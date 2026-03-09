經典賽／澳洲韓職游擊手致命失誤 韓媒：「東京奇蹟」出現了

南韓隊今晚在世界棒球經典賽與澳洲隊上演「算數大戰」，終場以7：2擊敗澳洲，比較三隊失分率後由南韓晉級，睽違17年打入經典賽8強，韓媒形容這是「東京奇蹟」。

南韓本場要贏澳洲5分才能晉級，8局下被澳洲追回1分，形成6：2局面。9局上澳洲游擊手戴爾（Jarryd Dale）發生致命傳球失誤，讓南韓隊保有一線生機，南韓後續靠著安賢民高飛犧牲打，將比分改寫為7：2，最終守住勝利。

南韓媒體OSEN以「東京奇蹟出現，南韓5分差擊敗澳洲，睽違17年搭上8強列車」為標題形容這場勝利，並在標題明確點出起亞虎球員戴爾失誤、安賢民高飛犧牲打和李政厚美技接殺是贏下這場比賽的關鍵。

戴爾去年效力日本職棒歐力士隊二軍，出賽41場，打擊率為0.297，有2轟14打點。去年12月與韓國職棒起亞虎隊簽約。