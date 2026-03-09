經典賽今晚關鍵一戰...楊智伃送百杯咖啡 集氣中華隊前進美國

2026年世界棒球經典賽（WBC）今晚6時開打的韓澳大戰，將是攸關C組晉級門票由誰獲得的關鍵，爭取國民黨松信議員提名的楊智伃今天特地到永春市場前發「美式」咖啡，為中華隊集氣「前進美國進行式！」有婆婆媽媽、上班族一同響應，並熱情高喊「中華隊加油！」

國民黨即將初選民調，楊智伃今一早到永春市場發送「集氣」美式咖啡，通關密語就是中華隊加油！為中華隊集氣「前進美國進行式！」

楊說，昨天看台韓大戰比賽，比爭取初選還緊張，尤其比賽比數一來一往，還加長到延長賽，她的心臟就跟著上上下下，每次投球、揮棒都非常關鍵，就像現在的初選，每一天都很重要，與市民溝通、提出政策對話，就像打棒球一樣，到上場時都要有最好表現。

對於這次中華隊要晉級，立法院長韓國瑜的名字，屢屢被網友敲碗改名，從台韓大戰的韓國瑜被敲碗改韓國「輸」，今晚韓澳大戰變韓國「贏」。楊智伃說，韓院長的名字很特別，只要對上韓國就有小小的敏感度，不過不管是對上韓國、還是對上接下來的對手，大家都希望中華隊贏，也許可以找到，有沒有人名字就中華X，就改名為中華贏。