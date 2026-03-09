快訊

經典賽／慶祝贏韓國「小商人」友愛路發送虱目魚粥 網友趣稱雞群逃過一劫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
中華隊8日在世界棒球經典賽經延長賽後擊敗南韓隊，賽後球員在場中興奮地相擁慶祝。（記者余承翰／攝影）

慶祝中華隊擊敗韓國且球員張育成擊出全壘打，網紅「小商人」兌現承諾發放祭品，今天起連續4天在嘉義市發放共800碗虱目魚粥。有別於以往多發送雞排、飲料，這次改發在地美食，引發網友趣稱「這次總算讓雞逃過一劫」。

網紅「小商人」表示，贏韓國就是爽，預計分4天發滿800碗粥。他提到，打贏韓國500碗、球員開轟200碗，加上心情好再加碼100碗，總計800碗；今天3月9日晚上6時起，於嘉義市西區友愛路188號的尚青海產粥開始發放。他特別指出，這家店是隱藏版的好吃小店，故意分享給大眾，讓以後想吃的人都得排隊。

由於老闆1天產量有限，每天限量發送200碗。消息一出引發嘉義社群高度關注，不少民眾已規劃領取攻略，準備到場感受球賽勝利的喜悅。

中華隊擊敗韓國網紅小商人兌現祭品文，嘉義市今起連4天發800碗虱目魚粥。圖／翻攝畫面
中華隊擊敗韓國網紅小商人兌現祭品文，嘉義市今起連4天發800碗虱目魚粥。圖／翻攝畫面

