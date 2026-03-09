經典賽／中華隊擊敗韓國！陳冠宇場邊落淚 網笑翻：是王世堅嗎

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽8日上演台韓大戰，中華隊與南韓一路激戰到延長賽第10局，最終以5比4驚險勝出，不僅拿下關鍵勝利，也寫下經典賽開辦20年來首度擊敗南韓的紀錄。比賽過程多次拉鋸，雙方比分互有領先，直到突破僵局制才分出勝負，賽後球員情緒激動，不少人當場落淚。

這場比賽中華隊動用多名投手接力守成，先發古林睿煬完成4局任務後退場，牛棚輪番上陣守住局面。全隊在面對韓國強勁打線時仍成功壓制火力，最終守住1分差距。球員賽後情緒激動，古林睿煬更一度哽咽向球迷喊話，希望大家不只在贏球時才支持球隊。

然而在感人氛圍之外，一張轉播畫面截圖卻意外在社群平台引發討論。畫面中資深左投陳冠宇在場邊落淚，被網友分享到Threads並詢問「第一次看比賽，請問這是王世堅嗎？」由於表情神似立委王世堅，貼文迅速吸引大量網友留言關注。

不少網友紛紛調侃，「看完回不去了」、「本場比賽只有陳冠宇受到傷害」、「都沒上場還被截圖」、「陳冠宇被黑最慘的一次」、「冷知識：冠宇的身價不管要告你還是找人弄你都不用貸款」。也有人笑稱他「每屆都會留下哭哭名場面」。