經典賽／王雲慶獲贈台韓大戰攻守表 大聯盟官方認證貨真價實

中華隊昨天在世界棒球經典賽擊敗南韓隊，保住晉級八強的機會，就等今晚南韓、澳洲之戰結果出爐，視戰況變化而定；中華隊首次在經典賽擊敗南韓，不少球員激動落淚，新聞官王雲慶也獲贈這場台韓大戰的攻守表，成為職場生涯珍貴禮物。

經典賽預賽C組邁入第5天，地主日本隊3連勝，也是本屆賽事首支拿下3勝的球隊，確定成為首支晉級八強球隊。

中華隊是C組首支打完4場比賽的球隊，戰績2勝2敗暫居第3，澳洲2勝1敗、南韓1勝2敗、捷克3連敗，最後兩戰是晚上6點南韓、澳洲之戰，以及明晚日本、捷克交手。

王雲慶曾任中華職棒國際事業部副主任， 從2006年首屆經典賽開打至今，連續6屆比賽都未缺席，不但協助中華隊，在經典賽官方也有職務，相關資歷相當深厚。

王雲慶昨天賽後協助台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）受訪，也秀出拿著台韓大戰珍貴攻守表，不但有中華隊總教練曾豪駒親筆簽名，攻守表右上方還有大聯盟官方認證章，確定是珍貴的歷史文件。