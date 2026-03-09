經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

中華隊昨天在世界棒球經典賽（WBC）C組預賽收官戰，打了一場讓人為之振奮的精采好球。最終，他們在延長賽以5比4擊退來勢洶洶的韓國隊，戰績拉至2勝2敗，晉級8強複賽仍還保有一線生機。今晚的「韓澳大戰」，雙方比分和勝負結果都將牽動小組賽排名，統計各報導和相關資料，中華隊若需晉級，最低條件為韓國需要「8：3」擊敗澳洲。

若今晚韓國順利贏球，由於台、澳、韓三隊彼此對戰紀錄互有勝負（澳勝台、台勝韓、韓勝澳），三隊戰績皆為2勝2敗，依據WBC賽制，將依序比較以下項目來決定誰是分組第2，依序是：失分率（總失分÷守備總出局數）、自責分率、團隊打擊率、抽籤。

「韓澳大戰」關鍵比分晉級表。 圖表／聯合新聞網製作

根據目前C組戰績表，日本在昨天4比3險勝澳洲後，以3連勝之姿確定拿下晉級資格。澳洲目前為2勝1敗，韓國則是1勝2敗，搶下C組最後一張晉級複賽門票關鍵，要看今晚韓澳的比賽。若韓國擊敗澳洲，三隊戰績將同為2勝2敗，屆時將依照大會規定，比較彼此對戰的失分率決定排名。

失分率的計算方式為「總失分除以守備出局數」，數值越低代表防守表現越好，中華隊在對韓國（5：4）與澳洲（0：3）的兩場比賽中，總計掉7分，並完成54個守備出局數，計算後失分率約為0.1296。

因此，若要滿足中華隊的晉級條件，首先是今晚的比賽韓國一定要贏球，才能達成台、澳、韓三隊都是「2勝2敗」戰績的先決條件。此外，韓國需要在比賽中取得較高的分數，同時澳洲也需攻下部分分數。若不考量雙方打到延長賽等其他特殊因素，中華隊晉級複賽的最低條件為，韓國必須以「8：3」擊敗澳洲勝出。

然而，若韓國得分未達8分，即使擊敗澳洲，澳洲的失分率仍有可能優於中華隊；另一種情況是澳洲得分過低，例如只得到1或2分，則韓國的失分率可能成為三隊之中最低，這兩種結果都可能讓中華隊無緣晉級。