快訊

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

經典賽／台韓戰太精彩！日本網友狂刷彈幕 網友驚：巨蛋大半是台灣人

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊8日在世界棒球經典賽經延長賽後擊敗南韓隊。記者余承翰／攝影
中華隊8日在世界棒球經典賽經延長賽後擊敗南韓隊。記者余承翰／攝影

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊與南韓隊交手，上演激烈拉鋸戰，不只讓球迷看得熱血沸騰，也在網路上掀起討論。有網友在Dcard分享，日本串流平台直播時的彈幕畫面，只見不少日本網友在比賽關鍵時刻瘋狂留言，直呼「來啦！」、「喔喔喔喔喔！」、「逆轉兩分砲！腦汁要流出來啦！」，氣氛相當熱烈。

從畫面可見，許多日本網友也替中華隊加油，有人留言「台灣超強的！台灣加油，可以的！」、「這是這次小組賽最有趣的一場比賽」、「本屆賽事最佳比賽，就讓台灣拿冠軍算了吧」。還有人注意到台灣球迷的應援聲勢，直呼「別國的應援氣氛就是不一樣」、「地球都在震動了，這氣氛真嗨」，認為現場氛圍相當震撼。

貼文曝光後，不少網友也留言分享自身經驗，有人表示「在現場，日本人真的很幫台灣加油」、「這是真的，我當時就在現場」，也有人調侃「可以輸日本，但不能輸韓國哈哈」。

也有另一名網友引用該貼文表示，整場比賽觀眾席「幾乎一半都是台灣人」，直呼台灣球迷的行動力相當驚人，指出經典賽期間飛往東京的機票與住宿價格都不便宜，若加上門票與其他花費，短短5天行程一人可能就要花費7至8萬元，但現場仍湧入大量台灣球迷，甚至連轉播主播都一度懷疑「到底是在東京還是在台灣」。

對此網友也討論熱烈，有人認為不一定是特別有錢，而是願意把錢花在喜歡的事情上，也有人分享不少球迷其實早在去年就開始存錢、提前訂機票與住宿，因此才能在經典賽期間親赴東京巨蛋應援。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／中華隊擊敗南韓、日本提前晉8強 日網友評：目前最精采一戰

經典賽／張育成開轟台灣球迷沸騰 國際轉播：這裡是東京還是台灣？

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

相關新聞

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

世界棒球賽預賽C組邁入第5天，南韓、澳洲隊晚上6點將在東京巨蛋交手，賽前傳出南韓二壘手金慧成因為手部受傷，確定不會列入先發名單。

經典賽／韓澳戰成韓職冠軍LG雙子「投手內戰」上季11勝孫周永對1勝威爾斯

2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事進入倒數階段，今晚將上演關鍵的「韓澳大戰」，兩隊的勝負結果，將決定台、韓、澳誰能拿下小組第二張前進8強複賽的門票。在這場殊死戰中，雙方的先發名單也在昨天出爐，南韓派出27歲韓職王牌左投孫周永，澳洲則派出29歲左投威爾斯（Lachlan Wells）。

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

中華隊昨天在世界棒球經典賽（WBC）C組預賽收官戰，打了一場讓人為之振奮的精采好球。最終，他們在延長賽以5比4擊退來勢洶洶的韓國隊，戰績拉至2勝2敗，晉級8強複賽仍還保有一線生機。今晚的「韓澳大戰」，雙方比分和勝負結果都將牽動小組賽排名，統計各報導和相關資料，中華隊若需晉級，最低條件為韓國需要8：3擊敗澳洲。

經典賽／中華隊等1個奇蹟…澳洲形勢最有利 教頭不管數學課：贏就對了

世界棒球經典賽C組在昨天產生第一張晉級門票，由衛冕冠軍日本隊先一步確定拿到飛往美國邁阿密的機票，剩下一張要看今晚澳洲、南韓之戰結果，目前以澳洲隊形勢最有利，總教練尼爾森（Dave Nilsson）透露：「在我們來到東京之前，就對晉級第二輪很有信心，我們也確實有機會。」

經典賽／中華隊連上16天班今休假等結果 曾總：保持前進邁阿密心情

中華隊完成世界棒球經典賽4場預賽，收下2勝2敗，能否晉級要視今天南韓、澳洲之戰結果，團隊經歷連續15天上班日加1天移動日，今天放假1天，等待晚間結果出爐。

經典賽／中華隊4戰湧進16萬3943人次 日本人簡直無法相信

中華隊結束世界棒球經典賽C組預賽，戰績2勝2敗，能否晉級八強就等今晚南韓、澳洲之戰的結果；中華隊這4場比賽除了對日本之戰，台灣球迷在另3戰都讓東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，日本人驚嘆不已。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。