經典賽／費爾柴德談WBC之旅像夢境一般 太太的最愛是「歐告」

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
費爾柴德在本屆經典賽敲出巨大的兩轟。特派記者余承翰／攝影
費爾柴德在本屆經典賽敲出巨大的兩轟。特派記者余承翰／攝影

費爾柴德（Stuart Fairchild）在本屆經典賽將自己從「費仔」打成「費神」，完成4場預賽，是否還能攜手繼續下一輪旅程是未知數。費爾柴德透過經紀公司影片表達感謝，也相約「相信我們很快會在台灣相見」，太太漢娜（Hanna Fairchild）在影片中與他並肩而坐，兩人相視後的一抹甜笑，讓球迷透過螢幕也被閃瞎。

中華隊過去5屆不曾啟用外籍戰力，美籍台裔費爾柴德去年春訓期間在接受駐美台灣媒體訪問時，表態希望披上中華隊戰袍，甚至稱中華隊為「我們」，展現對台灣的高度認同，當時就引起台灣球迷熱議，而他也心口一致，儘管是以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約加入守護者隊，正值拚一席之地的關頭，仍在此際投入中華隊行列。

這趟經典賽旅程，帶領費爾柴德首度踏上媽媽的故鄉，旋風式停留台灣不到2天，再跟著球隊一起來到日本，為中華隊貢獻兩發重要的全壘打，首先是面對捷克隊滿壘開砲，成為中華隊攻勢的起爆劑，再於面對南韓隊之戰第8局敲兩分砲，拯救中華隊扭轉2：3落後。

費爾柴德透過影片表達感謝，他向台灣球迷表示，「很感謝大家在WBC期間給予的應援和支持，我真的度過一段很棒的時光，這段時間感覺就像做夢一樣。」他說開心透過這段旅程認識中華隊隊友、教練、後勤團隊，以及給予滿滿支持與愛的台灣球迷，「Go Taiwan！相信我們很快會在台灣相見。」

費爾柴德在抵台當天就告訴中華隊後勤人員，老婆很喜歡歐告，這段期間也明顯可見漢娜對Team Taiwan吉祥物「歐告」確實情有獨鍾，一直把「歐告」帶在身邊，前往東京巨蛋現場為先生、為中華隊加油打氣，她也笑說：「非常感謝有機會和歐告相遇，他是我的最愛。」

有趣的是，費爾柴德清澈、靈動的眼神，讓台灣球迷越看越覺得有幾分神似「歐告」，笑說漢娜本人就擁有「人間歐告」。

