赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

經典賽／費爾柴德學台語「天公仔囝」 感謝台灣球迷熱情相挺

中央社／ 記者蘇志畬台北9日電
「費仔」費爾柴德的亮眼表現，贏得全台灣球迷的心。 路透社
「費仔」費爾柴德的亮眼表現，贏得全台灣球迷的心。 路透社

台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在世界棒球經典賽（WBC）表現亮眼，深受台灣球迷喜愛，他秀出剛學會的台語「天公仔囝」回應，並感謝球迷這段期間給他滿滿的愛，讓他度過夢幻旅程。

費爾柴德的媽媽是台灣人，2023年就曾收到台灣隊邀請參加經典賽，但當時考量職涯尚未穩定而婉拒，今年再次獲邀，他也點頭為了母親的家鄉而戰，並在預賽4場比賽敲出2轟，分別是對捷克的滿貫砲、對韓國的2分砲。

昨天對韓國隊賽後，費爾柴德所屬經紀公司帕菲克國際運動行銷就在社群平台放上一小段影片，費爾柴德用台語說著「我是天公仔囝」，語意是指幸運兒、上天的寵兒，獲得球迷熱烈迴響。

費爾柴德隨後跟妻子漢納（Hanna Fairchild）一起拍攝影片，感謝台灣球迷，費爾柴德說：「真的很感謝大家在經典賽期間給我的應援和支持，我真的度過了一段非常棒的時光，這段時間都感覺像是做夢一樣。」他很開心能認識這些隊友、教練，也跟球迷預約在台灣相見。

漢納也說：「台灣的球迷，我們真的非常愛你們。我也非常感謝有機會與歐告（吉祥物）相遇，他是我的最愛。很高興與球迷共享這段特別的時光，我愛台灣。」韓納拿到中職吉祥物「歐告」穿上台灣隊球衣的娃娃後，愛不釋手，成為最佳代言人。

經典賽

相關新聞

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

世界棒球賽預賽C組邁入第5天，南韓、澳洲隊晚上6點將在東京巨蛋交手，賽前傳出南韓二壘手金慧成因為手部受傷，確定不會列入先發名單。

經典賽／韓澳戰成韓職冠軍LG雙子「投手內戰」上季11勝孫周永對1勝威爾斯

2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事進入倒數階段，今晚將上演關鍵的「韓澳大戰」，兩隊的勝負結果，將決定台、韓、澳誰能拿下小組第二張前進8強複賽的門票。在這場殊死戰中，雙方的先發名單也在昨天出爐，南韓派出27歲韓職王牌左投孫周永，澳洲則派出29歲左投威爾斯（Lachlan Wells）。

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

中華隊昨天在世界棒球經典賽（WBC）C組預賽收官戰，打了一場讓人為之振奮的精采好球。最終，他們在延長賽以5比4擊退來勢洶洶的韓國隊，戰績拉至2勝2敗，晉級8強複賽仍還保有一線生機。今晚的「韓澳大戰」，雙方比分和勝負結果都將牽動小組賽排名，統計各報導和相關資料，中華隊若需晉級，最低條件為韓國需要8：3擊敗澳洲。

經典賽／中華隊等1個奇蹟…澳洲形勢最有利 教頭不管數學課：贏就對了

世界棒球經典賽C組在昨天產生第一張晉級門票，由衛冕冠軍日本隊先一步確定拿到飛往美國邁阿密的機票，剩下一張要看今晚澳洲、南韓之戰結果，目前以澳洲隊形勢最有利，總教練尼爾森（Dave Nilsson）透露：「在我們來到東京之前，就對晉級第二輪很有信心，我們也確實有機會。」

經典賽／中華隊連上16天班今休假等結果 曾總：保持前進邁阿密心情

中華隊完成世界棒球經典賽4場預賽，收下2勝2敗，能否晉級要視今天南韓、澳洲之戰結果，團隊經歷連續15天上班日加1天移動日，今天放假1天，等待晚間結果出爐。

經典賽／中華隊4戰湧進16萬3943人次 日本人簡直無法相信

中華隊結束世界棒球經典賽C組預賽，戰績2勝2敗，能否晉級八強就等今晚南韓、澳洲之戰的結果；中華隊這4場比賽除了對日本之戰，台灣球迷在另3戰都讓東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，日本人驚嘆不已。

