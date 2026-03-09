經典賽／費仔妻「歐告」不離手掀熱潮 球迷搶購官網開賣秒殺

中華隊昨天在世界棒球經典賽（WBC）C組預賽收官戰，打了一場讓人為之振奮的精采好球。最終，他們在延長賽以5比4擊退來勢洶洶的韓國隊，戰績拉至2勝2敗，晉級8強複賽仍還保有一線生機。今晚的「韓澳大戰」，雙方比分和勝負結果都將牽動小組賽排名，統計各報導和相關資料，中華隊若需晉級，最低條件為韓國需要8：3擊敗澳洲。

