快訊

忍1年再買！蘋果平價MacBook Neo 2傳搭載「觸控螢幕」 還有2升級高CP

連2天「專注吃一物飲食法」壞膽固醇明顯下降！效果持續長達六周

花蓮光復洪災19死偵結！鄉長林清水涉廢弛職務 起訴求刑10年

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／古巴開火送哥倫比亞回家 義大利強壓英國維持不敗

中央社／ 波多黎各聖胡安8日綜合外電報導
古巴淘汰哥倫比亞 法新社
古巴淘汰哥倫比亞 法新社

2026年世界棒球經典賽（WBC）分組賽事，A組古巴今天以7比4擊退哥倫比亞拿下第2勝，B組義大利也以同樣比數擊敗英國。哥倫比亞與英國均已苦吞3敗，確定無緣晉級。

棒球實力向來不可忽視的古巴，面對哥倫比亞第1局上雖因投手不穩丟了1分，但馬上由馬蒂內茲（Ariel Martinez）的3分砲，加上阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）的陽春彈攻下4分。

哥倫比亞將比分追至2比4後，古巴第6局下又開啟攻勢，安打加上對手保送與失誤再添3分，其中包括邁阿密馬林魚新秀卡佩（Yiddi Cappe）的2分打點三壘安打，古巴終場是以7比4拿下哥倫比亞。

古巴目前在A組中與波多黎各同為2勝0敗，不過同組中的加拿大實力也相當可觀。A組目前哥倫比亞已確定淘汰，巴拿馬則是接近打包邊緣。

義大利擊退英國。 法新社
義大利擊退英國。 法新社

B組義大利對英國之戰，英國雖有5名大聯盟選手助陣，同時在一開賽就取得2比0領先，無奈對手義大利有著多達20名大聯盟選手。義大利在第3局以費雪（Andrew Fischer）與杜拉齊歐（J.J. D'Orazio）的連續全壘打扳平比數後，接下來第4、第5局都有入帳，最終是以7比4拿下勝利。

義大利與美國目前在B組同以2勝0敗領先，墨西哥目前也是本組不可忽視的勁旅，至於英國吃下第3敗後已與晉級絕緣，巴西則是在2敗後晉級機會渺茫。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／多明尼加4轟加持 12比1大勝荷蘭

經典賽／中華擊敗韓國 日本隊提前確定晉級8強

經典賽／波多黎各延長賽苦戰 運動家好手再見轟逆轉巴拿馬

經典賽／史庫柏投第1球就挨轟成唯一失分 美國9：1解決英國

相關新聞

經典賽／艱難克韓 中華隊員相擁流下英雄淚

中華隊在世界棒球經典賽完全沒有退路，昨天預賽最後一戰推出六名投手壓制南韓隊打線，延長十局以五比四打贏這場「非贏不可的戰役」，先發投手古林睿煬投到手指破皮退場，他賽後多次激動哽咽向球迷喊話，「真的不要只有贏球才喜歡我們。」

WBC能比肩世界盃，成為真正的經典嗎？

現效力於美國職業棒球大聯盟（MLB，以下簡稱大聯盟）洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平，近年憑藉罕見的投、打二刀流表現，屢創聯盟紀錄，並在全球掀起一陣棒球旋風。2025年，大谷翔平光靠商業代言就進帳1億美元，總收入高居全球運動員第9名。

經典賽／吉田正尚關鍵超前轟 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）前兩戰都拿下勝利，今天與澳洲隊交手之前，已經確定取得8強門票，但此戰在天皇一家觀戰之下，卻意外陷入苦戰，打完6局1分落後，直到7局下靠吉田正尚擊出逆轉2分砲，且守住9局上的緊張局面，終場以4：3勝出，3連勝登上分組第一。

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／贏球功臣…費爾柴德連2場開轟 願再披中華戰袍

中華隊在世界棒球經典賽首次邀請台美混血好手參賽，廿九歲好手費爾柴德在東京巨蛋展現巨砲火力，對捷克、南韓隊之戰連續都轟出全壘打，成為中華隊得勝的大功臣；他在昨天對南韓隊之戰結束後透露，未來仍願代表中華隊出賽，「只要台灣願意邀請，我很樂意。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。