快訊

忍1年再買！蘋果平價MacBook Neo 2傳搭載「觸控螢幕」 還有2升級高CP

連2天「專注吃一物飲食法」壞膽固醇明顯下降！效果持續長達六周

花蓮光復洪災19死偵結！鄉長林清水涉廢弛職務 起訴求刑10年

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／中華隊4戰湧進16萬3943人 日本人簡直無法相信

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
台灣球迷把東京巨蛋變成「台灣主場」，讓日本人留下深刻印象。特派記者余承翰／東京攝影
台灣球迷把東京巨蛋變成「台灣主場」，讓日本人留下深刻印象。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊結束世界棒球經典賽C組預賽，戰績2勝2敗，能否晉級八強就等今晚南韓、澳洲之戰的結果；中華隊這4場比賽除了對日本之戰，台灣球迷在另3戰都讓東京巨蛋變成「台灣主場」，充滿台味的加油方式，日本人驚嘆不已。

中華隊5日對澳洲之戰湧進40523人，已經讓日本媒體和東京巨蛋工作人員嚇到，畢竟這是午場比賽的罕見難得狀況，經典賽官方商店和附近眾多店家、巨蛋美食街不斷湧進大批台灣球迷捧場，大家都賺得很開心。

中華隊接下來對日本之戰42314人、對捷克40522人、對南韓40584人，預賽4戰單場觀眾都超過4萬人次，合計16萬3943人，台灣球迷瘋狂支持國家隊，真的讓日媒大開眼界。

中華隊預賽4戰有3場午場比賽，台灣球迷進場人數壓倒性超過敵軍，就連昨天中華、南韓關鍵戰，南韓球迷的氣勢也被明顯比下，現場至少超過八成都是台灣人，中華隊投手孫易磊就說，聽到球迷大聲唱國旗歌，有起雞皮疙瘩的感覺，這對球隊幫助很大，「球場都是我們的人，在場上不會緊張。」

經典賽4個分組賽賽事全面開打，東京巨蛋的比賽最有人氣，另3組還未有單場比賽超過4萬人次，目前最佳是B組義大利對英國之戰35141人，最少是A組古巴對巴拿馬10015人。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／對戰韓國台灣應援震撼東京巨蛋 日網友直呼驚人

經典賽／孫易磊聽到國歌起雞皮疙瘩 感謝張奕連兩戰幫他解決局面

經典賽／中華隊擊敗南韓、日本提前晉8強 日網友評：目前最精采一戰

經典賽／柳賢振取代郭彬先發有原因 韓媒坦言不敵日本在預料中

相關新聞

經典賽／艱難克韓 中華隊員相擁流下英雄淚

中華隊在世界棒球經典賽完全沒有退路，昨天預賽最後一戰推出六名投手壓制南韓隊打線，延長十局以五比四打贏這場「非贏不可的戰役」，先發投手古林睿煬投到手指破皮退場，他賽後多次激動哽咽向球迷喊話，「真的不要只有贏球才喜歡我們。」

WBC能比肩世界盃，成為真正的經典嗎？

現效力於美國職業棒球大聯盟（MLB，以下簡稱大聯盟）洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平，近年憑藉罕見的投、打二刀流表現，屢創聯盟紀錄，並在全球掀起一陣棒球旋風。2025年，大谷翔平光靠商業代言就進帳1億美元，總收入高居全球運動員第9名。

經典賽／吉田正尚關鍵超前轟 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）前兩戰都拿下勝利，今天與澳洲隊交手之前，已經確定取得8強門票，但此戰在天皇一家觀戰之下，卻意外陷入苦戰，打完6局1分落後，直到7局下靠吉田正尚擊出逆轉2分砲，且守住9局上的緊張局面，終場以4：3勝出，3連勝登上分組第一。

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／贏球功臣…費爾柴德連2場開轟 願再披中華戰袍

中華隊在世界棒球經典賽首次邀請台美混血好手參賽，廿九歲好手費爾柴德在東京巨蛋展現巨砲火力，對捷克、南韓隊之戰連續都轟出全壘打，成為中華隊得勝的大功臣；他在昨天對南韓隊之戰結束後透露，未來仍願代表中華隊出賽，「只要台灣願意邀請，我很樂意。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。