經典賽／台韓澳同失7分 台灣隊未晉級輸在守備出局數

世界棒球經典賽（WBC）今晚韓國雖以7比2擊敗澳洲，製造台灣、韓、澳同為2勝2敗局面，然而最終比較失分率仍由韓國隊進入複賽，台灣隊連3屆無緣晉級。

世界棒球經典賽C組由取得3勝的日本隊率先晉級複賽，台、韓、澳3隊戰績相同且對戰互咬情況下，根據大會規則先比較3隊之間的對戰失分率，低者勝出。

計算失分率的公式為失分除以守備出局數，總守備出局數代表防守時實際抓到出局數，例如打滿9局比賽就是取得27個出局數。

台灣隊對韓打了10局延長賽、對澳因輸球只守8局，總守備出局數為54個出局數、失7分，韓國隊總守備出局數57、失7分，澳洲隊總守備出局數54、失7分，3隊都掉7分下，由分母較高、多守了3個出局數的韓國隊勝出。

韓國隊今天開賽出現不利因素，先發投手孫珠瑛僅投1局就因手部不適提前退場，不過打線在2局上就靠著文保景的2分砲先馳得點，3局上則是瓊斯（JahmaiJones）、李政厚與文保景的3支二壘安打又追加2分。

5局上文保景又在二壘有人時敲出安打，為韓國隊打回第5分，5局下澳洲隊格倫汀寧（RobbieGlendinning）也用陽春砲破蛋；然而6局上換金倒永的適時安打，再攻下1分，來到6：1領先。

韓國隊晉級條件是5分差勝出且不能讓澳洲得到3分以上，巴札納（Travis Bazzana）在8局下為澳洲隊打下第2分，然而9局上安賢民的高飛犧牲打為韓國再次拉回5分差，9局下也成功守住沒掉分，完美控制分差，一壘手也是最大功臣文保景再見接殺後，開心將手套拋向空中。