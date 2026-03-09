經典賽Live／攸關中華隊能否晉級 1局上打完韓國0：0澳洲

台澳韓晉級概況。 圖／聯合新聞網製作

世界棒球經典賽C組賽事邁入尾聲，今天南韓與澳洲一戰將決定南韓、澳洲和中華隊誰能晉級。韓國隊大聯盟球員金慧成因手指受傷先坐板凳，熄火的混血好手惠特康（Shay Whitcomb）也沒有先發，換上韓職好手盧施煥、申珉宰。

中華隊打完所有C組賽程後2勝2敗，澳洲2勝1敗、南韓1勝2敗，若南韓擊敗澳洲將形成三隊2勝2敗互咬局面。依據WBC賽制，將依序比較失分率（總失分÷守備總出局數）、自責分率、團隊打擊率、抽籤。中華隊若想晉級，最低條件為南韓贏澳洲，南韓至少拿8分，同時澳洲至少拿3分。

這是不討論延長賽的狀況。即便南韓隊丟掉3分以上，並不代表晉級絕望，仍存在有些微可能性，就是比賽進入延長，此役由南韓隊先攻，舉例來說，若兩隊3：3進入延長，南韓隊11局上攻下5分，並在下半局沒掉分，則南韓隊的失分率將險勝中華隊、澳洲隊。