經典賽／費爾柴德學台語「天公仔囝」 感謝台灣球迷熱情相挺

台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在世界棒球經典賽（WBC）表現亮眼，深受台灣球迷喜愛，他秀出剛學會的台語「天公仔囝」回應，並感謝球迷這段期間給他滿滿的愛，讓他度過夢幻旅程。

費爾柴德的媽媽是台灣人，2023年就曾收到台灣隊邀請參加經典賽，但當時考量職涯尚未穩定而婉拒，今年再次獲邀，他也點頭為了母親的家鄉而戰，並在預賽4場比賽敲出2轟，分別是對捷克的滿貫砲、對韓國的2分砲。

昨天對韓國隊賽後，費爾柴德所屬經紀公司帕菲克國際運動行銷就在社群平台放上一小段影片，費爾柴德用台語說著「我是天公仔囝」，語意是指幸運兒、上天的寵兒，獲得球迷熱烈迴響。

費爾柴德隨後跟妻子漢納（Hanna Fairchild）一起拍攝影片，感謝台灣球迷，費爾柴德說：「真的很感謝大家在經典賽期間給我的應援和支持，我真的度過了一段非常棒的時光，這段時間都感覺像是做夢一樣。」他很開心能認識這些隊友、教練，也跟球迷預約在台灣相見。

漢納也說：「台灣的球迷，我們真的非常愛你們。我也非常感謝有機會與歐告（吉祥物）相遇，他是我的最愛。很高興與球迷共享這段特別的時光，我愛台灣。」韓納拿到中職吉祥物「歐告」穿上台灣隊球衣的娃娃後，愛不釋手，成為最佳代言人。