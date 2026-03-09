聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／南韓混血好手惠特康被當戰犯！韓媒喊話：讓「307億韓元重砲」上場
南韓隊昨天在世界棒球經典賽延長第10局，以4：5輸給中華隊。南韓混血好手惠特康（Shay Whitcomb）熄火和10局守備判斷問題，遭韓國球迷和媒體視為最大戰犯。還有韓媒感嘆，307億韓元重砲盧施煥苦無上場機會。
現年25歲的盧施煥能守一、三壘，上季32轟101打點，是韓國新生代的代表性重砲。今年2月更與韓華鷹隊簽下11年307億韓元（約6.7億台幣）的破紀錄合約。不過入選本屆經典賽南韓隊的他，至今沒有獲得重用。
韓媒「OSEN」提到，惠特康辜負信任，盧施煥只被當成守備替補，對日本與台灣2場比賽都只在後段上場守備。堂堂韓國代表性重砲，國際大賽只扮演替補守備角色，顯得格外諷刺。
南韓隊內氣氛迅速降溫，惠特康對目前危機難辭其咎，啟用盧施煥先發的理由已相當充分。如果盧施煥能在攻守兩端奮力一搏，帶領球隊在對澳洲之戰完成逆轉，南韓或許有機會寫下晉級八強的奇蹟。
韓媒「體育朝鮮」分析，0打席的307億韓元最高薪重砲被封印之謎；打擊率僅1成的小聯盟全壘打王（惠特康），問題就從這開始。報導提到，總教練柳志炫對日本與台灣的比賽中，一次都沒有把惠特康換下；而需要代打時先獲得機會的反而是文賢彬和具滋昱。對曾經擔任國家隊第四棒的盧施煥，這樣的安排讓人感到有點傷自尊。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。