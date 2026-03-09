經典賽／中華隊火力從冰凍到狂炸 台美「Guardians」撐起火網

中華隊完成世界棒球經典賽4場預賽，取得2勝2敗，這趟征程的下一站將是邁阿密或台北，今晚就將揭曉。盤點本屆打者表現，張育成延續上屆的神勇，把經典賽打成自己的專屬舞台，費爾柴德（Stuart Fairchild）的助拳發揮關鍵效果，敲出巨大的兩轟，台美「Guardians」的三四棒連線打出亮眼火力。

中華隊本屆打擊狀況從冰凍到升溫，昨天演出單場3轟，最終4戰打完團隊打擊率1成86、上壘率3成07、長打率3成05，敲出22安打、4轟、攻下19分。

張育成上屆豪奪分組MVP，本屆依然是中華隊最穩定打者，他是唯一4場都有安打貢獻的打者，以4成打擊率敲出6安打、5分打點，包括昨天面對南韓隊先馳得點的陽春砲。

費爾柴德帳面成績12打數敲3安打、吞下5次三振，打擊率2成50，但兩轟都在關鍵時刻，首先是面對捷克隊滿壘開砲，成為中華隊攻勢的起爆劑，再於面對南韓隊之戰第8局敲兩分砲，拯救中華隊扭轉2：3落後，才有後續的延長賽，進一步在突破僵局以5：4擊敗南韓隊，將自己從「費仔」打成「費神」。

鄭宗哲是中華隊打者的另一個亮點，狂選5保送、4盜壘，上壘率高達5成71，穩定上壘展現壘間破壞力，稱職扮演開路先鋒、攻勢引線。

中華隊本屆9人留下安打紀錄，除了張育成、費爾柴德外，還有陳晨威（3安）、鄭宗哲（3安）、江坤宇（2安）、吳念庭（2安）、吉力吉撈．鞏冠（1安）、林安可（1安）、林家正（1安）。