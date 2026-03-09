經典賽／中華隊4戰湧進16萬3943人 日本人簡直無法相信

中華隊結束世界棒球經典賽C組預賽，戰績2勝2敗，能否晉級八強就等今晚南韓、澳洲之戰的結果；中華隊這4場比賽除了對日本之戰，台灣球迷在另3戰都讓東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，日本人驚嘆不已。

中華隊5日對澳洲之戰湧進40523人，已經讓日本媒體和東京巨蛋工作人員嚇到，畢竟這是午場比賽的罕見難得狀況，經典賽官方商店和附近眾多店家、巨蛋美食街不斷湧進大批台灣球迷捧場，大家都賺得很開心。

中華隊接下來對日本之戰42314人、對捷克40522人、對南韓40584人，預賽4戰單場觀眾都超過4萬人次，合計16萬3943人，台灣球迷瘋狂支持國家隊，真的讓日媒大開眼界。

中華隊預賽4戰有3場午場比賽，台灣球迷進場人數壓倒性超過敵軍，就連昨天中華、南韓關鍵戰，南韓球迷的氣勢也被明顯比下，現場至少超過八成都是台灣人，中華隊投手孫易磊就說，聽到球迷大聲唱國旗歌，有起雞皮疙瘩的感覺，這對球隊幫助很大，「球場都是我們的人，在場上不會緊張。」

經典賽4個分組賽賽事全面開打，東京巨蛋的比賽最有人氣，另3組還未有單場比賽超過4萬人次，目前最佳是B組義大利對英國之戰35141人，最少是A組古巴對巴拿馬10015人。