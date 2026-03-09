快訊

經典賽／中華隊無緣晉級8強 賴總統：努力過的人都是戰士

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，可惜最終無緣晉級八強。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，可惜最終無緣晉級八強。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽（WBC）9日晚間賽事南韓對澳洲7：2，最終由南韓晉級八強；中華隊確定無緣晉級，預計於10日晚間9點自東京成田機場啟程，11日凌晨0點15分飛回桃園機場第二航廈。賴清德總統則引用知名動漫，強調「努力過的人都是戰士」，未來不可限量。

賴總統發文表示，知名動漫《葬送的芙莉蓮》裡有一句話：「努力過的人都是戰士。」

賴總統認為，這次經典賽，台灣隊從資格賽開始，以挑戰者之姿面對各國強勁的對手，一路拚戰到最後一刻。雖然最終未能晉級，難免讓人感到可惜，但這幾場比賽球員們在場上的拚勁與韌性，相信許多球迷都看在眼裡，也深受感動。

賴總統指出，特別是陣中表現出色的投手，很多都還十分年輕，卻在世界級舞台上扛下全國的期待與壓力，抬頭挺胸、正面對決強敵。相信經過這次比賽的洗禮，他們的未來一定更加不可限量。

賴總統說，謝謝所有為台灣奮戰的選手、教練、後勤團隊，也謝謝一路相挺的球迷。邀請大家未來持續關注台灣棒球、進場看球賽，一起為選手加油，並以他們的拚搏與堅持為榮。

副總統蕭美琴指出，冠軍之路的終點，不是冠軍，而是那條路。面對世界級的強敵，我方沒有退縮，而是正面對決，這是台灣人的勇氣；面對比賽落後的局面，我方沒有放棄，而是持續專注每一球，這是台灣人的韌性。

蕭美琴表示，這場WBC經典賽雖然無緣晉級，但Team Taiwan精采的表現大家都有目共睹。相信球員們經過國際級強度的洗禮，一定也有收穫，未來帶著這些養分，持續保持勇氣與韌性的精神，台灣棒球一定能走到更遠的地方，在世界舞台佔有一席之地。

蕭美琴也請國人給予台灣的選手們最大的支持，「不管有沒有贏球，都愛你們！台灣尚勇！」

中職會長蔡其昌說，當大家穿上這件國家隊的球衣，肩上背負的，就是全台灣人民的期待與使命。而這條路從來不會一路順遂，但他們展現的拼勁與決心，就是不捨看到大家失落難過的模樣。

蔡其昌表示，未來的路還很長，但他知道，大家都會一直陪伴在Team Taiwan身邊，「說好的，我們一起笑，也要一起哭。」

經典賽

相關新聞

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

中華隊前進邁阿密夢碎！世界棒球經典賽8強門票今天在澳洲、南韓隊之間來回擺盪，到不了中華隊想要晉級需要的劇本，南韓隊9局上靠高飛犧牲打送回巨大的1分，以7：2擊敗澳洲隊，比較失分率後取得晉級門票，中止連3屆止步預賽。中華隊遭到淘汰，連3屆無緣晉級。

經典賽／中華隊打擊亮點 張育成最穩、費仔最炸、鄭宗哲最衝

中華隊在本屆世界棒球經典賽打擊狀況從冰凍到升溫，最終可以收下兩勝，追平中華隊在歷屆經典賽單屆最多勝場，三位具大聯盟資歷的打者表現至關重要，張育成最穩、費爾柴德最炸、鄭宗哲最衝。

經典賽／賽季前投WBC不容易 中華隊雙王牌辦到山本由伸沒辦到的事

職棒賽季開始前登場的世界棒球經典賽，投手調整難度遠高於野手。體現在中華隊過往悲慘的團隊防禦率，本屆依然是偏高的五點六三，但多位投手霸氣演出，徐若熙、古林睿煬面對強大的對手都演出四局壓制，這組廿五歲雙王牌，成為中華隊與列強抗衡的終極武器。

經典賽／澳洲韓職游擊手致命失誤 韓媒：「東京奇蹟」出現了

南韓隊今晚在世界棒球經典賽與澳洲隊上演「算數大戰」，終場以7：2擊敗澳洲，比較三隊失分率後由南韓晉級，睽違17年打入經典賽8強，韓媒形容這是「東京奇蹟」。

經典賽／南韓挨8轟並列大會最慘 教頭感覺球在東蛋飛更遠了

南韓隊打完世界棒球經典賽預賽前3戰，投手群被轟出8支全壘打，和巴西隊並列挨轟最多的球隊，總教練柳志炫賽前談到這個問題，認為小白球在東京巨蛋特別會飛，他說：「這次比賽感覺球飛更遠，即使在訓練中也感覺得到，不只我們，其他球隊也經常出全壘打。」

經典賽／中華隊4戰湧進16萬3943人次 日本人簡直無法相信

中華隊結束世界棒球經典賽C組預賽，戰績2勝2敗，能否晉級八強就等今晚南韓、澳洲之戰的結果；中華隊這4場比賽除了對日本之戰，台灣球迷在另3戰都讓東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，日本人驚嘆不已。

