經典賽／台韓戰太精彩！日本網友狂刷彈幕 網友驚：巨蛋大半是台灣人

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊與南韓隊交手，上演激烈拉鋸戰，不只讓球迷看得熱血沸騰，也在網路上掀起討論。有網友在Dcard分享，日本串流平台直播時的彈幕畫面，只見不少日本網友在比賽關鍵時刻瘋狂留言，直呼「來啦！」、「喔喔喔喔喔！」、「逆轉兩分砲！腦汁要流出來啦！」，氣氛相當熱烈。

從畫面可見，許多日本網友也替中華隊加油，有人留言「台灣超強的！台灣加油，可以的！」、「這是這次小組賽最有趣的一場比賽」、「本屆賽事最佳比賽，就讓台灣拿冠軍算了吧」。還有人注意到台灣球迷的應援聲勢，直呼「別國的應援氣氛就是不一樣」、「地球都在震動了，這氣氛真嗨」，認為現場氛圍相當震撼。

貼文曝光後，不少網友也留言分享自身經驗，有人表示「在現場，日本人真的很幫台灣加油」、「這是真的，我當時就在現場」，也有人調侃「可以輸日本，但不能輸韓國哈哈」。

也有另一名網友引用該貼文表示，整場比賽觀眾席「幾乎一半都是台灣人」，直呼台灣球迷的行動力相當驚人，指出經典賽期間飛往東京的機票與住宿價格都不便宜，若加上門票與其他花費，短短5天行程一人可能就要花費7至8萬元，但現場仍湧入大量台灣球迷，甚至連轉播主播都一度懷疑「到底是在東京還是在台灣」。

對此網友也討論熱烈，有人認為不一定是特別有錢，而是願意把錢花在喜歡的事情上，也有人分享不少球迷其實早在去年就開始存錢、提前訂機票與住宿，因此才能在經典賽期間親赴東京巨蛋應援。