經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

中華隊前進邁阿密夢碎！世界棒球經典賽8強門票今天在澳洲、南韓隊之間來回擺盪，到不了中華隊想要晉級需要的劇本，南韓隊9局上靠高飛犧牲打送回巨大的1分，以7：2擊敗澳洲隊，比較失分率後取得晉級門票，中止連3屆止步預賽。中華隊遭到淘汰，連3屆無緣晉級。

中華隊先一步完成預賽賽程，取得2勝2敗，靜待今天韓澳戰決定分組命運。

在正規9局情況下，南韓隊想要前進複賽，此戰最多只能掉2分，失分率才能優於中華隊，且在不失分的前提下也要至少攻下5分，才能優於澳洲隊的失分率。

文保景一人包辦4分打點，先是第二局的兩分砲，第三局李政厚、文保景的二壘打各帶有1分打點，第五局文保景在二壘有人的打席再度建功，安打掃回南韓隊的第5分。

澳洲五局下靠格倫丁寧（Robbie Glendinning）陽春砲開張分數，縮小為4分差，又將晉級門票搶了過來，結果南韓隊6局上靠金倒永在三壘有人時敲安，再度擴大為6：1領先。

金澤延8局下登板，以保送柏金斯（Robbie Perkins）開局，澳洲執行短打，柏金斯雖在壘間撲街，但金澤延選擇傳一壘，澳洲隊仍成功推進，巴札納（Travis Bazzana）補上安打，這1分讓澳洲隊又將門票握在手中。

南韓隊9局上金倒永保送、李政厚安打，加上澳洲隊的失誤，為南韓隊開啟另一波攻勢，安賢民高飛犧牲打送回巨大的1分，澳洲隊9局下無功而返，讓南韓隊以剛剛好的5分差帶走勝利。

三隊2勝2敗局面，中華隊18局失7分，澳洲隊18局失7分，南韓隊19局失7分，比較失分率後，南韓隊排名分組第二，前進八強。中華隊、澳洲隊失分率相同，而澳洲隊少1分責失分，比較責失分率後由澳洲隊排名第三、中華隊第四。

唐寧7局下飆K化解失分危機。特派記者余承翰／攝影

南韓隊在世界棒球經典賽搶下晉級8強門票。特派記者余承翰／攝影