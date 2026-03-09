快訊

忍1年再買！蘋果平價MacBook Neo 2傳搭載「觸控螢幕」 還有2升級高CP

連2天「專注吃一物飲食法」壞膽固醇明顯下降！效果持續長達六周

花蓮光復洪災19死偵結！鄉長林清水涉廢弛職務 起訴求刑10年

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽今晚關鍵一戰...楊智伃送百杯咖啡 集氣中華隊前進美國

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
爭取國民黨松信議員提名的楊智伃今天特地到永春市場前發「美式」咖啡，為中華隊集氣「前進美國進行式！」有婆婆媽媽、上班族一同響應，並熱情高喊「中華隊加油！」記者林麗玉／攝影
爭取國民黨松信議員提名的楊智伃今天特地到永春市場前發「美式」咖啡，為中華隊集氣「前進美國進行式！」有婆婆媽媽、上班族一同響應，並熱情高喊「中華隊加油！」記者林麗玉／攝影

2026年世界棒球經典賽（WBC）今晚6時開打的韓澳大戰，將是攸關C組晉級門票由誰獲得的關鍵，爭取國民黨松信議員提名的楊智伃今天特地到永春市場前發「美式」咖啡，為中華隊集氣「前進美國進行式！」有婆婆媽媽、上班族一同響應，並熱情高喊「中華隊加油！」

國民黨即將初選民調，楊智伃今一早到永春市場發送「集氣」美式咖啡，通關密語就是中華隊加油！為中華隊集氣「前進美國進行式！」

楊說，昨天看台韓大戰比賽，比爭取初選還緊張，尤其比賽比數一來一往，還加長到延長賽，她的心臟就跟著上上下下，每次投球、揮棒都非常關鍵，就像現在的初選，每一天都很重要，與市民溝通、提出政策對話，就像打棒球一樣，到上場時都要有最好表現。

對於這次中華隊要晉級，立法院長韓國瑜的名字，屢屢被網友敲碗改名，從台韓大戰的韓國瑜被敲碗改韓國「輸」，今晚韓澳大戰變韓國「贏」。楊智伃說，韓院長的名字很特別，只要對上韓國就有小小的敏感度，不過不管是對上韓國、還是對上接下來的對手，大家都希望中華隊贏，也許可以找到，有沒有人名字就中華X，就改名為中華贏。

爭取國民黨松信議員提名的楊智伃今天特地到永春市場前發「美式」咖啡，為中華隊集氣「前進美國進行式！」有婆婆媽媽、上班族一同響應，並熱情高喊「中華隊加油！」記者林麗玉／攝影
爭取國民黨松信議員提名的楊智伃今天特地到永春市場前發「美式」咖啡，為中華隊集氣「前進美國進行式！」有婆婆媽媽、上班族一同響應，並熱情高喊「中華隊加油！」記者林麗玉／攝影

經典賽

延伸閱讀

經典賽史首勝韓！5：4 中華隊擊潰南韓 晉八強看今韓澳戰

經典賽／日本「天覽試合」不能輸 日澳戰攸關台、韓命運

中華隊贏南韓！中華電挺中華隊 北車化身最強應援主場

WBC經典賽台灣擊敗南韓 縣市首長大讚「史詩級」比賽

相關新聞

經典賽／艱難克韓 中華隊員相擁流下英雄淚

中華隊在世界棒球經典賽完全沒有退路，昨天預賽最後一戰推出六名投手壓制南韓隊打線，延長十局以五比四打贏這場「非贏不可的戰役」，先發投手古林睿煬投到手指破皮退場，他賽後多次激動哽咽向球迷喊話，「真的不要只有贏球才喜歡我們。」

WBC能比肩世界盃，成為真正的經典嗎？

現效力於美國職業棒球大聯盟（MLB，以下簡稱大聯盟）洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平，近年憑藉罕見的投、打二刀流表現，屢創聯盟紀錄，並在全球掀起一陣棒球旋風。2025年，大谷翔平光靠商業代言就進帳1億美元，總收入高居全球運動員第9名。

經典賽／吉田正尚關鍵超前轟 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）前兩戰都拿下勝利，今天與澳洲隊交手之前，已經確定取得8強門票，但此戰在天皇一家觀戰之下，卻意外陷入苦戰，打完6局1分落後，直到7局下靠吉田正尚擊出逆轉2分砲，且守住9局上的緊張局面，終場以4：3勝出，3連勝登上分組第一。

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／贏球功臣…費爾柴德連2場開轟 願再披中華戰袍

中華隊在世界棒球經典賽首次邀請台美混血好手參賽，廿九歲好手費爾柴德在東京巨蛋展現巨砲火力，對捷克、南韓隊之戰連續都轟出全壘打，成為中華隊得勝的大功臣；他在昨天對南韓隊之戰結束後透露，未來仍願代表中華隊出賽，「只要台灣願意邀請，我很樂意。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。