳傑憲也在第一場比賽就傷了左手食指。

首戰澳洲隊踢到鐵板，直接讓中華隊的晉級之路難易度暴漲。隔天再遭衛冕冠軍日本隊打爆，前景一片慘淡，但憑藉面對捷克隊的大捷穩住陣腳，前天再奮戰十局擊敗南韓隊，也為自己留住晉級生機，只可惜這最終還是一趟雖敗猶榮的旅程，但仍在本屆賽會留下首度擊敗南韓隊、單場八盜大會紀錄的成績。中華棒協理事長辜仲諒昨天特別邀請全隊吃燒肉，並說「這是一場非常痛快、讓所有台灣球迷都感到驕傲的勝利」。

從一月十五日在高雄左營國訓中心開訓，至打完預賽最後一戰，中華隊歷經五十三天集訓、比賽，建立起革命情感，連美籍台裔費爾柴德與團隊短短相處十天都為之動容。

經典賽 中華隊 邁阿密 南韓隊 澳洲隊

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

中華隊前進邁阿密夢碎！世界棒球經典賽8強門票今天在澳洲、南韓隊之間來回擺盪，到不了中華隊想要晉級需要的劇本，南韓隊9局上靠高飛犧牲打送回巨大的1分，以7：2擊敗澳洲隊，比較失分率後取得晉級門票，中止連3屆止步預賽。中華隊遭到淘汰，連3屆無緣晉級。

經典賽／澳洲韓職游擊手致命失誤 韓媒：「東京奇蹟」出現了

南韓隊今晚在世界棒球經典賽與澳洲隊上演「算數大戰」，終場以7：2擊敗澳洲，比較三隊失分率後由南韓晉級，睽違17年打入經典賽8強，韓媒形容這是「東京奇蹟」。

經典賽／南韓挨8轟並列大會最慘 教頭感覺球在東蛋飛更遠了

南韓隊打完世界棒球經典賽預賽前3戰，投手群被轟出8支全壘打，和巴西隊並列挨轟最多的球隊，總教練柳志炫賽前談到這個問題，認為小白球在東京巨蛋特別會飛，他說：「這次比賽感覺球飛更遠，即使在訓練中也感覺得到，不只我們，其他球隊也經常出全壘打。」

經典賽／中華隊4戰湧進16萬3943人次 日本人簡直無法相信

中華隊結束世界棒球經典賽C組預賽，戰績2勝2敗，能否晉級八強就等今晚南韓、澳洲之戰的結果；中華隊這4場比賽除了對日本之戰，台灣球迷在另3戰都讓東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，日本人驚嘆不已。

經典賽／費爾柴德談WBC之旅像夢境一般 太太的最愛是「歐告」

費爾柴德（Stuart Fairchild）在本屆經典賽將自己從「費仔」打成「費神」，完成4場預賽，是否還能攜手繼續下一輪旅程是未知數。費爾柴德透過經紀公司影片表達感謝，也相約「相信我們很快會在台灣相見」，太太漢娜（Hanna Fairchild）在影片中與他並肩而坐，兩人相視後的一抹甜笑，讓球迷透過螢幕也被閃瞎。

