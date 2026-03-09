經典賽／擊敗南韓寫史詩一戰 辜仲諒知名燒肉店宴請中華隊

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊在世界棒球經典賽擊敗南韓隊，寫下台灣棒球史上重要一頁，中華民國棒球協會理事長辜仲諒賽後表示，這場勝利不僅振奮人心，更是在多年經典賽對南韓未能突破後，終於迎來的一場關鍵勝利。為了感謝全體中華隊成員的努力與付出，辜仲諒也宴請全隊前往東京上野知名燒肉店「肉屋の台所」用餐，

「這是一場非常痛快、讓所有台灣球迷都感到驕傲的勝利。」 辜仲諒指出，中華隊在前兩戰落敗後，全隊並未氣餒，先擊敗捷克隊穩住陣腳，接著在關鍵戰役迎戰南韓隊，整場比賽攻防節奏緊湊、張力十足，中華隊展現強大的拚戰意志，堪稱台灣棒球史上令人難忘的經典戰役之一。

辜仲諒表示，「看到球員們每一球、每一個打席都全力以赴，那種拚戰精神真的非常感動。大家都盡了全力，每一位球員、教練團與工作人員都非常辛苦，也值得所有人的掌聲。」

本屆賽事期間，辜仲諒持續到場為中華隊加油，見證球隊一路拚戰到關鍵勝利。他表示，擊敗南韓不只是比分上的突破，更象徵台灣棒球在國際舞台上的自信與尊嚴。

辜仲諒也宴請全隊前往東京上野知名燒肉店「肉屋の台所」用餐，慰勞大家的辛勞，讓球員與教練團在緊張賽程後能稍作放鬆、凝聚團隊士氣。

辜仲諒表示：「這場勝利屬於整個團隊，也屬於所有支持中華隊的台灣球迷。」他期盼這場經典之戰能成為台灣棒球新的里程碑，讓世界再次看見台灣棒球的實力與韌性。

