經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

世界棒球賽預賽C組邁入第5天，南韓、澳洲隊晚上6點將在東京巨蛋交手，賽前傳出南韓二壘手金慧成因為手部受傷，確定不會列入先發名單。

中華隊昨天對南韓隊之戰在延長10局以5：4獲勝，保住晉級八強機會，不過必須視今天南韓、澳洲隊的比賽結果而定，前提是南韓隊必須獲勝，而且贏的分數要夠，中華隊才有機會靠3隊對戰失分率勝出。

金慧成昨天10局下盜壘成功，但造成手部受傷，南韓最後也留下殘壘，以1分之差不敵中華隊；南韓隊總教練柳志炫今天在賽前記者會證實，金慧成手部不適，不會排進先發名單，將由其他人選填補空缺。