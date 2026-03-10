經典賽／台韓澳同失7分 台灣隊未晉級輸在守備出局數

中央社／ 台北9日電
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，可惜最終無緣晉級八強。聯合報特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，可惜最終無緣晉級八強。聯合報特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

世界棒球經典賽（WBC）今晚韓國雖以7比2擊敗澳洲，製造台灣、韓、澳同為2勝2敗局面，然而最終比較失分率仍由韓國隊進入複賽，台灣隊連3屆無緣晉級。

世界棒球經典賽C組由取得3勝的日本隊率先晉級複賽，台、韓、澳3隊戰績相同且對戰互咬情況下，根據大會規則先比較3隊之間的對戰失分率，低者勝出。

計算失分率的公式為失分除以守備出局數，總守備出局數代表防守時實際抓到出局數，例如打滿9局比賽就是取得27個出局數。

台灣隊對韓打了10局延長賽、對澳因輸球只守8局，總守備出局數為54個出局數、失7分，韓國隊總守備出局數57、失7分，澳洲隊總守備出局數54、失7分，3隊都掉7分下，由分母較高、多守了3個出局數的韓國隊勝出。

韓國隊今天開賽出現不利因素，先發投手孫珠瑛僅投1局就因手部不適提前退場，不過打線在2局上就靠著文保景的2分砲先馳得點，3局上則是瓊斯（JahmaiJones）、李政厚與文保景的3支二壘安打又追加2分。

5局上文保景又在二壘有人時敲出安打，為韓國隊打回第5分，5局下澳洲隊格倫汀寧（RobbieGlendinning）也用陽春砲破蛋；然而6局上換金倒永的適時安打，再攻下1分，來到6：1領先。

韓國隊晉級條件是5分差勝出且不能讓澳洲得到3分以上，巴札納（Travis Bazzana）在8局下為澳洲隊打下第2分，然而9局上安賢民的高飛犧牲打為韓國再次拉回5分差，9局下也成功守住沒掉分，完美控制分差，一壘手也是最大功臣文保景再見接殺後，開心將手套拋向空中。

經典賽 韓國隊 台灣隊 澳洲

延伸閱讀

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

經典賽Live／南韓7：2擊敗澳洲確定晉級 中華隊遭到淘汰

經典賽／C組超級混戰…韓失3分不會即刻淘汰 澳9局落後追不追也是學問

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

相關新聞

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

中華隊前進邁阿密夢碎！世界棒球經典賽8強門票今天在澳洲、南韓隊之間來回擺盪，到不了中華隊想要晉級需要的劇本，南韓隊9局上靠高飛犧牲打送回巨大的1分，以7：2擊敗澳洲隊，比較失分率後取得晉級門票，中止連3屆止步預賽。中華隊遭到淘汰，連3屆無緣晉級。

經典賽／中華隊打擊亮點 張育成最穩、費仔最炸、鄭宗哲最衝

中華隊在本屆世界棒球經典賽打擊狀況從冰凍到升溫，最終可以收下兩勝，追平中華隊在歷屆經典賽單屆最多勝場，三位具大聯盟資歷的打者表現至關重要，張育成最穩、費爾柴德最炸、鄭宗哲最衝。

經典賽／賽季前投WBC不容易 中華隊雙王牌辦到山本由伸沒辦到的事

職棒賽季開始前登場的世界棒球經典賽，投手調整難度遠高於野手。體現在中華隊過往悲慘的團隊防禦率，本屆依然是偏高的五點六三，但多位投手霸氣演出，徐若熙、古林睿煬面對強大的對手都演出四局壓制，這組廿五歲雙王牌，成為中華隊與列強抗衡的終極武器。

經典賽／澳洲韓職游擊手致命失誤 韓媒：「東京奇蹟」出現了

南韓隊今晚在世界棒球經典賽與澳洲隊上演「算數大戰」，終場以7：2擊敗澳洲，比較三隊失分率後由南韓晉級，睽違17年打入經典賽8強，韓媒形容這是「東京奇蹟」。

經典賽／南韓挨8轟並列大會最慘 教頭感覺球在東蛋飛更遠了

南韓隊打完世界棒球經典賽預賽前3戰，投手群被轟出8支全壘打，和巴西隊並列挨轟最多的球隊，總教練柳志炫賽前談到這個問題，認為小白球在東京巨蛋特別會飛，他說：「這次比賽感覺球飛更遠，即使在訓練中也感覺得到，不只我們，其他球隊也經常出全壘打。」

經典賽／中華隊4戰湧進16萬3943人次 日本人簡直無法相信

中華隊結束世界棒球經典賽C組預賽，戰績2勝2敗，能否晉級八強就等今晚南韓、澳洲之戰的結果；中華隊這4場比賽除了對日本之戰，台灣球迷在另3戰都讓東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，日本人驚嘆不已。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。