經典賽／炸裂東京 中華隊4戰超過16萬人次觀戰

世界棒球經典賽預賽Ｃ組將在今天日本、捷克隊之戰結束後落幕，地主日本隊成為全球首支闖進八強的球隊，南韓隊搶下第二席；中華隊雖無緣晉級，但四場比賽湧進超過十六萬人次觀戰，把東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，讓日本民眾驚嘆不已。

東京街頭最近到處可見台灣球迷，身上穿著中華隊和中華職棒球衣，甚至大谷翔平效力道奇隊十七號戰袍；中華隊五日對澳洲隊首戰，東京巨蛋午場比賽吸引四○五二三名球迷觀戰，已讓日本媒體和球場工作人員嚇到，經典賽官方商店和園區眾多店家、巨蛋美食街不斷湧進大批台灣球迷捧場，大家都賺得很開心。

中華隊預賽四戰除對日本隊是晚場比賽，對澳洲、捷克、南韓隊都是中午十二點開打，每場觀眾都超過四萬人，合計十六萬三九四三人次；台灣球迷瘋狂支持國家隊，讓日本人大開眼界，尤其除了台日大戰外，進場人數都壓倒性超過敵隊，就連前天台韓關鍵戰，南韓球迷的氣勢也被明顯比下，現場至少超過八成都是台灣人。

昨天南韓、澳洲之戰攸關中華隊晉級資格，東京巨蛋仍有上千名台灣球迷進場，希望等到奇蹟，中華隊打擊教練「恰恰」彭政閔也到場關心戰況；來自雲林縣的球迷蔡宏云表示，中華隊對日本隊、南韓隊之戰都買不到票，對捷克隊有進場觀戰，當時還碰到總統府資政謝長廷也到場。

韓澳戰賽前已有不少台灣球迷出現在東京巨蛋園區，邊逛官方商店邊等比賽開打，蔡宏云說：「來看南韓隊比賽，但為台灣加油，我們還有機會，希望南韓隊多打一點、少失一點。」可惜最後結果讓中華隊和球迷失望了。