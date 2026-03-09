快訊

經典賽／C組超級混戰…韓失3分不會即刻淘汰 澳9局落後追不追也是學問

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
南韓隊(圖)面臨對澳洲比賽的抉擇。 美聯社
南韓隊(圖)面臨對澳洲比賽的抉擇。 美聯社

中華隊的晉級之路，將在今天澳洲隊、南韓隊之戰決定是活路或死路，此戰晉級條件複雜，即便南韓隊正規9局內丟掉3分，也不太代表晉級絕望，澳洲隊第9局落後局面追不追，也會是考驗。

C組已由日本隊拿到第一張晉級門票，另一席次由台（2勝2敗）、韓（1勝2敗）、澳（2勝1敗）相爭，若今天澳洲隊贏球，將拿到第3勝、以分組第二晉級，若南韓隊贏球，則有數學題要算。

中華隊對戰韓、澳合計18局失7分，澳洲隊對中華隊9局無失分，南韓隊對中華隊10局失5分，目前形勢由澳洲隊占優。

中華隊想要晉級，必須先寄望南韓擊敗澳洲隊，且南韓失分3分以上、澳洲隊失分8分以上，但這是不討論延長賽的狀況。即便南韓隊丟掉3分以上，並不代表晉級絕望，仍存在有些微可能性，就是比賽進入延長，此役由南韓隊先攻，舉例來說，若兩隊3：3進入延長，南韓隊11局上攻下5分，並在下半局沒掉分，則南韓隊的失分率將險勝中華隊、澳洲隊。

更有趣的狀況是，若南韓隊領先進入第9局，澳洲隊只要不要大量失分，仍會取得晉級門票，若逼平進入延長賽，反而存在10局上大量失分風險。

韓澳戰與中隊晉級關係圖。 聯合新聞網製作
韓澳戰與中隊晉級關係圖。 聯合新聞網製作

