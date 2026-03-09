聽新聞
經典賽／費爾柴德IG追蹤數飆破20萬！網笑問：卡洛爾先生是誰？
美國職棒守護者隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）因代表中華隊打經典賽，受到全台灣球迷關注。如今IG追蹤人數已破20萬，超越另一位台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），引發台灣網友討論。
費爾柴德預賽對捷克敲滿貫砲，對南韓更是敲出逆轉2分砲，一舉成為台灣家喻戶曉的球星。費爾柴德參賽前IG追蹤人數僅3萬初頭，如今暴漲至21.4萬，預計還會持續攀升。
響尾蛇隊卡洛爾是大聯盟頂級球星，上季國聯MVP票選第6。實力堅強的他理所當然地婉拒中華隊邀請，加入眾星雲集的美國隊，不過他後來因傷遺憾退賽。
卡洛爾的IG追蹤人數則是停在18萬左右，台灣網友紛紛笑稱，「卡洛爾先生是誰」、「唯一支持費仔」、「希望下屆費神還能來打」、「希望費寶站穩大聯盟」。
