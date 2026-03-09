快訊

經典賽／南韓挨8轟並列大會最慘 教頭感覺球在東蛋飛更遠了

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
南韓總教練柳志炫。 美聯社
南韓隊打完世界棒球經典賽預賽前3戰，投手群被轟出8支全壘打，和巴西隊並列挨轟最多的球隊，總教練柳志炫賽前談到這個問題，認為小白球在東京巨蛋特別會飛，他說：「這次比賽感覺球飛更遠，即使在訓練中也感覺得到，不只我們，其他球隊也經常出全壘打。」

預賽C組日本、南韓、澳洲目前都是3場比賽6轟，中華隊打完4戰出現4轟，但南韓投手群被打出8支全壘打是大會最多，戰績掉到1勝2敗，想進八強一定要打贏澳洲至少5分，並將失分壓低在兩分以下。

「澳洲隊打者狀況不錯，必須減少失投才行。」柳志炫表示，由於前3場比賽出現一些挨轟的情況，情蒐小組提醒投手選擇自己擅長的球種，並且充滿信心投球，如果他們能夠做到，相信會減少失投，也能投出擅長的球路。

南韓隊在前兩屆經典賽都闖進四強，2009年奪下亞軍更創隊史最佳紀錄，接下來連續3屆都在預賽階段出局，包括2023年預賽首戰7：8不敵澳洲隊，遭對方搶走八強門票，這也是澳洲隊首次在經典賽挺進第2輪。

世界棒球經典賽C組賽事邁入尾聲，今天南韓與澳洲一戰將決定南韓、澳洲和中華隊誰能晉級。韓國隊大聯盟球員金慧成因手指受傷先坐板凳，熄火的混血好手惠特康（Shay Whitcomb）也沒有先發，換上韓職好手盧施煥、申珉宰。

世界棒球賽預賽C組邁入第5天，南韓、澳洲隊晚上6點將在東京巨蛋交手，賽前傳出南韓二壘手金慧成因為手部受傷，確定不會列入先發名單。

2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事進入倒數階段，今晚將上演關鍵的「韓澳大戰」，兩隊的勝負結果，將決定台、韓、澳誰能拿下小組第二張前進8強複賽的門票。在這場殊死戰中，雙方的先發名單也在昨天出爐，南韓派出27歲韓職王牌左投孫周永，澳洲則派出29歲左投威爾斯（Lachlan Wells）。

中華隊的晉級之路，將在今天澳洲隊、南韓隊之戰決定是活路或死路，此戰晉級條件複雜，即便南韓隊正規9局內丟掉3分，也不太代表晉級絕望，澳洲隊第9局落後局面追不追，也會是考驗。

中華隊昨天在世界棒球經典賽（WBC）C組預賽收官戰，打了一場讓人為之振奮的精采好球。最終，他們在延長賽以5比4擊退來勢洶洶的韓國隊，戰績拉至2勝2敗，晉級8強複賽仍還保有一線生機。今晚的「韓澳大戰」，雙方比分和勝負結果都將牽動小組賽排名，統計各報導和相關資料，中華隊若需晉級，最低條件為韓國需要8：3擊敗澳洲。

