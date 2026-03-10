聽新聞
經典賽／韓國隊完成「不可能任務」 主帥柳志炫：球員救了我

中央社／ 東京9日專電
世界棒球經典賽（WBC）8日中午在日本東京巨蛋上演台韓大戰，賽前練習韓國隊總教練柳志炫（中）在場邊督軍。中央社
世界棒球經典賽（WBC）8日中午在日本東京巨蛋上演台韓大戰，賽前練習韓國隊總教練柳志炫（中）在場邊督軍。中央社

世界棒球經典賽（WBC）今晚在東京巨蛋上演奇蹟，韓國隊以7比2擊敗澳洲隊，睽違17年晉級8強，總教練柳志炫在賽後接受訪問時激動落淚。他並表示，「雖然過程非常艱難，但最後是球員們救了我」，將所有功勞歸於球員。

這場比賽對韓國而言條件極為嚴苛，不僅必須擊敗澳洲，還要同時滿足失分不超過2分，以及至少贏5分的條件。韓國最終以7比2獲勝，完成賽前被媒體評為「不可能的任務」。

此戰過後，韓國與澳洲、台灣同為2勝2敗，但韓國在失分率上佔優勢，最終以小組第2名晉級。韓國在小組賽瀕臨淘汰的情況下上演逆轉，成功闖進將於美國邁阿密舉行的8強賽。

韓國STARNEWS報導，柳志炫在賽後受訪時表示，「對日本與台灣的比賽沒有取得預期的勝利，球員們一定承受了很大的心理壓力。在必須贏球的壓力下，球員們仍然展現出極高的專注力，真的非常了不起，我想要好好稱讚他們。」

訪談過程中，柳志炫數度因情緒湧上心頭而說不出話。他透露，「自從去年2月被任命為總教練後，這一年來真的做了很多準備，但比賽並沒有照我們想像的方式發展，整個過程讓人感到非常委屈與痛苦。」

他一邊拭淚一邊笑著說，「剛剛其實已經哭了很久，以為不會再哭了，但現在又流淚了。不過今天應該可以哭一下吧。」

談到關鍵的第8局與第9局，成功化解失分危機的投手趙炳炫時，柳志炫稱讚，「他承受了難以想像的壓力與緊張，但還是挺住了。」

對於在外野完成關鍵撲接的李政厚，柳志炫也表示，「在那種情況下能判斷自己去接球並且成功完成動作，真的非常了不起，非常感謝他。」

被問到締造這次奇蹟的原因時，柳志炫毫不猶豫地回答，「準備」。他並表示，「雖然過程非常艱難，但最後是球員們救了我」，將所有功勞歸於球員。

至於即將在邁阿密進行的8強賽，柳志炫笑著說，「今天已經把所有能量都用完了，所以今天想稍微休息一下。」但他也強調，從明天開始，就會立刻著手準備下一輪比賽。

