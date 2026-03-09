經典賽／韓澳戰成韓職冠軍LG雙子「投手內戰」上季11勝孫周永對1勝威爾斯

2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事進入倒數階段，今晚將上演關鍵的「韓澳大戰」，兩隊的勝負結果，將決定台、韓、澳誰能拿下小組第二張前進8強複賽的門票。在這場殊死戰中，雙方的先發名單也在昨天出爐，南韓派出27歲韓職雙子隊本土王牌左投孫周永，澳洲則派出29歲左投威爾斯（Lachlan Wells）。

孫周永前天對日本之役就有出賽紀錄，總計後援1局，僅被敲1安且無失分，並在場上展現不錯的壓制力和穩定性。另外，他在去年在韓職LG雙子隊的表現也十分搶眼，全年30場出賽，繳出11勝6敗、防禦率3.41的成績，球隊中僅次洋投，並在季後賽一路跟隨球隊殺到冠軍戰，最終雙子隊4：1擊敗對手韓華鷹拿下總冠軍。

孫周永去年韓國大賽G3先發，是雙子唯一敗戰，但他是從勝投候選最後被牛棚搞砸，並未承擔敗投；威爾斯則在上賽季同樣在韓職有出賽紀錄，去年球季因韓職培證英雄隊出現洋將傷兵，威爾斯以「傷兵特例」合約與培證英雄簽約，總計4場出賽交出1勝1敗、防禦率3.15的成績單。

今年，威爾斯則透過KBO導入的「亞洲配額」制度從培證英雄轉戰LG雙子隊，巧合的是，孫周永同樣效力於這支球隊，代表今晚比賽兩人將上演「雙子內戰」的戲碼。

南韓、澳洲兩隊將在今晚6點（台灣時間）在東京巨蛋準時開打，這場比賽的勝負結果，將決定誰能繼日本之後，搶下C組最後一張晉級門票。若澳洲贏球，他們將直接晉級；若南韓拿下勝利，情況會變得複雜許多，中華隊、南韓、澳洲將按照失分率決定誰能「前進邁阿密」。

不過，今晚的關鍵戰，對南韓投手群來說可能較不利，因為他們在前幾天已將大部分主力投手消耗殆盡，統計今天比賽南韓不可上場投手名單有：高永表（51球）、高祐錫（連2日出賽）、郭彬（47球）、柳賢振（50球）。相較之下，澳洲則是還保有較充足的投手戰力。