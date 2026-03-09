經典賽／差點贏日本...他好奇「澳洲隊為何那麼強」 網點3優勢：手感正熱

中華隊昨天延長賽一分險勝宿敵南韓隊，保住晉級八強的一線生機，而澳洲隊則是以2勝1負的戰績暫時位於C組第二。一名網友好奇詢問，明明澳洲隊陣中沒有什麼大聯盟球員，為何實力如此強勁？對此，網友們點出他們賽季剛打完狀態正火熱、加上有白人基因的優勢與體育風氣，才能塑造如此強勁的實力。

世界棒球經典賽Ｃ組預賽，日本隊昨晚對澳洲隊面臨苦戰，也使中華隊及南韓隊看得心驚膽戰；日本隊直到第七局才回神，靠著吉田正尚的全壘打才超前比數，澳洲隊九局還轟出兩支陽春砲追近比數，日本隊最後以四比三險勝。Ｃ組第二張晉級八強門票，將視今晚澳洲隊與南韓隊交手的結果才能確定。

澳洲隊的實力讓球迷們非常意外，一名網友在PTT發文，好奇為何澳洲隊在本屆經典賽「這麼硬」？明明陣容中沒有多少大聯盟的球員，本來以為實力和12強時差不多，沒想到這次投打都表現非常優異，令他大跌眼鏡。

此文一出，有網友指出澳洲隊球季剛結束，因此手感狀態都能維持住，「正規季賽剛打完，全隊都還在高張力狀態」、「人家賽季剛打完，手感還在」、「北半球還在春訓，他們聯賽剛打完正火燙」、「澳洲職棒剛剛打完啊，狀態還在，其它都是剛開機」、「就像十二強時中職賽季剛結束，手感正燙」、「澳洲是冬天打職棒，三月手感正熱」。

白人體格、基因的優勢與運動風氣也是網友點名的關鍵，「澳洲就白人後代啊，如果又走美式訓練，就很容易變強」、「人種優良」、「基因+狀態正好」、「澳洲國內風氣重視、喜歡運動也有關吧」、「澳洲體育強國，人數跟台灣差不多但奧運金牌一堆」、「人家是戶外運動大國」。