經典賽／中華隊火力從冰凍到狂炸 台美「Guardians」撐起火網

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊費爾柴德（Stuart Fairchild）（右）敲出陽春全壘打，連兩天開轟。（特派記者余承翰／東京攝影）
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊費爾柴德（Stuart Fairchild）（右）敲出陽春全壘打，連兩天開轟。（特派記者余承翰／東京攝影）

中華隊完成世界棒球經典賽4場預賽，取得2勝2敗，這趟征程的下一站將是邁阿密或台北，今晚就將揭曉。盤點本屆打者表現，張育成延續上屆的神勇，把經典賽打成自己的專屬舞台，費爾柴德（Stuart Fairchild）的助拳發揮關鍵效果，敲出巨大的兩轟，台美「Guardians」的三四棒連線打出亮眼火力。

中華隊本屆打擊狀況從冰凍到升溫，昨天演出單場3轟，最終4戰打完團隊打擊率1成86、上壘率3成07、長打率3成05，敲出22安打、4轟、攻下19分。

張育成上屆豪奪分組MVP，本屆依然是中華隊最穩定打者，他是唯一4場都有安打貢獻的打者，以4成打擊率敲出6安打、5分打點，包括昨天面對南韓隊先馳得點的陽春砲。

費爾柴德帳面成績12打數敲3安打、吞下5次三振，打擊率2成50，但兩轟都在關鍵時刻，首先是面對捷克隊滿壘開砲，成為中華隊攻勢的起爆劑，再於面對南韓隊之戰第8局敲兩分砲，拯救中華隊扭轉2：3落後，才有後續的延長賽，進一步在突破僵局以5：4擊敗南韓隊，將自己從「費仔」打成「費神」。

鄭宗哲是中華隊打者的另一個亮點，狂選5保送、4盜壘，上壘率高達5成71，穩定上壘展現壘間破壞力，稱職扮演開路先鋒、攻勢引線。

中華隊本屆9人留下安打紀錄，除了張育成、費爾柴德外，還有陳晨威（3安）、鄭宗哲（3安）、江坤宇（2安）、吳念庭（2安）、吉力吉撈．鞏冠（1安）、林安可（1安）、林家正（1安）。

經典賽

中華隊在世界棒球經典賽完全沒有退路，昨天預賽最後一戰推出六名投手壓制南韓隊打線，延長十局以五比四打贏這場「非贏不可的戰役」，先發投手古林睿煬投到手指破皮退場，他賽後多次激動哽咽向球迷喊話，「真的不要只有贏球才喜歡我們。」

現效力於美國職業棒球大聯盟（MLB，以下簡稱大聯盟）洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平，近年憑藉罕見的投、打二刀流表現，屢創聯盟紀錄，並在全球掀起一陣棒球旋風。2025年，大谷翔平光靠商業代言就進帳1億美元，總收入高居全球運動員第9名。

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）前兩戰都拿下勝利，今天與澳洲隊交手之前，已經確定取得8強門票，但此戰在天皇一家觀戰之下，卻意外陷入苦戰，打完6局1分落後，直到7局下靠吉田正尚擊出逆轉2分砲，且守住9局上的緊張局面，終場以4：3勝出，3連勝登上分組第一。

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

中華隊在世界棒球經典賽首次邀請台美混血好手參賽，廿九歲好手費爾柴德在東京巨蛋展現巨砲火力，對捷克、南韓隊之戰連續都轟出全壘打，成為中華隊得勝的大功臣；他在昨天對南韓隊之戰結束後透露，未來仍願代表中華隊出賽，「只要台灣願意邀請，我很樂意。」

