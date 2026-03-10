經典賽／台韓澳同失7分 台灣隊未晉級輸在守備出局數
世界棒球經典賽（WBC）今晚韓國雖以7比2擊敗澳洲，製造台灣、韓、澳同為2勝2敗局面，然而最終比較失分率仍由韓國隊進入複賽，台灣隊連3屆無緣晉級。
世界棒球經典賽C組由取得3勝的日本隊率先晉級複賽，台、韓、澳3隊戰績相同且對戰互咬情況下，根據大會規則先比較3隊之間的對戰失分率，低者勝出。
計算失分率的公式為失分除以守備出局數，總守備出局數代表防守時實際抓到出局數，例如打滿9局比賽就是取得27個出局數。
台灣隊對韓打了10局延長賽、對澳因輸球只守8局，總守備出局數為54個出局數、失7分，韓國隊總守備出局數57、失7分，澳洲隊總守備出局數54、失7分，3隊都掉7分下，由分母較高、多守了3個出局數的韓國隊勝出。
韓國隊今天開賽出現不利因素，先發投手孫珠瑛僅投1局就因手部不適提前退場，不過打線在2局上就靠著文保景的2分砲先馳得點，3局上則是瓊斯（JahmaiJones）、李政厚與文保景的3支二壘安打又追加2分。
5局上文保景又在二壘有人時敲出安打，為韓國隊打回第5分，5局下澳洲隊格倫汀寧（RobbieGlendinning）也用陽春砲破蛋；然而6局上換金倒永的適時安打，再攻下1分，來到6：1領先。
韓國隊晉級條件是5分差勝出且不能讓澳洲得到3分以上，巴札納（Travis Bazzana）在8局下為澳洲隊打下第2分，然而9局上安賢民的高飛犧牲打為韓國再次拉回5分差，9局下也成功守住沒掉分，完美控制分差，一壘手也是最大功臣文保景再見接殺後，開心將手套拋向空中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。