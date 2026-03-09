快訊

經典賽／克服「恐韓症」！他大讚中華隊韌性越來越強 網憶大王1句話：不比他們差

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊在經典賽首度擊敗韓國，球迷們在開心慶祝的同時，也誇讚中華隊越來越有韌性。(特派記者余承翰／東京攝影)
中華隊在經典賽首度擊敗韓國，球迷們在開心慶祝的同時，也誇讚中華隊越來越有韌性。(特派記者余承翰／東京攝影)

中華隊昨日在世界棒球經典賽（WBC）預賽擊敗韓國隊，這是中華隊在經典賽首度擊敗韓國。球迷們在開心慶祝的同時，也誇讚中華隊越來越有韌性，更有網友開心表示新生代球員克服了「恐韓症」，心理素質進步了不少。

中華隊在這屆經典賽先後以0比3、0比13敗給澳洲、日本隊，但前天先以14比0擊敗捷克，昨天又與韓國隊糾纏到延長賽第10局，最終靠著陳傑憲代跑跑回超前分，以5比4勝出。球評潘忠韋讚嘆，該役中華隊有戰術執行、有盜壘、有長打，更點出費爾柴德（Stuart Fairchild）的全壘打是很重要的一點。

比賽結束後，有球迷在PTT發文，表示他看到金倒永在第六局轟出逆轉兩分砲時，以為中華隊會像從前一樣心態崩盤、直接輸球，沒想到隨後不只是費爾柴德轟出逆轉全壘打、就算之後再被韓國隊追平，中華隊還是可以超前比分，讓他大讚中華隊「越來越有韌性了」，直呼真的很感動。

對此，不少網友也誇讚中華隊的韌性，「真的啊，以前只求瞬間突破，現在可以局局鏖戰緊咬」、「記住這種永不放棄的精神」、「真的跟以前差別超大，覺得超感動」、「現在的年輕人真的不一樣，大有可為」。

另一名球迷也在PTT發文，指出台灣新生代克服了「恐韓症」，以前台韓大戰時，一落後便很難追回比分了，常常「吃鍋貼」，但這次雖過程曾被逆轉過，但還是能夠追回來，誇讚中華隊除了打擊慢熱以外，心理素質也提升了許多。

此文一出，不少網友點出大王（王柏融）在世大運擊敗韓國隊時，曾說過的一句話：「希望從我們這個世代開始，就要一直贏韓國，畢竟我們不會比他們差，也不會輸他們」，雖然王柏融沒有進入中華隊大名單中，但這句話無疑成為了台灣棒球的轉捩點。

