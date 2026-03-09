經典賽／古巴開火送哥倫比亞回家 義大利強壓英國維持不敗

2026年世界棒球經典賽（WBC）分組賽事，A組古巴今天以7比4擊退哥倫比亞拿下第2勝，B組義大利也以同樣比數擊敗英國。哥倫比亞與英國均已苦吞3敗，確定無緣晉級。

棒球實力向來不可忽視的古巴，面對哥倫比亞第1局上雖因投手不穩丟了1分，但馬上由馬蒂內茲（Ariel Martinez）的3分砲，加上阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）的陽春彈攻下4分。

哥倫比亞將比分追至2比4後，古巴第6局下又開啟攻勢，安打加上對手保送與失誤再添3分，其中包括邁阿密馬林魚新秀卡佩（Yiddi Cappe）的2分打點三壘安打，古巴終場是以7比4拿下哥倫比亞。

古巴目前在A組中與波多黎各同為2勝0敗，不過同組中的加拿大實力也相當可觀。A組目前哥倫比亞已確定淘汰，巴拿馬則是接近打包邊緣。

義大利擊退英國。 法新社

B組義大利對英國之戰，英國雖有5名大聯盟選手助陣，同時在一開賽就取得2比0領先，無奈對手義大利有著多達20名大聯盟選手。義大利在第3局以費雪（Andrew Fischer）與杜拉齊歐（J.J. D'Orazio）的連續全壘打扳平比數後，接下來第4、第5局都有入帳，最終是以7比4拿下勝利。

義大利與美國目前在B組同以2勝0敗領先，墨西哥目前也是本組不可忽視的勁旅，至於英國吃下第3敗後已與晉級絕緣，巴西則是在2敗後晉級機會渺茫。