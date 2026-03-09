快訊

經典賽／費仔妻「歐告」不離手掀熱潮 球迷搶購官網開賣秒殺

中央社／ 網站8日電
「費仔」妻子漢納手拿台灣隊吉祥物「歐告」娃娃。圖取自IG
WBC經典賽C組預賽，中華隊賽事8日結束，台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）手感火燙，預賽敲出2轟，助中華隊從0勝2敗打到2勝2敗。費仔的妻子漢納（Hanna Fairchild）也身穿中華隊球衣現身東京巨蛋，手裡還拿著中華隊吉祥物「歐告」娃娃。

費仔來台集訓時，曾被鏡頭捕捉到懷裡抱著歐告玩偶，他當時表示，妻子很喜歡歐告，他也覺得這是很酷的吉祥物。

回應許多球迷敲碗開放購買歐告玩偶，中職7日宣布，8日中午12時開放購買歐告布偶鑰匙圈及布偶，截至8日下午，官網皆已顯示完售。

中職會長蔡其昌隨後在社群平台發文表示，已聯繫娃娃工廠確認。

經典賽Live／攸關中華隊能否晉級 1局上打完韓國0：0澳洲

世界棒球經典賽C組賽事邁入尾聲，今天南韓與澳洲一戰將決定南韓、澳洲和中華隊誰能晉級。韓國隊大聯盟球員金慧成因手指受傷先坐板凳，熄火的混血好手惠特康（Shay Whitcomb）也沒有先發，換上韓職好手盧施煥、申珉宰。

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

世界棒球賽預賽C組邁入第5天，南韓、澳洲隊晚上6點將在東京巨蛋交手，賽前傳出南韓二壘手金慧成因為手部受傷，確定不會列入先發名單。

經典賽／韓澳戰成韓職冠軍LG雙子「投手內戰」上季11勝孫周永對1勝威爾斯

2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事進入倒數階段，今晚將上演關鍵的「韓澳大戰」，兩隊的勝負結果，將決定台、韓、澳誰能拿下小組第二張前進8強複賽的門票。在這場殊死戰中，雙方的先發名單也在昨天出爐，南韓派出27歲韓職王牌左投孫周永，澳洲則派出29歲左投威爾斯（Lachlan Wells）。

經典賽／C組超級混戰…韓失3分不會即刻淘汰 澳9局落後追不追也是學問

中華隊的晉級之路，將在今天澳洲隊、南韓隊之戰決定是活路或死路，此戰晉級條件複雜，即便南韓隊正規9局內丟掉3分，也不太代表晉級絕望，澳洲隊第9局落後局面追不追，也會是考驗。

經典賽／南韓挨8轟並列大會最慘 教頭感覺球在東蛋飛更遠了

南韓隊打完世界棒球經典賽預賽前3戰，投手群被轟出8支全壘打，和巴西隊並列挨轟最多的球隊，總教練柳志炫賽前談到這個問題，認為小白球在東京巨蛋特別會飛，他說：「這次比賽感覺球飛更遠，即使在訓練中也感覺得到，不只我們，其他球隊也經常出全壘打。」

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

中華隊昨天在世界棒球經典賽（WBC）C組預賽收官戰，打了一場讓人為之振奮的精采好球。最終，他們在延長賽以5比4擊退來勢洶洶的韓國隊，戰績拉至2勝2敗，晉級8強複賽仍還保有一線生機。今晚的「韓澳大戰」，雙方比分和勝負結果都將牽動小組賽排名，統計各報導和相關資料，中華隊若需晉級，最低條件為韓國需要8：3擊敗澳洲。

