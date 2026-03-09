快訊

經典賽／巴拿馬力克加拿大保晉級希望 墨西哥16比0扣倒巴西

中央社／ 波多黎各聖胡安8日綜合外電報導
巴拿馬險勝加拿大。 美聯社
2026年世界棒球經典賽（WBC）分組賽事，A組加拿大今天首嘗敗績，以3比4不敵巴拿馬。其它賽事中，墨西哥16比0扣倒巴西，以色列則是5比0取勝，提前讓尼加拉瓜回家。

世界棒球經典賽A組賽事，擁有不少大聯盟好手的加拿大，今天火力不及對手巴拿馬，同時全隊又出現3次失誤，最終是以3比4輸給已吞下2敗的巴拿馬。

巴拿馬在第6局以3支安打加上對手保送與失誤，一舉灌下3分，也成為比賽勝負分水嶺，尤其特哈達（Ruben Tejada）2分打點安打，不但拉開比數，也串連起巴拿馬本局攻勢，最終保住全隊在A組的晉級機會。

A組目前由波多黎各與古巴各以2勝0負領先，加拿大1勝1負緊追在後，接下來是今天拿下首勝的巴拿馬。

B組賽事方面，墨西哥今天以16比0扣倒巴西後，目前與義大利及美國均是2勝0負，形成三強鼎立之勢。同時這3隊的勝場，都來自實力較弱的巴西與英國，未來幾天彼此展開對戰後，場場都將是晉級關鍵。

以色列克里莫領軍封鎖尼加拉瓜。 路透社
D組的以色列，今天由巴爾的摩金鶯王牌投手克里莫（Dean Kremer）領軍，全場只讓尼加拉瓜擊出2支零星安打，最終以5比0拿下本屆賽事首勝，目前戰績1勝1負，對手尼加拉瓜也因連吃3敗提前出局。

以色列擁有9名大聯盟好手，小聯盟選手亦有15人之多，不過D組龍頭的多明尼加與委內瑞拉，幾乎全以大聯盟選手應戰，兩隊均有著2勝0負的好成績。以色列即使今天開胡，晉級之路仍然十分艱辛，同組實力不錯的荷蘭甚至已經慘吞2敗，瀕臨淘汰邊緣。

經典賽

相關新聞

經典賽／韓澳戰成韓職冠軍LG雙子「投手內戰」上季11勝孫周永對1勝威爾斯

2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事進入倒數階段，今晚將上演關鍵的「韓澳大戰」，兩隊的勝負結果，將決定台、韓、澳誰能拿下小組第二張前進8強複賽的門票。在這場殊死戰中，雙方的先發名單也在昨天出爐，南韓派出27歲韓職王牌左投孫周永，澳洲則派出29歲左投威爾斯（Lachlan Wells）。

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

中華隊昨天在世界棒球經典賽（WBC）C組預賽收官戰，打了一場讓人為之振奮的精采好球。最終，他們在延長賽以5比4擊退來勢洶洶的韓國隊，戰績拉至2勝2敗，晉級8強複賽仍還保有一線生機。今晚的「韓澳大戰」，雙方比分和勝負結果都將牽動小組賽排名，統計各報導和相關資料，中華隊若需晉級，最低條件為韓國需要8：3擊敗澳洲。

經典賽／中華隊等1個奇蹟…澳洲形勢最有利 教頭不管數學課：贏就對了

世界棒球經典賽C組在昨天產生第一張晉級門票，由衛冕冠軍日本隊先一步確定拿到飛往美國邁阿密的機票，剩下一張要看今晚澳洲、南韓之戰結果，目前以澳洲隊形勢最有利，總教練尼爾森（Dave Nilsson）透露：「在我們來到東京之前，就對晉級第二輪很有信心，我們也確實有機會。」

經典賽／中華隊連上16天班今休假等結果 曾總：保持前進邁阿密心情

中華隊完成世界棒球經典賽4場預賽，收下2勝2敗，能否晉級要視今天南韓、澳洲之戰結果，團隊經歷連續15天上班日加1天移動日，今天放假1天，等待晚間結果出爐。

經典賽／中華隊4戰湧進16萬3943人 日本人簡直無法相信

中華隊結束世界棒球經典賽C組預賽，戰績2勝2敗，能否晉級八強就等今晚南韓、澳洲之戰的結果；中華隊這4場比賽除了對日本之戰，台灣球迷在另3戰都讓東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，日本人驚嘆不已。

經典賽／費爾柴德談WBC之旅像夢境一般 太太的最愛是「歐告」

費爾柴德（Stuart Fairchild）在本屆經典賽將自己從「費仔」打成「費神」，完成4場預賽，是否還能攜手繼續下一輪旅程是未知數。費爾柴德透過經紀公司影片表達感謝，也相約「相信我們很快會在台灣相見」，太太漢娜（Hanna Fairchild）在影片中與他並肩而坐，兩人相視後的一抹甜笑，讓球迷透過螢幕也被閃瞎。

