經典賽／中華隊擊敗韓國！陳冠宇場邊落淚 網笑翻：是王世堅嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊賽事，賽後球員在場中慶祝，投手陳冠宇（中）激動地落淚。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊賽事，賽後球員在場中慶祝，投手陳冠宇（中）激動地落淚。特派記者余承翰／東京攝影

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽8日上演台韓大戰，中華隊與南韓一路激戰到延長賽第10局，最終以5比4驚險勝出，不僅拿下關鍵勝利，也寫下經典賽開辦20年來首度擊敗南韓的紀錄。比賽過程多次拉鋸，雙方比分互有領先，直到突破僵局制才分出勝負，賽後球員情緒激動，不少人當場落淚。

這場比賽中華隊動用多名投手接力守成，先發古林睿煬完成4局任務後退場，牛棚輪番上陣守住局面。全隊在面對韓國強勁打線時仍成功壓制火力，最終守住1分差距。球員賽後情緒激動，古林睿煬更一度哽咽向球迷喊話，希望大家不只在贏球時才支持球隊。

然而在感人氛圍之外，一張轉播畫面截圖卻意外在社群平台引發討論。畫面中資深左投陳冠宇在場邊落淚，被網友分享到Threads並詢問「第一次看比賽，請問這是王世堅嗎？」由於表情神似立委王世堅，貼文迅速吸引大量網友留言關注。

不少網友紛紛調侃，「看完回不去了」、「本場比賽只有陳冠宇受到傷害」、「都沒上場還被截圖」、「陳冠宇被黑最慘的一次」、「冷知識：冠宇的身價不管要告你還是找人弄你都不用貸款」。也有人笑稱他「每屆都會留下哭哭名場面」。

立法委員王世堅問政時向來表情、音量與肢體動作誇張。圖／聯合報系資料照片
立法委員王世堅問政時向來表情、音量與肢體動作誇張。圖／聯合報系資料照片

經典賽／中華隊贏球淚崩情緒沸騰 美體育台轉播：可感受此刻對台灣意義

經典賽／艱難克韓 中華隊員相擁流下英雄淚

經典賽／賽季前打WBC不容易 古林睿煬喊話：不要只有贏球才喜歡我們

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

世界棒球賽預賽C組邁入第5天，南韓、澳洲隊晚上6點將在東京巨蛋交手，賽前傳出南韓二壘手金慧成因為手部受傷，確定不會列入先發名單。

經典賽／韓澳戰成韓職冠軍LG雙子「投手內戰」上季11勝孫周永對1勝威爾斯

2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事進入倒數階段，今晚將上演關鍵的「韓澳大戰」，兩隊的勝負結果，將決定台、韓、澳誰能拿下小組第二張前進8強複賽的門票。在這場殊死戰中，雙方的先發名單也在昨天出爐，南韓派出27歲韓職王牌左投孫周永，澳洲則派出29歲左投威爾斯（Lachlan Wells）。

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

中華隊昨天在世界棒球經典賽（WBC）C組預賽收官戰，打了一場讓人為之振奮的精采好球。最終，他們在延長賽以5比4擊退來勢洶洶的韓國隊，戰績拉至2勝2敗，晉級8強複賽仍還保有一線生機。今晚的「韓澳大戰」，雙方比分和勝負結果都將牽動小組賽排名，統計各報導和相關資料，中華隊若需晉級，最低條件為韓國需要8：3擊敗澳洲。

經典賽／中華隊等1個奇蹟…澳洲形勢最有利 教頭不管數學課：贏就對了

世界棒球經典賽C組在昨天產生第一張晉級門票，由衛冕冠軍日本隊先一步確定拿到飛往美國邁阿密的機票，剩下一張要看今晚澳洲、南韓之戰結果，目前以澳洲隊形勢最有利，總教練尼爾森（Dave Nilsson）透露：「在我們來到東京之前，就對晉級第二輪很有信心，我們也確實有機會。」

經典賽／中華隊連上16天班今休假等結果 曾總：保持前進邁阿密心情

中華隊完成世界棒球經典賽4場預賽，收下2勝2敗，能否晉級要視今天南韓、澳洲之戰結果，團隊經歷連續15天上班日加1天移動日，今天放假1天，等待晚間結果出爐。

經典賽／中華隊4戰湧進16萬3943人次 日本人簡直無法相信

中華隊結束世界棒球經典賽C組預賽，戰績2勝2敗，能否晉級八強就等今晚南韓、澳洲之戰的結果；中華隊這4場比賽除了對日本之戰，台灣球迷在另3戰都讓東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，日本人驚嘆不已。

