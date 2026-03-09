聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／費仔妻「歐告」不離手掀熱潮 球迷搶購官網開賣秒殺
WBC經典賽C組預賽，中華隊賽事8日結束，台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）手感火燙，預賽敲出2轟，助中華隊從0勝2敗打到2勝2敗。費仔的妻子漢納（Hanna Fairchild）也身穿中華隊球衣現身東京巨蛋，手裡還拿著中華隊吉祥物「歐告」娃娃。
費仔來台集訓時，曾被鏡頭捕捉到懷裡抱著歐告玩偶，他當時表示，妻子很喜歡歐告，他也覺得這是很酷的吉祥物。
回應許多球迷敲碗開放購買歐告玩偶，中職7日宣布，8日中午12時開放購買歐告布偶鑰匙圈及布偶，截至8日下午，官網皆已顯示完售。
中職會長蔡其昌隨後在社群平台發文表示，已聯繫娃娃工廠確認。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。