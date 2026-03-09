經典賽／南韓教頭發表生死攸關宣言 開賽能控制失分的投手先上

南韓隊昨天在世界棒球經典賽以4：5不敵中華隊，戰績1勝2敗在預賽C組排名掉到第4，今天對澳洲隊之戰毫無退路，總教練柳志炫坦言非常沮喪，大批韓媒賽前湧進東京巨蛋，朝鮮日報形容柳志炫發表一番「生死攸關」的宣言，期待大勝澳洲隊晉級八強。

地主日本隊目前3連勝，成為本屆賽事首支闖進八強的球隊，澳洲隊2勝1敗暫居C組第2，接著是中華隊2勝2敗、南韓隊1勝2敗、捷克隊3連敗，最後兩戰是晚上6點南韓、澳洲隊之戰，以及明晚日本、捷克隊交手。

中華隊能否到八強門票，要看南韓、澳洲隊之戰的比賽結果；南韓隊情勢也很危險，一定要擊敗澳洲隊，而且至少要贏5分，並將對手得分限制在兩分以下，才能晉級八強，否則將是連續4屆在預賽出局。

韓職LG雙子隊左投孫周永登板先發，澳洲推出同樣效力雙子的左投威爾斯（Lachlan Wells）應戰，柳志炫表示，今天比賽有4名投手無法出賽，其他投手積極備戰，必須將失分控制在兩分內，重點是派出能在比賽初期控制失分的投手先上場。

南韓隊賽前召開全隊會議，柳志炫指出，目前形勢嚴峻，但希望隊員能更正面思考，比分固然重要，如果太執著分數，一味追求可能會帶來糟糕的結果，各司其職專注比賽3小時，好的結果自然會到來。