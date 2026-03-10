快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

經典賽／炸裂東京 中華隊4戰超過16萬人次觀戰

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
把東京巨蛋變成「台灣主場」，還大玩波浪舞，台灣球迷在本屆經典賽讓人讚嘆 。特派記者余承翰／東京攝影
把東京巨蛋變成「台灣主場」，還大玩波浪舞，台灣球迷在本屆經典賽讓人讚嘆 。特派記者余承翰／東京攝影

世界棒球經典賽預賽Ｃ組將在今天日本、捷克隊之戰結束後落幕，地主日本隊成為全球首支闖進八強的球隊，南韓隊搶下第二席；中華隊雖無緣晉級，但四場比賽湧進超過十六萬人次觀戰，把東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，讓日本民眾驚嘆不已。

東京街頭最近到處可見台灣球迷，身上穿著中華隊和中華職棒球衣，甚至大谷翔平效力道奇隊十七號戰袍；中華隊五日對澳洲隊首戰，東京巨蛋午場比賽吸引四○五二三名球迷觀戰，已讓日本媒體和球場工作人員嚇到，經典賽官方商店和園區眾多店家、巨蛋美食街不斷湧進大批台灣球迷捧場，大家都賺得很開心。

中華隊預賽四戰除對日本隊是晚場比賽，對澳洲、捷克、南韓隊都是中午十二點開打，每場觀眾都超過四萬人，合計十六萬三九四三人次；台灣球迷瘋狂支持國家隊，讓日本人大開眼界，尤其除了台日大戰外，進場人數都壓倒性超過敵隊，就連前天台韓關鍵戰，南韓球迷的氣勢也被明顯比下，現場至少超過八成都是台灣人。

昨天南韓、澳洲之戰攸關中華隊晉級資格，東京巨蛋仍有上千名台灣球迷進場，希望等到奇蹟，中華隊打擊教練「恰恰」彭政閔也到場關心戰況；來自雲林縣的球迷蔡宏云表示，中華隊對日本隊、南韓隊之戰都買不到票，對捷克隊有進場觀戰，當時還碰到總統府資政謝長廷也到場。

韓澳戰賽前已有不少台灣球迷出現在東京巨蛋園區，邊逛官方商店邊等比賽開打，蔡宏云說：「來看南韓隊比賽，但為台灣加油，我們還有機會，希望南韓隊多打一點、少失一點。」可惜最後結果讓中華隊和球迷失望了。

經典賽 中華隊 國家隊

延伸閱讀

經典賽／中華隊4戰湧進16萬3943人次 日本人簡直無法相信

經典賽／贏球功臣…費爾柴德連2場開轟 願再披中華戰袍

經典賽／艱難克韓 中華隊員相擁流下英雄淚

經典賽／對戰韓國台灣應援震撼東京巨蛋 日網友直呼驚人

相關新聞

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

中華隊前進邁阿密夢碎！世界棒球經典賽8強門票今天在澳洲、南韓隊之間來回擺盪，到不了中華隊想要晉級需要的劇本，南韓隊9局上靠高飛犧牲打送回巨大的1分，以7：2擊敗澳洲隊，比較失分率後取得晉級門票，中止連3屆止步預賽。中華隊遭到淘汰，連3屆無緣晉級。

經典賽／澳洲韓職游擊手致命失誤 韓媒：「東京奇蹟」出現了

南韓隊今晚在世界棒球經典賽與澳洲隊上演「算數大戰」，終場以7：2擊敗澳洲，比較三隊失分率後由南韓晉級，睽違17年打入經典賽8強，韓媒形容這是「東京奇蹟」。

經典賽／南韓挨8轟並列大會最慘 教頭感覺球在東蛋飛更遠了

南韓隊打完世界棒球經典賽預賽前3戰，投手群被轟出8支全壘打，和巴西隊並列挨轟最多的球隊，總教練柳志炫賽前談到這個問題，認為小白球在東京巨蛋特別會飛，他說：「這次比賽感覺球飛更遠，即使在訓練中也感覺得到，不只我們，其他球隊也經常出全壘打。」

經典賽／中華隊4戰湧進16萬3943人次 日本人簡直無法相信

中華隊結束世界棒球經典賽C組預賽，戰績2勝2敗，能否晉級八強就等今晚南韓、澳洲之戰的結果；中華隊這4場比賽除了對日本之戰，台灣球迷在另3戰都讓東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，日本人驚嘆不已。

經典賽／費爾柴德談WBC之旅像夢境一般 太太的最愛是「歐告」

費爾柴德（Stuart Fairchild）在本屆經典賽將自己從「費仔」打成「費神」，完成4場預賽，是否還能攜手繼續下一輪旅程是未知數。費爾柴德透過經紀公司影片表達感謝，也相約「相信我們很快會在台灣相見」，太太漢娜（Hanna Fairchild）在影片中與他並肩而坐，兩人相視後的一抹甜笑，讓球迷透過螢幕也被閃瞎。

炸裂東京 中華隊4戰超過16萬人次觀戰

世界棒球經典賽預賽Ｃ組將在今天日本、捷克隊之戰結束後落幕，地主日本隊成為全球首支闖進八強的球隊，南韓隊搶下第二席；中華隊雖無緣晉級，但四場比賽湧進超過十六萬人次觀戰，把東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，讓日本民眾驚嘆不已。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。