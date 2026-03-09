經典賽／南韓混血好手惠特康被當戰犯！韓媒喊話：讓「307億韓元重砲」上場

南韓隊昨天在世界棒球經典賽延長第10局，以4：5輸給中華隊。南韓混血好手惠特康（Shay Whitcomb）熄火和10局守備判斷問題，遭韓國球迷和媒體視為最大戰犯。還有韓媒感嘆，307億韓元重砲盧施煥苦無上場機會。

現年25歲的盧施煥能守一、三壘，上季32轟101打點，是韓國新生代的代表性重砲。今年2月更與韓華鷹隊簽下11年307億韓元（約6.7億台幣）的破紀錄合約。不過入選本屆經典賽南韓隊的他，至今沒有獲得重用。

韓媒「OSEN」提到，惠特康辜負信任，盧施煥只被當成守備替補，對日本與台灣2場比賽都只在後段上場守備。堂堂韓國代表性重砲，國際大賽只扮演替補守備角色，顯得格外諷刺。

南韓隊內氣氛迅速降溫，惠特康對目前危機難辭其咎，啟用盧施煥先發的理由已相當充分。如果盧施煥能在攻守兩端奮力一搏，帶領球隊在對澳洲之戰完成逆轉，南韓或許有機會寫下晉級八強的奇蹟。

韓媒「體育朝鮮」分析，0打席的307億韓元最高薪重砲被封印之謎；打擊率僅1成的小聯盟全壘打王（惠特康），問題就從這開始。報導提到，總教練柳志炫對日本與台灣的比賽中，一次都沒有把惠特康換下；而需要代打時先獲得機會的反而是文賢彬和具滋昱。對曾經擔任國家隊第四棒的盧施煥，這樣的安排讓人感到有點傷自尊。