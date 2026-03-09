快訊

忍1年再買！蘋果平價MacBook Neo 2傳搭載「觸控螢幕」 還有2升級高CP

連2天「專注吃一物飲食法」壞膽固醇明顯下降！效果持續長達六周

花蓮光復洪災19死偵結！鄉長林清水涉廢弛職務 起訴求刑10年

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／差點贏日本...他好奇「澳洲隊為何那麼強」 網點3優勢：手感正熱

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇澳洲隊為何實力如此強勁。特派記者余承翰／東京攝影
一名網友好奇澳洲隊為何實力如此強勁。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊昨天延長賽一分險勝宿敵南韓隊，保住晉級八強的一線生機，而澳洲隊則是以2勝1負的戰績暫時位於C組第二。一名網友好奇詢問，明明澳洲隊陣中沒有什麼大聯盟球員，為何實力如此強勁？對此，網友們點出他們賽季剛打完狀態正火熱、加上有白人基因的優勢與體育風氣，才能塑造如此強勁的實力。

世界棒球經典賽Ｃ組預賽，日本隊昨晚對澳洲隊面臨苦戰，也使中華隊及南韓隊看得心驚膽戰；日本隊直到第七局才回神，靠著吉田正尚的全壘打才超前比數，澳洲隊九局還轟出兩支陽春砲追近比數，日本隊最後以四比三險勝。Ｃ組第二張晉級八強門票，將視今晚澳洲隊與南韓隊交手的結果才能確定。

澳洲隊的實力讓球迷們非常意外，一名網友在PTT發文，好奇為何澳洲隊在本屆經典賽「這麼硬」？明明陣容中沒有多少大聯盟的球員，本來以為實力和12強時差不多，沒想到這次投打都表現非常優異，令他大跌眼鏡。

此文一出，有網友指出澳洲隊球季剛結束，因此手感狀態都能維持住，「正規季賽剛打完，全隊都還在高張力狀態」、「人家賽季剛打完，手感還在」、「北半球還在春訓，他們聯賽剛打完正火燙」、「澳洲職棒剛剛打完啊，狀態還在，其它都是剛開機」、「就像十二強時中職賽季剛結束，手感正燙」、「澳洲是冬天打職棒，三月手感正熱」。

白人體格、基因的優勢與運動風氣也是網友點名的關鍵，「澳洲就白人後代啊，如果又走美式訓練，就很容易變強」、「人種優良」、「基因+狀態正好」、「澳洲國內風氣重視、喜歡運動也有關吧」、「澳洲體育強國，人數跟台灣差不多但奧運金牌一堆」、「人家是戶外運動大國」。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／中華隊等1個奇蹟…澳洲形勢最有利 教頭不管數學課：贏就對了

經典賽／中華隊連上16天班今休假等結果 曾總：保持前進邁阿密心情

經典賽／王雲慶獲贈台韓大戰攻守表 大聯盟官方認證貨真價實

經典賽／對戰韓國台灣應援震撼東京巨蛋 日網友直呼驚人

相關新聞

經典賽／艱難克韓 中華隊員相擁流下英雄淚

中華隊在世界棒球經典賽完全沒有退路，昨天預賽最後一戰推出六名投手壓制南韓隊打線，延長十局以五比四打贏這場「非贏不可的戰役」，先發投手古林睿煬投到手指破皮退場，他賽後多次激動哽咽向球迷喊話，「真的不要只有贏球才喜歡我們。」

WBC能比肩世界盃，成為真正的經典嗎？

現效力於美國職業棒球大聯盟（MLB，以下簡稱大聯盟）洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平，近年憑藉罕見的投、打二刀流表現，屢創聯盟紀錄，並在全球掀起一陣棒球旋風。2025年，大谷翔平光靠商業代言就進帳1億美元，總收入高居全球運動員第9名。

經典賽／吉田正尚關鍵超前轟 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）前兩戰都拿下勝利，今天與澳洲隊交手之前，已經確定取得8強門票，但此戰在天皇一家觀戰之下，卻意外陷入苦戰，打完6局1分落後，直到7局下靠吉田正尚擊出逆轉2分砲，且守住9局上的緊張局面，終場以4：3勝出，3連勝登上分組第一。

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／贏球功臣…費爾柴德連2場開轟 願再披中華戰袍

中華隊在世界棒球經典賽首次邀請台美混血好手參賽，廿九歲好手費爾柴德在東京巨蛋展現巨砲火力，對捷克、南韓隊之戰連續都轟出全壘打，成為中華隊得勝的大功臣；他在昨天對南韓隊之戰結束後透露，未來仍願代表中華隊出賽，「只要台灣願意邀請，我很樂意。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。