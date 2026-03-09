經典賽／南韓挨8轟並列大會最慘 教頭感覺球在東蛋飛更遠了

南韓隊打完世界棒球經典賽預賽前3戰，投手群被轟出8支全壘打，和巴西隊並列挨轟最多的球隊，總教練柳志炫賽前談到這個問題，認為小白球在東京巨蛋特別會飛，他說：「這次比賽感覺球飛更遠，即使在訓練中也感覺得到，不只我們，其他球隊也經常出全壘打。」

預賽C組日本、南韓、澳洲目前都是3場比賽6轟，中華隊打完4戰出現4轟，但南韓投手群被打出8支全壘打是大會最多，戰績掉到1勝2敗，想進八強一定要打贏澳洲至少5分，並將失分壓低在兩分以下。

「澳洲隊打者狀況不錯，必須減少失投才行。」柳志炫表示，由於前3場比賽出現一些挨轟的情況，情蒐小組提醒投手選擇自己擅長的球種，並且充滿信心投球，如果他們能夠做到，相信會減少失投，也能投出擅長的球路。

南韓隊在前兩屆經典賽都闖進四強，2009年奪下亞軍更創隊史最佳紀錄，接下來連續3屆都在預賽階段出局，包括2023年預賽首戰7：8不敵澳洲隊，遭對方搶走八強門票，這也是澳洲隊首次在經典賽挺進第2輪。