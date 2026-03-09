快訊

經典賽／潛規則？她好奇坐南韓應援席能否穿中華隊球衣 網指是規定：不只棒球

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇坐在對手球隊的應援席，是否不能穿中華隊球衣。特派記者余承翰／東京攝影
一名網友好奇坐在對手球隊的應援席，是否不能穿中華隊球衣。特派記者余承翰／東京攝影

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽於日本東京巨蛋如火如荼開打，許多球迷專程飛到日本為中華隊加油。一名網友發文，好奇坐在對手球隊的應援席，是否不能穿中華隊球衣呢？在日友人說是棒球的潛規則。對此，不少網友紛紛指出這不是「潛規則」而是東京巨蛋明文的規定。

一名網友在Threads發文，曬出中華隊對戰韓國隊的比賽票券，上面寫的位置是「韓國應援席」，他很好奇坐在此區域是否就不能穿中華隊相關的球衣呢？他曾聽聞一位在日友人說這是「潛規則」，因此想詢問網友們的意見。

對此，有位網友指出這是大會的規定，他本場比賽就是坐在韓國應援區，有工作人員舉牌表明不要穿中華隊相關衣服，甚至連使用應援相關物品都不行，呼籲到場看球的球迷「低調遵守規則」。

更有其他網友表示，不只棒球賽，歐洲的足球比賽更忌諱客場球迷坐到主場區，抑或是主場球迷坐到客場區。建議如果坐到對方應援區域，就不要出聲加油了。

此文一出，不少網友也勸告原PO要遵守球場規則，「日本就是這樣規定的，入境隨俗」、「要尊重對方選手，這是規定」、「這是一種尊重」、「尊重一下那個區域的人，本來就是規劃給對手國家的人應援」。

中華隊預賽賽程全部結束，能否順利晉級八強賽呢？若要滿足中華隊的晉級條件，今晚的比賽韓國一定要贏球，才能達成台、澳、韓三隊都是「2勝2敗」戰績的先決條件。此外，韓國需要在比賽中取得較高的分數，同時澳洲也需攻下部分分數。若不考量雙方打到延長賽等其他特殊因素，中華隊晉級複賽的最低條件為，韓國必須以「8：3」擊敗澳洲勝出。

經典賽

