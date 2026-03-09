經典賽／巴拿馬力克加拿大保晉級希望 墨西哥16比0扣倒巴西

2026年世界棒球經典賽（WBC）分組賽事，A組加拿大今天首嘗敗績，以3比4不敵巴拿馬。其它賽事中，墨西哥16比0扣倒巴西，以色列則是5比0取勝，提前讓尼加拉瓜回家。

世界棒球經典賽A組賽事，擁有不少大聯盟好手的加拿大，今天火力不及對手巴拿馬，同時全隊又出現3次失誤，最終是以3比4輸給已吞下2敗的巴拿馬。

巴拿馬在第6局以3支安打加上對手保送與失誤，一舉灌下3分，也成為比賽勝負分水嶺，尤其特哈達（Ruben Tejada）2分打點安打，不但拉開比數，也串連起巴拿馬本局攻勢，最終保住全隊在A組的晉級機會。

A組目前由波多黎各與古巴各以2勝0負領先，加拿大1勝1負緊追在後，接下來是今天拿下首勝的巴拿馬。

B組賽事方面，墨西哥今天以16比0扣倒巴西後，目前與義大利及美國均是2勝0負，形成三強鼎立之勢。同時這3隊的勝場，都來自實力較弱的巴西與英國，未來幾天彼此展開對戰後，場場都將是晉級關鍵。

以色列克里莫領軍封鎖尼加拉瓜。 路透社

D組的以色列，今天由巴爾的摩金鶯王牌投手克里莫（Dean Kremer）領軍，全場只讓尼加拉瓜擊出2支零星安打，最終以5比0拿下本屆賽事首勝，目前戰績1勝1負，對手尼加拉瓜也因連吃3敗提前出局。

以色列擁有9名大聯盟好手，小聯盟選手亦有15人之多，不過D組龍頭的多明尼加與委內瑞拉，幾乎全以大聯盟選手應戰，兩隊均有著2勝0負的好成績。以色列即使今天開胡，晉級之路仍然十分艱辛，同組實力不錯的荷蘭甚至已經慘吞2敗，瀕臨淘汰邊緣。