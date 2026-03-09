快訊

經典賽／南韓教頭發表生死攸關宣言 開賽能控制失分的投手先上

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
韓國仍可靠自己贏得8強門票，只是得面對晉級局勢更加有利的澳洲。 法新社

南韓隊昨天在世界棒球經典賽以4：5不敵中華隊，戰績1勝2敗在預賽C組排名掉到第4，今天對澳洲隊之戰毫無退路，總教練柳志炫坦言非常沮喪，大批韓媒賽前湧進東京巨蛋，朝鮮日報形容柳志炫發表一番「生死攸關」的宣言，期待大勝澳洲隊晉級八強。

地主日本隊目前3連勝，成為本屆賽事首支闖進八強的球隊，澳洲隊2勝1敗暫居C組第2，接著是中華隊2勝2敗、南韓隊1勝2敗、捷克隊3連敗，最後兩戰是晚上6點南韓、澳洲隊之戰，以及明晚日本、捷克隊交手。

中華隊能否到八強門票，要看南韓、澳洲隊之戰的比賽結果；南韓隊情勢也很危險，一定要擊敗澳洲隊，而且至少要贏5分，並將對手得分限制在兩分以下，才能晉級八強，否則將是連續4屆在預賽出局。

韓職LG雙子隊左投孫周永登板先發，澳洲推出同樣效力雙子的左投威爾斯（Lachlan Wells）應戰，柳志炫表示，今天比賽有4名投手無法出賽，其他投手積極備戰，必須將失分控制在兩分內，重點是派出能在比賽初期控制失分的投手先上場。

南韓隊賽前召開全隊會議，柳志炫指出，目前形勢嚴峻，但希望隊員能更正面思考，比分固然重要，如果太執著分數，一味追求可能會帶來糟糕的結果，各司其職專注比賽3小時，好的結果自然會到來。

經典賽

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

經典賽／王雲慶獲贈台韓大戰攻守表 大聯盟官方認證貨真價實

經典賽／中華隊等1個奇蹟…澳洲形勢最有利 教頭不管數學課：贏就對了

經典賽／艱難克韓 中華隊員相擁流下英雄淚

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

世界棒球賽預賽C組邁入第5天，南韓、澳洲隊晚上6點將在東京巨蛋交手，賽前傳出南韓二壘手金慧成因為手部受傷，確定不會列入先發名單。

經典賽／韓澳戰成韓職冠軍LG雙子「投手內戰」上季11勝孫周永對1勝威爾斯

2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事進入倒數階段，今晚將上演關鍵的「韓澳大戰」，兩隊的勝負結果，將決定台、韓、澳誰能拿下小組第二張前進8強複賽的門票。在這場殊死戰中，雙方的先發名單也在昨天出爐，南韓派出27歲韓職王牌左投孫周永，澳洲則派出29歲左投威爾斯（Lachlan Wells）。

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

中華隊昨天在世界棒球經典賽（WBC）C組預賽收官戰，打了一場讓人為之振奮的精采好球。最終，他們在延長賽以5比4擊退來勢洶洶的韓國隊，戰績拉至2勝2敗，晉級8強複賽仍還保有一線生機。今晚的「韓澳大戰」，雙方比分和勝負結果都將牽動小組賽排名，統計各報導和相關資料，中華隊若需晉級，最低條件為韓國需要8：3擊敗澳洲。

經典賽／中華隊等1個奇蹟…澳洲形勢最有利 教頭不管數學課：贏就對了

世界棒球經典賽C組在昨天產生第一張晉級門票，由衛冕冠軍日本隊先一步確定拿到飛往美國邁阿密的機票，剩下一張要看今晚澳洲、南韓之戰結果，目前以澳洲隊形勢最有利，總教練尼爾森（Dave Nilsson）透露：「在我們來到東京之前，就對晉級第二輪很有信心，我們也確實有機會。」

經典賽／中華隊連上16天班今休假等結果 曾總：保持前進邁阿密心情

中華隊完成世界棒球經典賽4場預賽，收下2勝2敗，能否晉級要視今天南韓、澳洲之戰結果，團隊經歷連續15天上班日加1天移動日，今天放假1天，等待晚間結果出爐。

經典賽／中華隊4戰湧進16萬3943人次 日本人簡直無法相信

中華隊結束世界棒球經典賽C組預賽，戰績2勝2敗，能否晉級八強就等今晚南韓、澳洲之戰的結果；中華隊這4場比賽除了對日本之戰，台灣球迷在另3戰都讓東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，日本人驚嘆不已。

