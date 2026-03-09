經典賽／村上宗隆賽後「一舉動」遭炎上 日網：看起來真傲慢

儘管日本隊與澳洲隊交手前已確定晉級，但這場比賽是暌違60年的「天覽試合」，因此受到關注。日本天皇離場時，日本隊重砲村上宗隆的舉動遭網友炎上。

日本德仁天皇、雅子皇后與愛子公主到場觀戰，這是暌違60年有天皇到場看棒球賽。原本以為能輕鬆贏球的日本，7局下靠著吉田正尚關鍵兩分砲才打破僵局，終場以4：3驚險拿下勝利。

賽後天皇離場時，日本巨星大谷翔平和鈴木誠也都認真鼓掌，致勝功臣吉田正尚更是鞠躬，三人皆受到日本網友稱讚。

反觀村上宗隆雙手抱胸且嚼口香糖被罵翻天，「這種行為讓人懷疑他是否真的適合當日本代表隊」、「只顧著打棒球缺乏基本道德觀」、「看起來真的很傲慢」、「這不是表達自由，應該是缺乏基本常識」、「為什麼這種傢伙會在這裡」。