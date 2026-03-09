經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

昨天中華隊以5：4擊敗南韓隊，率先完成在本屆C組預賽的所有賽事，總計戰績為2勝2敗。稍早，網友在社群媒體Threads上細心統整了中華隊全部打者在預賽的打擊成績，在這份名單中，旅美小將鄭宗哲、台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）名列前茅，至於這份榜單打擊率排名第1的選手，是被球迷封號「國防部長」的重砲手張育成。

前2戰中華隊打線只能用「悶」字形容，兩戰全隊合計只敲出4安，最終以0：3輸澳洲、0：13輸日本，皆慘遭對手完封，即使對捷克打擊全面復甦，對南韓贏得漂亮，不過團隊打擊率仍只有1成86，暫居隊史最低，若無緣晉級8強，將刷新隊史團隊最低打擊率的紀錄。另外，OPS攻擊指數也是偏低的6成12。

攤開這份名單，張育成是全隊狀況最火燙的打者，他總共15個打數敲出6安，包含1支陽春炮，另有5分打點、打擊率4成、OPS1.038的優異成績；首度參加中華隊的費爾柴德，本屆預賽表現也相當優異，是中華隊能夠戰勝南韓和捷克的關鍵人物，總計他12打數，繳出3安、2轟、6分打點、打擊率2成5、OPS1.188的成績單，不過他也吞下多達5次三振，居全隊之冠；鄭宗哲則是在9個打數中敲出3安，有1轟、2分打點、打擊率3成3的成績單，值得注意的是，他的OPS（1.238）、盜壘數（4次）、選到四壞球保送（5次）這3項數據，都是全隊最高。

繼12強後繼續擔任球隊隊長的陳傑憲，則是在C組預賽第一場比賽對澳洲，在6局上被澳洲左投奧洛林（Jack O'Loughlin）的一顆93.6哩（約150.6公里）速球砸中左手，造成左手食指遠端骨裂，最終遺憾留下1打數沒有安打、僅1次四壞保送的打擊成績。不過，他在昨日對南韓關鍵之戰有出賽紀錄，他在延長賽第10局代跑，頭部撲壘並使用受傷的左手摸到三壘壘包，安全上壘，隨後靠著強迫取分攻下致勝分，成為贏球最大功臣之一。

撇除上述3人加上對南韓屢屢建功的陳晨威，其餘打者表現只能用「差強人意」形容，打擊率皆低破2成。其中，林安可和吉力吉撈．鞏冠這兩大砲手，在正賽開打前被看好是中華隊添分的利器，不過2人卻在預賽分別繳出.067、.111的低迷打擊率。

攤開過去5屆經典賽數據，中華隊團隊最低打擊率是2009年的2成03，最高則是2023年的3成17，5轟也是歷屆最多。今年團隊交出4轟居次，而張育成是唯一一位連續2屆都有開轟紀錄的中華隊球員。