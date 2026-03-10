經典賽／打出感動比賽秀韌性 台灣隊11日凌晨抵台

總教練曾豪駒在出發前說：「希望一場一場打出感動比賽。」這次世界棒球經典賽（WBC），台灣隊雖然無緣晉級，然而從0勝2敗打到2勝2敗展現出的韌性，讓台灣球迷給予掌聲。

結束預賽4場比賽，台灣隊預計在10日搭乘晚上9時離開日本的包機，在11日凌晨12時15分抵達桃園機場第二航廈，就看在東京巨蛋場場4萬人觀戰的熱情，會不會在接機時刻重現。

台灣隊最初30人名單中，「龍仔」龍（JonathonLong）、李灝宇相繼受傷，在開打前少了2位右打重砲，正式賽第1場對上澳洲隊，又傷了隊長陳傑憲，傷兵連連狀況下，不僅首戰0比3敗給澳洲，第2場又是0比13慘敗給日本隊。

在外界負面聲浪湧現的同時，這批球員展現不服輸的性格，第3戰以14比0擊敗捷克，第4戰對上韓國隊更以全壘打互拚，延長賽靠著隊長陳傑憲帶傷跑壘，成就一場延長賽10局、5比4勝出的史詩之戰，也寫下經典賽史首次擊敗韓國的紀錄。

這段崎嶇之路，讓對韓國之戰的先發投手古林睿煬賽後落淚，並向球迷喊話「不要只有贏球才喜歡我們」，陳傑憲則是說：「我們處於劣勢，但我們沒有放棄，台灣球迷沒有放棄我們。」

台美混血費柴德（Stuart Fairchild）首次披上台灣隊球衣就有高度貢獻，2轟、6分打點都是全隊最多，3次盜壘也僅次於鄭宗哲的4盜，與4成打擊率、1轟、5分打點的張育成成為球隊攻勢2大支柱。

古林睿煬、徐若熙2位從中華職棒出發挑戰日本職棒的投手，更是分別繳出4局失1分、4局無失分的表現，而守備上台灣隊4場比賽都沒有出現失誤，才能夠一直拚到最後階段，而因比較失分率遭到淘汰。